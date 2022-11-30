Военнослужащие спасают товарищей, сохраняют технику

Капитан Игорь Голосов, Ефрейтор Захар Кондыбко, Гвардии ефрейтор Максим Павлов / Фото: Министерство Обороны Российской Федерации

Министерстве обороны России рассказали о новых примерах героизма и находчивости, проявленных нашими военными в ходе спецоперации на Украине.

Успешно провел штурм здания

Капитан Игорь Голосов командует ротой, которой необходимо было зачистить и подавить огневые точки украинских националистов в одном из населенных пунктов. Враг укрепился в здании, и выдавить его оттуда было проблематично. В связи с этим капитан Голосов принял решение действовать в ближнем бою. Во время штурма здания офицер лично уничтожил семь боевиков киевского режима. В итоге противнику ничего не оставалось, кроме как покинуть занятые позиции и отступить, понеся значительные потери.

Уничтожил двенадцать боевиков

Ефрейтор Захар Кондыбко — старший стрелок мотострелкового отделения. Вместе с подразделением он выполнял боевую задачу по зачистке населенного пункта от боевиков киевского режима. Боец получил информацию, что враг затаился в домах. Благодаря умелому использованию естественных укрытий и сооружений Кондыбко смог близко подобраться к месту размещения националистов и поразил десять боевиков огнем из подствольного гранатомета. В ходе боя с отходящей группой пехоты противника ефрейтор уничтожил еще двух боевиков. Решительные действия старшего стрелка позволили российским войскам занять стратегически важную улицу в населенном пункте.

Не допустил гибели личного состава

Старший стрелок мотострелкового отделения, гвардии ефрейтор Максим Павлов выполнял боевую задачу по подвозу боеприпасов российским военнослужащим на взводный опорный пункт. Но там противник поразил артиллерийским ударом его автомобиль. Машина со снарядами загорелась. Максим Павлов понял, что если боеприпасы взорвутся, то погибнет весь личный состав, сопровождавший стратегически важный груз. Поэтому, рискуя собственной жизнью, гвардии ефрейтор эвакуировал горящий автомобиль и потушил машину, находящуюся на безопасном расстоянии. Благодаря смелым и решительны действиям Максима Павлова личный состав во время выполнения боевой задачи не понес потерь. Кроме того, ему удалось сохранить остальную боевую технику и перевозимые для российских солдат боеприпасы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ян Гагин, советник ВРИО главы ДНР:

ВСУ концентрируют большое количество живой силы на каждом участке фронта, и системы при этом нет. У меня такое впечатление, что они заваливают телами наши позиции. Потому что вся линия фронта практически везде пристреляна: при появлении техники или живой силы она уничтожается прицельным огнем нашей артиллерии.