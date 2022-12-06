Детские библиотеки помогут cформировать культурный код

Куратор программ творческого развития детей Российской государственной детской библиотеки Анастасия Макарова показывает на совещании директоров детских библиотек учебные пособия в новой лаборатории проекта «#ЗнайЧитай» — игрушечных деревянных лошадок / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

6 декабря в столице состоялось ежегодное совещание директоров детских библиотек. Руководители поделились успешными проектами, которые помогают формировать культуру чтения.

Приоритетная задача библиотек — сохранение традиций. Но при работе с юными читателями сейчас необходимо идти в ногу со временем, поэтому библиотеки должны соответствовать запросам аудитории, об этом рассказала директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина.

— В этом году мы даже изменили логотип, — объясняет Веденяпина. — Раньше у нас был кот ученый, но мы его убрали, сейчас это не так актуально, и перешли на более современные шрифты.

Еще одна проблема, которая обсуждалась на совещании, — формы привлечения детей к чтению. Специалисты отметили, что кружки и интерактивные занятия, которые проводятся на базе библиотек, не должны замещать собой цель библиотеки — формирование книжной культуры у детей.

— Сейчас библиотекарям работать сложнее, потому что в нашем детстве книга была едва ли не единственной дорогой в удивительный мир. Сегодня дети окружены огромным количеством источников информации и предпочитают гаджеты и визуальные формы погружения в действительность, — отмечает советник президента РФ по вопросам культуры и искусства Владимир Толстой. — Мне жалко, что дети получают готовые образы, ведь с книгой можно фантазировать, и через сказки мое поколение узнавало мир. И библиотеки занимаются важной работой, переманивая детей в мир книги.

Каждый год на совещании Российская государственная детская библиотека презентует флагманские проекты, которые потом будут реализовываться в региональных библиотеках. В этом году РГДБ представила новые лаборатории проекта «#знайчитай», посвященные знакомству с русским фольклором: сказками, загадками и потешками.

При поддержке Министерства культуры в здании библиотеки был обустроен учебный класс для интерактивных занятий. Здесь стоят яркие стеллажи, ящики которых украшены лубочными картинками и славянской вязью. А внутри — настоящие чудеса. Здесь и чернильницы, глиняные и восковые таблички для клинописи, игра в бирюльки, и даже точные копии с новгородских берестяных грамот.

— Нам активно предлагается цифровизация, но мы пошли от другого, — рассказывает о проекте Мария Веденяпина.

Она добавила, что для ребенка гораздо важнее подержать предметы старинного быта в руках, и тогда это впечатление останется в памяти навсегда.

— Наши методисты разработали уникальные настольные игры-карточки с названиями и изображениями древнерусских предметов быта. Детям нужно установить соответствие между ними. Такая игровая форма помогает легче усваивать информацию, — говорит куратор программ творческого развития детей РГДБ Анастасия Макарова. — Специалисты из регионов приезжают к нам на стажировки. Еще мы разработали методическое пособие, которое поможет педагогам понять, как с детьми говорить о быте.

Особая цель, которую ставит перед собой Российская государственная детская библиотека как флагманское учреждение, — подготовка профессиональных кадров.

— Мы должны работать с детьми, — добавляет Мария Веденяпина. — Интерес ребенка зависит от того, как именно специалист подаст информацию, способен ли преподаватель увлечь его.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Надежда Преподобная, заместитель министра культуры России:

— Русский язык и чтение — основа формирования культурного кода. Взвешенная языковая политика — важное условия целостности нашего многонационального государства. Перед детскими библиотеками сейчас стоит много задач: повышение культурного уровня, формирование устойчивого интереса к чтению, внедрение современных практик во все направления деятельности и укрепление кадрового потенциала.