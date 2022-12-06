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Приметы и советы

Детские библиотеки помогут cформировать культурный код

Александра Ерошенко
Общество
Детские библиотеки помогут cформировать культурный код
Куратор программ творческого развития детей Российской государственной детской библиотеки Анастасия Макарова показывает на совещании директоров детских библиотек учебные пособия в новой лаборатории проекта «#ЗнайЧитай» — игрушечных деревянных лошадок / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

6 декабря в столице состоялось ежегодное совещание директоров детских библиотек. Руководители поделились успешными проектами, которые помогают формировать культуру чтения.

Приоритетная задача библиотек — сохранение традиций. Но при работе с юными читателями сейчас необходимо идти в ногу со временем, поэтому библиотеки должны соответствовать запросам аудитории, об этом рассказала директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина.

— В этом году мы даже изменили логотип, — объясняет Веденяпина. — Раньше у нас был кот ученый, но мы его убрали, сейчас это не так актуально, и перешли на более современные шрифты.

Еще одна проблема, которая обсуждалась на совещании, — формы привлечения детей к чтению. Специалисты отметили, что кружки и интерактивные занятия, которые проводятся на базе библиотек, не должны замещать собой цель библиотеки — формирование книжной культуры у детей.

— Сейчас библиотекарям работать сложнее, потому что в нашем детстве книга была едва ли не единственной дорогой в удивительный мир. Сегодня дети окружены огромным количеством источников информации и предпочитают гаджеты и визуальные формы погружения в действительность, — отмечает советник президента РФ по вопросам культуры и искусства Владимир Толстой. — Мне жалко, что дети получают готовые образы, ведь с книгой можно фантазировать, и через сказки мое поколение узнавало мир. И библиотеки занимаются важной работой, переманивая детей в мир книги.

Каждый год на совещании Российская государственная детская библиотека презентует флагманские проекты, которые потом будут реализовываться в региональных библиотеках. В этом году РГДБ представила новые лаборатории проекта «#знайчитай», посвященные знакомству с русским фольклором: сказками, загадками и потешками.

При поддержке Министерства культуры в здании библиотеки был обустроен учебный класс для интерактивных занятий. Здесь стоят яркие стеллажи, ящики которых украшены лубочными картинками и славянской вязью. А внутри — настоящие чудеса. Здесь и чернильницы, глиняные и восковые таблички для клинописи, игра в бирюльки, и даже точные копии с новгородских берестяных грамот.

— Нам активно предлагается цифровизация, но мы пошли от другого, — рассказывает о проекте Мария Веденяпина.

Она добавила, что для ребенка гораздо важнее подержать предметы старинного быта в руках, и тогда это впечатление останется в памяти навсегда.

— Наши методисты разработали уникальные настольные игры-карточки с названиями и изображениями древнерусских предметов быта. Детям нужно установить соответствие между ними. Такая игровая форма помогает легче усваивать информацию, — говорит куратор программ творческого развития детей РГДБ Анастасия Макарова. — Специалисты из регионов приезжают к нам на стажировки. Еще мы разработали методическое пособие, которое поможет педагогам понять, как с детьми говорить о быте.

Особая цель, которую ставит перед собой Российская государственная детская библиотека как флагманское учреждение, — подготовка профессиональных кадров.

— Мы должны работать с детьми, — добавляет Мария Веденяпина. — Интерес ребенка зависит от того, как именно специалист подаст информацию, способен ли преподаватель увлечь его.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Надежда Преподобная, заместитель министра культуры России:

— Русский язык и чтение — основа формирования культурного кода. Взвешенная языковая политика — важное условия целостности нашего многонационального государства. Перед детскими библиотеками сейчас стоит много задач: повышение культурного уровня, формирование устойчивого интереса к чтению, внедрение современных практик во все направления деятельности и укрепление кадрового потенциала.

Культура Дети Библиотеки
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