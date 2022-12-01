Актер Евгений Пронин: Я готов к любым переменам

Фото: Из личного архива Евгения Пронина

Новый сезон популярного сериала «Тест на беременность» стартовал в онлайн-кинотеатре KION. Одну из главных ролей в нем сыграл актер Евгений Пронин.

— Евгений, чем вам запомнились съемки в сериале?

— Новый, третий сезон снимали год назад. Роль ресторатора Валентина, которая мне досталась, по сценарию довольно драматичная. Она не связана с какими-то экстремальными сценами. Но запомнился эпизод, когда мой персонаж по воле случая попадает на операционный стол, а операция идет «не по плану». Ко мне подсоединили трубку — часть медицинского оборудования. И вдруг из нее начала вытекать искусственная кровь! Это было по сценарию, но меня впечатлило, до каких мельчайших деталей у реквизиторов, постановщиков все продумано. Медицинские консультанты помогли создать обстановку, максимально приближенную к реальности.

— В одном интервью вы сказали: «Зачастую персонажи, прописанные для кино, демонстрируемого на телевидении, лишены многогранности и сложности характера». Поясняли, что хотите сниматься в более смелых и сложных картинах. «Тест на беременность» относится к ним?

— Я действительно перестал отдавать предпочтение однозначным персонажам. Если говорить про моего Валентина в сериале «Тест на беременность», то это яркий пример героя, который развивается и увлекает этим зрителя.

— Есть мнение, что сериалы и фильмы на ТВ — больше для домохозяек, пенсионерок, а молодое поколение смотрит кино в интернете. Согласны с этим?

— Вы правы в том, что основная аудитория фильмов или сериалов для ТВ — домохозяйки или пенсионеры. Но это вполне логично. Телевидение — это бесплатное удовольствие, что выгодно для тех, кто не может позволить себе оплачивать подписку на платформу. Хотя зрителям свойственно следовать за актером. Если, например, он из ТВ перешел в интернет, то его поклонник будет следить за ним на стриминговых платформах.

— Когда вы были подростком и участвовали в самодеятельности, любили играть всякую нечисть — Бабу-ягу, Кощея Бессмертного. Не ощущаете сейчас нехватку характерных ролей?

— Характерных персонажей мне доводилось играть, когда принимал участие в ледовом шоу на Первом канале. А вот в моей кинокарьере таких героев действительно практически не было. Как и у многих моих коллег. Детское кино, где могли бы быть такие персонажи, к сожалению, у нас пока не очень развито. Жаль, потому что характерные герои — мечта многих актеров.

— Евгений, насколько актеру нужно быть разборчивым в плане выбора сценария?

— Актеру желательно обсуждать сценарий с режиссером, потому что у них может быть разное видение сюжетных линий. Иногда артист не понимает, на чем режиссер поставил акцент в его персонаже. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, важно сразу разобраться. И для меня важно, чтобы роль была близка по духу. Если она будет не совпадать с моими взглядами, то предпочту пройти мимо.

Фото: Из личного архива Евгения Пронина

— Вы как-то говорили, что вам предлагают положительные роли из-за внешности. Исключение — фильм «Волк» Геннадия Островского, где вы сыграли «мелкого, меркантильного человека». А какую надо иметь внешность, чтобы предлагали сыграть злодеев?

— В моем репертуаре действительно больше положительных ролей. Поэтому я благодарен режиссеру Геннадию Островскому за возможность сыграть нового для меня персонажа. Все зависит от веры режиссера в актера. От того, насколько он готов идти на риски, приглашая на роль отрицательного персонажа артиста, который до этого выступал в другом амплуа. Что касается меня, то я не против играть больше неоднозначных героев, готов меняться ради них. Для меня не проблема, например, побриться налысо, сделать татуировку, набрать вес или похудеть.

— Вас часто можно увидеть в детективах. Наверное, съемки в них проходят увлекательно. Были ли у вас опасные или, наоборот, забавные ситуации?

— Ваше представление о съемочном процессе слишком восторженное! На самом деле он не всегда проходит весело. Ведь кино — это прежде всего производство. Что касается детективов, действительно, меня часто можно увидеть в фильмах этого жанра, хотя я снимаюсь и в других. Детективы интересны тем, что они увлекают зрителей, вынуждая их разгадывать какой-то ребус, распутывать сюжетные линии. А герои этих картин часто попадают в нетривиальные ситуации.

