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Гроссмейстер Сергей Карякин: Люди еще заговорят о шахматах

Динара Кафискина

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Общество
Гроссмейстер Сергей Карякин: Люди еще заговорят о шахматах
Сергей Карякин (справа) во время партии с калмыцким шахматистом Сананом Сюгировым / Виктор Шандрин / Фотохроника ТАСС

Турнир на Кубок группы компаний «РЕГИОН» по быстрым шахматам завершился 4 декабря в столичном Центральном доме шахматиста имени Михаила Ботвинника. «Вечерняя Москва» пообщалась с победителем соревнований, гроссмейстером Сергеем Карякиным.

— Сергей, насколько такого рода турниры необходимы сегодня? Конкуренция была высокой?

— Да. Собрались лучшие шахматисты России. Каждая партия была очень напряженной. С первого дня турнира я понимал: самое главное — сохранять стабильность, играть хорошо. Проводить подобные турниры крайне важно. Тем более в нынешнее время, когда дорога на многие международные соревнования для россиян закрыта — где-то официально, где-то нет. Нашу сборную отстранили от участия в чемпионатах мира и на олимпиадах. Но очень важно не терять форму, иметь возможность гдето выступать. Поэтому такой турнир — очень кстати. Спасибо организаторам, что меня пригласили.

— Спорт должен быть вне политики. Однако в данной ситуации он замешан по полной программе...

— Конечно, плохо, что так происходит. Мы всегда считали, что политика и спорт — разные вещи, что нужно просто хорошо играть в шахматы. А сейчас выясняется, что этого недостаточно. Что касается соревнований, которые проводятся на территории России, — все отлично! Слава богу, что они есть. Недавно на отличном уровне был организован турнир «Звезды». А за границей я не выступал с февраля. И на данный момент не знаю, когда смогу выступить на мировой арене.

— Переживаете, что сейчас нет возможности соревноваться с иностранными шахматистами?

— Конечно. Такие перемены имеют значение. На протяжении многих лет я где только не участвовал. Сейчас все изменилось, причем внезапно. Тем не менее для меня это не повод менять свою позицию. Я лучше посижу дома, чем буду делать вещи, которые не вяжутся с моей совестью. А как еще можно поддерживать себя в форме, когда турниров меньше? Есть возможность много тренироваться и играть партии дома, но здесь важен вопрос мотивации. Может помочь самодисциплина, но если ты не знаешь, когда у тебя следующий турнир, заставить себя работать круглые сутки непросто. Хочется поделать что-нибудь еще, и в итоге шахматами занимаешься меньше.

— Вы предлагали создать новую федерацию, отличную от ФИДЕ, «с прозрачным менеджментом, со спонсорами и с сильными турнирами». Насколько данная идея актуальна сегодня?

— Это было в первое время после моей дисквалификации. Если брать международную историю, думаю, что будущее за дружественными нам странами БРИКС (межгосударственное объединение, куда входят Россия, Бразилия, Индия, КНР, ЮАР), мы сможем играть с шахматистами оттуда. Сама идея правильная, но пока ждем, как ее реализовать. Я на время этот вопрос отложил, сейчас занимаюсь другими делами. Недавно баллотировался на пост президента Федерации шахмат России, потому что недоволен работой нашей нынешней федерации. На мой взгляд, можно очень многое улучшить.

Я не хочу, чтобы моя повестка была связана с каким-то негативом. Наоборот. Желаю создать для шахматистов лучшие условия, чтобы в первую очередь они думали об игре, а не о том, как и где заработать деньги.

Гроссмейстер Сергей Карякин: Люди еще заговорят о шахматах Сергей Карякин перед началом матча между «Спартаком» и «Рубином» / Фото: Сергей Виноградов / ТАСС

— Что входит в ваш план?

— Есть задача вывести все на новый уровень. Если мы берем профессиональные шахматы — это регулярная организация турниров, подобных тому, о котором мы говорили, это работа с молодыми талантами. Очень часто бывает так, что появляются перспективные юниоры, но никто с ними должным образом не занимается. Может быть, и есть какая-то адресная помощь или где-то открылся какой-то шахматный дворец, но профессиональные спортсмены, руководители федераций и родители юных шахматистов часто жалуются мне на то, что нет никакой поддержки, не проводится глобальной, сбалансированной работы, особенно в регионах. И я ее не вижу. Мы теряем позиции. Все зависит от руководителей федераций — насколько они готовы развивать шахматы, тратить на них много времени, сил, энергии. Нужно все выстроить грамотно, и у меня есть команда единомышленников, готовая вместе со мной заниматься развитием шахмат.

— Сегодня людей, любящих играть в шахматы, гораздо меньше, чем в XX веке. Со временем игра потеряла былую популярность. Как сделать так, чтобы вернуть интерес широкой аудитории к шахматам?

