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Любовь пройдет все испытания: семью Рогачевых наградили орденом «Родительской славы»

Анна Хромцова
Общество
Любовь пройдет все испытания: семью Рогачевых наградили орденом «Родительской славы»
Фото: Из личного архива семьи Рогачевых

В большой семье Дениса и Марины Рогачевых, награжденных орденом «Родительской славы», растут восемь детей. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывала в их гостеприимном доме.

В уютном доме Рогачевых идеальная чистота: книги аккуратно расставлены по полкам, кровати застелены цветными пледами, на стенах висят детские рисунки с диковинными зверями и натюрмортами, в гостиной стоит фортепиано...

— Все наши дети посещают музыкальную школу. Недавно, когда мы привели в нее еще одного ребенка, директор задал нам вопрос: «Вы музыкальный ансамбль хотите организовать?» — рассказывает, улыбаясь, Марина Рогачева.

Марина и Денис познакомились в 2000 году. Потом они вместе работали волонтерами в детском доме. Через четыре года молодые люди поженились.

Большая семья была общей мечтой супругов. Но первая беременность закончилась трагедией — ребенок родился мертвым. Их горе усугубил неутешительный диагноз врачей — генетическая несовместимость. На грани отчаяния Марина обратилась к Богу. И… Случилось чудо — через четыре месяца женщина вновь забеременела. Она выносила и родила здорового мальчика. По иронии судьбы молодая мама попала к тем же врачам, которые поставили ей страшный диагноз. Удивлению их не было границ. Вымоленного сына назвали Мироном. Ведь он, говорит Марина, принес мир в ее сердце и надежду на то, что все будет хорошо.

Через две недели после рождения первенца молодой отец потерял самого близкого человека — маму. Младшего брата, которому было девять лет, Денис взял под опеку.

Время шло. Семья переехала в дом, доставшийся по наследству. Здесь родились долгожданные девочки Марья и Настасья. И, казалось, что вновь засиял лучик счастья. Но в один из летних погожих дней брат Дениса не вернулся домой после купания. Мальчик утонул. А еще через месяц сгорел их дом. Пожар начался глубокой ночью, когда все спали. Семью спасло чудо — засидевшийся за просмотром фильма друг Дениса почувствовал жар и разбудил их.

Рогачевы, у которых уже было трое детей, не имели права опустить руки. Они взяли кредит и построили новый дом.

— В беде мы друг друга всегда поддерживали. Наше чувство в испытаниях только крепло, — говорит Марина.

Рассказывая о жизни многодетной семьи, Рогачевы уверяют, что трудностей и проблем можно избежать, если дети знают, что такое дисциплина, приучены помогать друг другу и родителям и знают, что такое ответственность за порученное дело.

— Старшие дети, когда они дома, помогают нам во всем. Мирон, Марья, Настасья и Софья и готовят, и убираться, и гуляют с младшими братьями и сестрами, — рассказывают супруги. — Завтрак у нас готовят все по очереди. Наша жизнь идет по расписанию. И обязанности делятся поровну.

Лето Рогачевы проводят активно. Денис берет несколько походных палаток, биотуалет, портативный душ, плиту, газовый баллон, и вся семья отправляется на машине в Краснодарский край, на Бугазскую косу. На берегу Черного моря они отдыхают уже несколько лет.

— Наши чувства с мужем с годами становятся только глубже. Конечно, случаются и обиды. Но мы стараемся как можно быстрее обсудить проблему и помириться. Ведь дети когда-нибудь вырастут и уедут, а мы останемся. Нам хочется навсегда сохранить то, что у нас есть, — наши теплые отношения, нашу любовь. Самое главное — наше желание быть счастливыми, — объясняет многодетная мама.

Пока двухлетний Никита спит, Марина и Денис достают с полки и открывают пухлый фотоальбом. Вот они, их ребятишки — совсем маленькие и повзрослевшие... Старший сын Мирон уже окончил девятый класс и поступил в Музыкальное училище имени Гнесиных.

Мальчик обладает не только музыкальными способностями, он еще и очень спортивный парень. Пришлось ему делать выбор. Мирон отдал предпочтение музыке. Дочки Марья и Настасья учатся в Международной школе завтрашнего дня и в Детской школе искусств имени А. В. Корнеева: Марья — по классу фортепиано, Настасья — по классу флейты. Их сестра Софья учится играть на скрипке и мечтает стать врачом скорой помощи. Матвей, которому сейчас десять лет, также занимается в музыкальной школе, но рисовать ему нравится больше.

— Все наши дети могут выбрать то занятие, к которому лежит душа. Если ребенок хочет стать со временем музыкантом — пусть так и будет. Я думаю, что профессию надо выбирать по душе, а не по указке родителей, — убеждена Марина.

Шестому ребенку Рогачевых — сыну Макару — восемь лет. Он, как и его братья и сестры, рисует и учится играть на музыкальном инструменте: мальчик выбрал саксофон. Интересно, что будущее имя для сына Марине... приснилось. Означает оно — «блаженный».

И оно очень подходит ему: мальчик растет на удивление добрым, открытым и позитивным.

— У нас дома всегда звучит музыка. Денис хочет купить детям барабанную установку, но я пока оттягиваю ее приобретение, — улыбается Марина.

Младшая из дочерей Рогачевых — шестилетняя Руфина — пока готовится к поступлению в школу. И старшие девочки ей активно в этом помогают. А маленький Никита проявляет интерес сразу ко всем инструментам, подпевая братьям и сестрам во время их музыкальных занятий.

За 18 лет совместной жизни у Рогачевых, как и в любой другой семье, были и беды, и радости. И все-таки они считают себя счастливыми людьми. Ведь главная их мечта — о дружной большой семье — сбылась.

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