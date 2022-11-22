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Семьям военнослужащих вручили награды

Дмитрий Толкачев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Семьям военнослужащих вручили награды
Участница форума, мать троих детей Татьяна Гумарова с дипломом за вклад их семьи в укрепление национальной безопасности России / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

22 ноября в Общественной палате России прошел форум «Сердце солдатской матери. Подвигу солдатских матерей посвящается». На нем чествовали семьи военнослужащих, в том числе и участников контртеррористических и специальных военных операций.

Мероприятие прошло в преддверии Дня матери. Ведь сейчас за каждым бойцом, защищающим Родину, как недвижимая скала стоят его родные. А особенно — матери, чьи сердца каждый день сжимаются от переживаний за близких и верят, что Победа близко.

Эти же моменты нашли отражение и в документальном фильме об одной из солдатских матерей — Епистинии Степановой из Краснодарского края, которая родилась в 1882 году. Она проводила на фронт девять своих сыновей. И никто из них не вернулся домой. Среди советских матерей она была одной из первых награждена орденом «Мать-героиня».

После такой воодушевляющей истории началась торжественная церемония вручения дипломов за вклад в укрепление национальной безопасности страны уже современных семей.

Один из дипломов достался Виктору и Татьяне Бондюковым. Супруги воспитали семерых сыновей, пять из которых окончили высшие военные заведения и сегодня достойно выполняют свой долг.

По словам Виктора Бондюкова, его деды принимали участие в борьбе с басмачами (участниками вооруженного национально-религиозного движения сопротивления советской власти, направленного на отделение Средней Азии от СССР. — «ВМ»), партизанили. Из десяти человек, которые ушли на войну, четверо не вернулись.

Еще одной награждаемой стала сотрудник военно-политического отделения Общевойсковой академии ВС РФ, мать троих детей Татьяна Гумарова.

— Мой муж, капитан, начальник разведки полка, удостоен медали «За отвагу». И сын представлен к этой государственной награде, — отметила женщина, не скрывая улыбки.

Татьяне диплом вручила вдова Героя России Александра Богомолова Надежда.

— Россия всегда славилась своими героями. И если мы будем помнить их и чтить их матерей, отцов — то это будет только прославлять нашу Родину. Всегда и везде. А еще нам необходимо поддерживать нашего президента. Только тогда мы сможем победить, — сказала Надежда Богомолова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Каньшин, член общественной палаты России, председатель Совета директоров Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил «Мегапир»:

— Мы чествуем в этот день те семьи, которые олицетворяют собой хранителей лучших семейных ценностей и традиций. А также, что немаловажно в сегодняшних реалиях, — подлинных патриотов нашего государства. Очень важно, что сейчас у нас в стране есть молодые люди, для которых такие важные понятия, как «Родина», «долг» и «честь», становятся не просто словами, а ясными жизненными ориентирами.

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