— Это работа, которую как раз и должна проводить шахматная федерация. Я со своей стороны делаю довольно много для развития шахмат, но в целом опять же не хватает комплексного подхода — чтобы шахматы были все время на телевидении и в прессе, чтобы о них больше говорили. Мы не можем вернуться в Советский Союз, где, кроме шахмат, футбола и хоккея, по сути ничего и не было. Сейчас, конечно, существует большая конкуренция с другими видами спорта и всевозможными развлечениями. Поэтому настолько же популярными шахматы вряд ли станут.

И есть еще такой момент — у шахматистов расценки совсем другие. Тем не менее их можно увеличивать, и здесь есть потенциал для роста. Просто порой какой-нибудь спонсор говорит о том, что ему дорого поддерживать шахматы, а потом идет и помогает футболу. Это выглядит странно.

— Тем не менее вы, наверное, никогда не жалели о решении посвятить жизнь шахматам? Ведь еще в детском возрасте благодаря им ваше имя попало в Книгу рекордов Гиннесса.

Конечно, не жалею. Это лучшее решение в моей жизни. Благодаря шахматам я достиг известности и успеха. И я готов выступать и дальше и работать как функционер, который будет приводить спонсоров и трудиться на благо развития шахмат в России.

— У вас наверняка все получится. Мышление шахматиста ведь помогает вам в жизни?

— Конечно. Шахматы дают мне возможность планировать, думать и даже чувствовать. И делают мою жизнь более цельной.

Коротко о главном

— Что такое патриотизм в вашем понимании?

— Это поддержка своей страны, понимание, что ты должен быть с ней. Да, порой возникают сложные ситуации. Но надо держаться вместе, и, если мы все объединимся и не станем подрывать ситуацию изнутри, это будет огромным плюсом и залогом нашей победы.

— В марте вы проводили сеанс игры в шахматы с детьми из Донецка. Планируете ли организовать еще нечто подобное?

— Да, сейчас как раз думаю над тем, что бы еще организовать. Дети там чудесные, веселые. Мне кажется, главное для них — это забота, внимание. Было бы желание, а как им помочь, всегда можно придумать. Я после ездил еще в Донецк, в Луганск и на новые освобожденные территории. Регулярно играю с детьми, их поддерживаю. Я сам три года жил в Донецкой области. Поэтому все, что сейчас происходит, для меня очень личное.

Гроссмейстер Сергей Карякин: Люди еще заговорят о шахматах Сергей Куприянов играет в шахматы с детьми-беженцами из ДНР / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

— За «Спартак» болеть продолжаете?

— Да. В последнее время из-за напряженного графика ходить на игры времени не хватает, смотрю по телевизору. У меня сыновья занимаются хоккеем в школе ЦСКА. Успехи уже есть. Например, младший пятилетний сын играет в хоккей в группе из шести человек. Когда его ставят одного против пятерых — он побеждает. Все его хвалят. Шахматами мои сыновья тоже занимаются, но у них нет такого настроя, как у меня. Может быть, всему свое время, и интерес появится потом. В любом случае заставлять их не собираюсь. Сам люблю играть в бильярд, боулинг, ходить в кино, общаться с друзьями.

— Вы, как шахматист, привыкли планировать все на много ходов вперед?

— Да. Мое самое лучшее решение — переезд в Москву. Я понимал, что в столице у меня будет гораздо больше возможностей для тренировок и для роста, и это все полностью оправдалось. В 19 лет я перебрался в столицу, а в 20 лет вошел в мировую десятку. Но если вы думаете, что я во всем рационален, это не так. Я могу быть очень азартным, способен поспорить с кемнибудь на отжимание, каков будет итог футбольного матча. У всех есть свои интересы — и у меня тоже. В целом благодаря шахматам чувствую себя более защищенным.

В сериале «Ход королевы» звучала фраза: «Шахматы могут быть красивыми. Это целый мир, состоящий всего из 64 клеток». А в чем для вас красота шахмат? Для меня красота шахмат заключается в том, что я могу придумывать новые комбинации. Погружаться в эту игру настолько сильно и глубоко, что раньше и предположить не мог, что в шахматах есть такие интересные и сложные моменты.

ДОСЬЕ

Шахматист, заслуженный мастер спорта Украины, заслуженный мастер спорта России, Cергей Карякин родился 12 января 1990 года в Симферополе. В 12 лет был признан самым молодым гроссмейстером в истории. Его имя внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Становился обладателем Кубка мира ФИДЕ, чемпионом мира по быстрым шахматам и чемпионом мира по блицу, дважды побеждал в командном чемпионате мира в составе сборной России. Окончил Российский государственный социальный университета по специальности «социальная психология».

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