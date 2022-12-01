Художник работает под артиллерийскую канонаду

Фото: Из личного архива Алексея Крюкова

Художник Алексей Крюков ездит в творческие командировки на Донбасс с 2015 года. Он пишет портреты ополченцев и будни передовой. Его главная цель — поддержать бойцов своим искусством. Поэтому последняя его выставка состоялась в октябре в 3-м Центральном военном клиническом госпитале имени А. А. Вишневского, где лежат раненые военнослужащие.

— Алексей Александрович, как вы в первый раз попали на Донбасс?

— В 2015 году на дипломную работу в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова я заявил тему «Ополченцы Новороссии». Комиссия одобрила мое предложение. Договорившись с ополченцами, я поехал на Донбасс собирать материал и попал в Дебальцево, что в ДНР. Мы выезжали на места, где проходили ожесточенные бои, — Дебальцево, Иловайск, Горловка. Еще в те годы эти города были на 80 процентов разрушены. Я приехал из Москвы и увидел совсем другой мир: обрушенные здания, людей, живущих под обстрелом без продуктов питания и воды. В 2016 году я поступил в аспирантуру и продолжил заниматься этой темой, ездил в Донецк, Луганск. В этом году в сентябре состоялась моя поездка в Северодонецк, где были непрерывные обстрелы.

Земля там содрогается. Мы продолжаем поддерживать связь с ополченцами: кто-то из них уже был ранен и попал в госпиталь. Наши защитники отстаивают Родину на рубежах. Скоро у меня запланирована еще одна поездка.

— Как вас встречали ополченцы?

— Меня хорошо приняли, но, когда я был в дороге, я волновался и думал о том, что меня ждет. Люди же разные бывают. Но приезжаешь туда и видишь, что там хлебосольный несломленный народ.

— А сложно ли было найти психологический контакт, ведь в искусстве портрета это необходимо?

— Это непросто даже в мирной жизни. Люди не всегда понимают, для чего это нужно. В ополчении так же. Кто-то соглашался с первого раза — людям ведь интересно, что приехал художник, это отдушина для них. Я это чувствовал. Хотя кто-то, наоборот, закрывался и не соглашался даже на фотографии. Я старался пообщаться с ними и побыть в этой обстановке, среди будоражащих душу искореженных руин. Это чудовищно. Сидишь, рисуешь, делаешь наброски, а в километре разрываются снаряды и слышны канонады взрывов...

— Вы писали портрет писателя Захара Прилепина. В каких обстоятельствах вы с ним познакомились?

— Я написал ему письмо, рассказал о деятельности, показал картины, и они ему понравились. Он хотел помочь мне сделать выставку в Донецке, но она не состоялась из-за гибели Александра Захарченко (бывший глава ДНР, погибший 31 августа 2018 года. — «ВМ»).

Моя поездка состоялась зимой 2017-го, «батальон Прилепина» был расквартирован рядом с домом, где он жил. Он позировал мне урывками, по 20–30 минут, прямо на позициях, потому что был занят.

— А портрет Александра Захарченко когда появился?

— К сожалению, мы не успели с ним познакомиться до произошедшей трагедии. Я писал портрет Захарченко по фотографиям и рассказам его сослуживцев и близких. Он был командиром «широкой воли», как описывают часто начальников в литературе: добрый, отзывчивый, но требовательный. Он был человеком от народа, бескорыстный, всем помогал.

— Какова роль художника на фронте?

— Если я смогу поднять дух хотя бы одного военного, значит, я не зря пишу свои картины. Мне важно искусством поддержать ополченцев. Я хочу рассказать о том, что там происходит, но не языком документального репортажа. Это ведь наша общая боль. Все пройдет, успокоится, но в искусстве останется символ, что эта трагедия была и был раскол славянского мира.

ДОСЬЕ

Алексей Крюков родился 25 сентября 1987 года в Брянской области. В 2009 году окончил Брянское художественное училище. После поступил в Академию Ильи Глазунова. С 2017 года Крюков участвует в Славянском форуме искусств «Золотой Витязь». Получил благодарность РАХ за участие в оформлении антологии современной и патриотической песни России «Работайте, братья!».