— На одной из программ вы говорили, что в конце 1990-х — начале 2000-х «киноиндустрии вообще не было» и «театры были в упадке». Сейчас в этих сферах расцвет или сложный период?

— На мой взгляд, сейчас они находятся в режиме ожидания. Думаю, что в перспективе они будут перестраиваться под аудиторию с учетом актуальной повестки.

— Вам удается находить время на близких? Наверное, с плотным рабочим графиком это крайне сложно.

— В последнее время я начал ограничивать свое участие в проектах. Стараюсь уделять больше времени себе и родным людям. Хотя каждый год снимаюсь как минимум в двух работах.

— Порой важно сделать паузу в карьере, чтобы не выгореть?

— Периодически ловлю себя на мысли, что иногда работа превращается в рутину. Конечно, порой необходима пауза.

— Есть ли у вас увлечения, в которых вас нельзя заподозрить?

— Ни для кого не секрет, что я люблю заниматься экстремальными видами спорта. Хотя многие сверстники до сих пор говорят: «Зачем ты гоняешь на мотоцикле? Ведь это так опасно». А еще мне нравится собирать грибы. Жена говорит: «Какое-то у тебя странное увлечение...» Но вы не представляете, какой испытываешь адреналин, когда удается найти гриб под кустиком!

ДОСЬЕ

Евгений Пронин родился 8 ноября 1980 года в Климовске (сейчас микрорайон Подольска. — «ВМ»). После школы поступил в Высшее театральное училище имени Бориса Щукина, где раньше учился его кумир — Андрей Миронов. Картина 2005 года «Гарпастум» — первая крупная работа в карьере Пронина. Сейчас в его фильмографии более 50 работ.

СЮЖЕТ

Главная героиня сериала — акушерка Наталья Бахметьева (Светлана Иванова). Врача отличают высокий профессионализм и твердый характер. Но и ей хочется простого женского счастья. В первой серии третьего сезона Бахметьева знакомится с героем Евгения Пронина — Валентином.

Фото: Из личного архива Евгения Пронина

Детство

«Да у меня все детство — сплошное баловство», — говорил Евгений Пронин. И часто вспоминал случай, когда он ради веселья расстраивал фортепиано соседа-музыканта Евгения Григорьевича.

Лучшая работа

Роль Андрея в исторической драме Алексея Германа-младшего «Гарпастум» Пронин называет одной из своих любимых. При этом он говорил в одном интервью, что ближе всего по характеру ему персонаж Владимира Самойлова из фильма «Небо в огне».

Свой стиль

Евгений Пронин не следит за модой, но периодически посматривает блоги известных стилистов. Считает, что даже одежда в деловом стиле должна быть удобной. А еще он большой поклонник пиджаков неярких цветов: темно-зеленых, серых, черных, коричневых, бежевых.

Путали с Леонардо Ди Каприо

Пронину довелось играть роль хоккеиста Фетисова в сериале «Слава». Одну из сцен снимали в центре Нью-Йорка на 5-й авеню. Когда актер ехал на платформе, куда поставили настоящий автомобиль, местные жители сочли это представлением с участием голливудских звезд. Евгения начали фотографировать, кто-то даже кричал: «Лео!», решив, что это Леонардо Ди Каприо.

На злобу дня

В своих интервью актер часто говорил, что в работе хочет затрагивать остросоциальные темы, которые зрителю близки на данный момент, а не те, которые погружают его в иллюзию прекрасного мира.

Любитель чая

Евгений Пронин — настоящий чайный гурман. В его загородном доме собрана целая коллекция этого напитка. «Люблю травяные, с мятой, чабрецом или шалфеем», — говорил артист.

Кулинар

Актер любит готовить. Для него не проблема самому соорудить завтрак — например, омлет с сыром.

Самая сложная роль

В 2017 году на ТВ вышел мистический сериал «Неизвестный», главную роль в котором сыграл Евгений Пронин. Тогда в интервью журналистам он говорил, что сниматься в этом проекте было сложно даже физически: «Болели глаза от постоянного ношения линз, чуть не начался конъюнктивит. А еще приходилось учить большие объемы технического текста, которые герой должен выдавать на автомате».