Тушканчики заснули до прихода весны

В Московском зоопарке впали в спячку тушканчики. Разбудят их только весной

В Московском зоопарке впали в спячку тушканчики. Из-за довольно теплого ноября произошло это намного позже ожидаемого срока.

В прошлом году они перешли в «зимний режим» раньше — еще в начале ноября.

— Мы искусственно создавали им условия для спячки: в осеннее время, когда тушканчики уже были достаточно сонными и набирали нужный вес, мы сажали их в домик и отправляли в холодильник — там они засыпали, — рассказал ведущий зоолог экспериментального отдела мелких млекопитающих Московского зоопарка Филипп Тумасьян. — В этом году мы решили посмотреть, смогут ли они самостоятельно заснуть в уличных вольерах. Мы уверены, что этот процесс для тушканчиков более комфортный и естественный.

Он добавил, что грызуны начинают готовиться к спячке заранее — еще во второй половине лета и в начале осени.

— За это время тушканчики отъедаются и набирают вес. Они едят высокопитательные корма, в частности зерновую смесь с преобладанием семечек подсолнечника, — отметил Тумасьян. — Благодаря такому усиленному питанию к моменту, когда будет пора погрузиться в спячку, животные набирают достаточный вес, чтобы без каких-либо проблем для организма проспать около пяти месяцев.

Он рассказал, что достаточный вес тушканчика перед спячкой — 350–400 граммов. Зверьков взвесили и поместили до весны в холодильник.

— Несколько месяцев они проведут там в довольно спартанских условиях — в деревянных ящиках. Но не стоит переживать. Что страшно звучит для нас, то совершенно нормально для тушканчика, — отметил Тумасьян. — В холодильнике поддерживается комфортная температура в 2–4 градуса выше нуля, а ящик покрыт поролоном.

Весной сотрудники зоопарка начнут проверять их состояние и взвешивать около двух раз в неделю. И когда масса зверька упадет примерно до летнего уровня, это будет значить, что их пора будить. Обычно это происходит в конце марта — начале апреля.