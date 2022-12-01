От танцпола до театра: «Остров Мечты» открывает концертный зал «Москва»

Фото: пресс-служба парка

9 декабря 2022 года в городском променаде столичного парка развлечений «Остров Мечты» откроется современная площадка-трансформер — концертный зал «Москва». Новое многофункциональное пространство станет центром культурной и развлекательной жизни мегаполиса и знаковой точкой притяжения в России для ценителей музыкальных, театральных, выставочных и конгрессных мероприятий.

Новая высокотехнологичная площадка-трансформер «Москва» имеет четыре типа конфигурации зала, в котором в зависимости от формата мероприятия можно легко менять количество мест для зрителей. В концертном зале предусмотрена возможность убирать первые 16 рядов для создания большой площадки с танцевальным партером на 4,2 тысячи мест, а также организовывать уютное пространство на 2,5 тысячи гостей.

— Строительство новой площадки проходило в непростой период, и запуск концертного зала по праву станет одним из главных открытий в столице в 2022 году. Концертный зал «Москва» дополнит развлекательную карту одного из крупнейших в Европе парка развлечений качественно новым измерением — культурными мероприятиями — и станет новой точкой притяжения для жителей столицы, туристов из российских регионов и дальнего и ближнего зарубежья благодаря разноформатной программе. Мы рассчитываем, что с открытием концертного зала посещаемость городского парка развлечений возрастет на 35–40 процентов, — рассказал генеральный директор концертного зала «Москва» Николай Ивин.

Концертный зал построен в форме амфитеатра и оснащен современным техническим оборудованием и выигрышными акустическими решениями, усиливающими пространственное впечатление у зрителей. Современное световое оборудование, установленное здесь, позволит проводить крупномасштабные световые шоу, сложная геометрия волнообразного потолка поможет добиться высокой ясности музыкального звучания, а сила звука подойдет даже для организации оперных выступлений.

Среди декабрьских мероприятий концертного зала, несомненно, привлечет внимание москвичей и гостей столицы музыкальное новогоднее шоу «Школа снеговиков» с неожиданными сюжетными поворотами, масштабными декорациями, новейшими технологиями и яркими спецэффектами.