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Приметы и советы

Аргентинец с русской душой

Антон Крылов
Общество
Аргентинец с русской душой
Фото: Из личного архива Алехандро Гонсале

Аргентинец Алехандро Гонсале занимается переводом русской классики, в частности произведений Федора Достоевского, на испанский язык более 20 лет. За это Министерство культуры РФ наградило его памятной медалью.

— Почему вы так любите творчество Федора Достоевского?

— Будучи подростком, я очень много читал. Однажды изучал содержимое библиотеки моей мамы и наткнулся на книгу Федора Достоевского. Решил почитать. Несмотря на большую разницу между русской и аргентинской культурами, я нашел много общего между петербургским бытом XIX века, описанным в книге, и жизнью в Буэнос-Айресе. Герои, их чувства и переживания были мне знакомы. Так что тогда я проникся произведениями Федора Достоевского.

— Кто еще вам нравится из русских классиков?

— После Достоевского я познакомился с творчеством Антона Чехова, Ивана Тургенева, Николая Гоголя. Они отличные писатели. Однако особое место в моем сердце все же занимает Федор Михайлович.

— Как относятся в Аргентине к русской литературе?

— В нашей стране, как ни крути, более популярна французская, английская и испанская литература. Это обусловлено географическим фактором. Но, безусловно, людям из читающих кругов русская классика прекрасно знакома. Однако я вынужден признать, что по моему личному ощущению люди сейчас стали куда менее образованы. Порой на лекциях мне приходится объяснять студентам-филологам, каков был уклад жизни в России раньше, чтобы они смогли понять произведения русских авторов.

— Проводятся ли у вас на родине мероприятия в поддержку русской культуры, писателей?

— В Доме России в Буэнос-Айресе часто проходят самые различные мероприятия: от презентаций книг русских авторов до семинаров, творческих выставок и даже концертов, посвященных культуре вашей страны.

— В Европе и Соединенных Штатах Америки сейчас идет волна отмены русской культуры. Наблюдается ли что-то подобное у вас на родине?

— Из-за русофобии в Европе и США, к сожалению, страдает и восприятие того великого достояния, которое оставили миру русские писатели. Надеюсь, что в Аргентине эту манеру поведения не разделят.

— А читаете ли вы каких-то современных российских авторов?

— Да, это очень любопытно. Поскольку я хорошо знаком с классикой, сейчас стараюсь делать упор именно на современную прозу. Правда, когда остается свободное время. Когда занимаешься переводом по 8–9 часов в день, это получается с трудом. Но мне нравится современная русская литература. Стараюсь следить за трендами.

ДОСЬЕ

Переводчик Алехандро Ариэль Гонсалес родился 9 октября 1973 года в Буэнос-Айресе. Занимает пост президента аргентинского общества Ф. М. Достоевского. Впервые в Россию приехал в середине 2000-х годов, чтобы практиковать русский язык. В 2022 году Алехандро Гонсалес получил памятную медаль от Министерства культуры РФ за вклад в сохранение и популяризацию наследия Достоевского.

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