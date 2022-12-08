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Актриса Анна Терехова: Была замужем за Отелло

Александр Зосимов

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Общество
Актриса Анна Терехова: Была замужем за Отелло
Анна Терехова сейчас играет только в театре, но при этом хотела бы получить и роль в большом кино / Фото: PERSONASTARS

Премьера спектакля «А все-таки вы хорошая...» по дневникам и произведениям Марины Цветаевой состоится сегодня, 8 декабря, на Малой сцене Театра Романа Виктюка. Роль знаменитой поэтессы исполняет заслуженная артистка России Анна Терехова.

— Анна, играть Марину Цветаеву, наверное, очень интересно. Как готовились к роли?

— Моя мама (актриса Маргарита Терехова. — «ВМ») всегда говорила, что надо изучать, какие люди окружали твоего героя, какие он переживал события. Ведь самое сложное — докопаться до сути персонажа, будь он исторический или вымышленный. Чтобы максимально проникнуться ролью Цветаевой, я читала ее дневники и мемуары. Очень ждала премьеры. Режиссером-постановщиком спектакля выступила Марина Перельман. А моими партнерами стали молодые актеры Валерия Энгельс и Никита Башков.

— Этот спектакль — преамбула к постановке Дмитрия Бозина «Царь-Девица» по поэме Цветаевой. А в чем задача этого превью?

— Это нововведение в нашем театре. Предпремьерный показ спектакля по дневникам и произведениям Марины Цветаевой дает возможность зрителям прочувствовать те ситуации, с которыми при жизни столкнулась поэтесса. Превью продолжительностью в час с лишним прошло на Малой сцене театра вчера, и мы вновь покажем его сегодня.

— Вас называют одной из самых заметных актрис Театра Романа Виктюка. Как родилась давняя связь с этим театром?

— Я знала Романа Григорьевича с тех пор, как была ребенком. Свою первую роль сыграла в его фильме-спектакле «Девочка, где ты живешь?». Он стал моим мастером, с ним даже советовалась моя мама, когда я решила стать актрисой. Можно сказать, что Роман Виктюк благословил мой выбор профессии. Его уже нет с нами, но его театр продолжает радовать зрителей новыми спектаклями.

— Какие еще из ваших первых ролей вам особенно полюбились?

— Еще до поступления в ГИТИС я играла в спектакле по пьесе Федерико Гарсиа Лорки «Когда пройдет пять лет», который режиссировала моя мама. На Камерной сцене Театра имени Моссовета в этой постановке я играла невесту. А став студенткой, стала исполнять другую роль — стенографистки. Эта героиня до сих пор в моем сердце. Еще дорога роль Галины в пьесе Александра Вампилова «Утиная охота». Попав в «Независимую труппу Аллы Сигаловой», я сыграла Дездемону в спектакле по пьесе Шекспира «Отелло», а в роли родовитого мавра на венецианской службе был тогда еще мой муж Николай Добрынин. Из фильмов, конечно, выделю «Чайку» в режиссуре моей мамы Маргариты Тереховой.

— За вашими плечами — множество ролей в театре и кино. Вы до сих пор волнуетесь перед выходом на сцену или съемочную площадку?

— Волнуюсь, а если это премьера, то меня вообще трясет, даже может пропасть голос! Помню, что и у мамы так бывало. Нередко перед концертными выступлениями у нее возникали проблемы с голосовыми связками, и она просила своих помощников сделать ей чай с медом. Кстати, в детстве я была стеснительной, порой даже очень. А профессия помогла мне пережить с только эмоций, сколько я не испытала бы в жизни.

— В фильмах вы сами исполняли каскадерские трюки, освоили боевые искусства. С чего начался ваш опыт?

— На съемках фильма «Все то, о чем мы так долго мечтали» я познакомилась с каскадером Юрием Сысоевым. Впоследствии он стал моим другом, а его дети — моими крестниками. Через некоторое время в фильме «Загадка сфинкса» он учил меня боевым искусствам.

— А были в вашей жизни ситуации, когда нужно было постоять за себя?

— Вы знаете, в моей жизни всегда были люди, которые могли за меня заступиться. Но я — не робкого десятка! Если нужно зайти в темный подъезд, то я не испугаюсь.

— Вы не снимались в кино с 2019 года. Ждете какойто особенной роли?

— Все артисты ждут своей роли, как ни крути. Но у меня такой перерыв произошел не случайно. Хожу на кастинги: последний из них был в сентябре, но пока меня не утверждают. Отношусь к этому спокойно. Но не скрою, что мне хочется сыграть в полном метре.

Актриса Анна Терехова: Была замужем за Отелло Анна Терехова в роли Таис в спектакле «Таис сияющая» / Фото: Наталья Логинова / photoxpress.ru

— Уже много лет ваша мама ведет тяжелую борьбу с болезнью Альцгеймера. Как сейчас себя чувствует Маргарита Борисовна?

— Состояние мамы более-менее стабильно. Она находится под наблюдением врачей, которые оказывают ей необходимую помощь.

— В Московском подворье Валаамского монастыря ваша мама познакомилась с отцом Арсением, и он стал духовником вашей семьи. Вы часто нуждаетесь в духовной поддержке?

— Да, отец Арсений по-прежне му приходит и причащает мою маму. А мне духовная поддержка важна. От бесед со священником становится спокойнее. И после молитвы — легче на душе.

— Как вы оцениваете современное состояние российского театра? Многие артисты говорят, что современные режиссеры делают ставку исключительно на коммерцию, а не на искусство.

— На мой взгляд, наши театры работают на должном уровне, и не только столичные, но и провинциальные. Считаю, что режиссер имеет право на любое прочтение классики. Если зритель покупает билет на спектакль, а потом «голосует» за него своим присутствием, значит, ему это нужно. Сама я предпочитаю вдохновляться талантом артистов, а не думать, какие символы в постановку вложил режиссер. Понимаю, что, когда актер уходит за кулисы, там продолжается его игра. И если кому-то нравится классика, то можно сходить в Малый театр, где служат потрясающие артисты. Например, Ирина Муравьева, с которой мне доводилось работать.

— После начала спецоперации страны Евросоюза заявили об отмене русской культуры. Как считаете, имеет это смысл?

— Думаю, что нет. Русская культура — неотъемлемая часть мировой. Как можно забыть отечественных писателей, художников, артистов и музыкантов, которые подарили этому миру великие произведения? Хорошо, что наши режиссеры не последовали этому примеру и продолжают ставить спектакли по творениям зарубежных авторов.

ДОСЬЕ

Анна Терехова родилась в Москве 13 августа 1967 года в семье актрисы Маргариты Тереховой и болгарского актера Саввы Хашимова. После школы поступила в ГИТИС, где училась на курсе Евгения Лазарева и Владимира Левертова. Работала в «Независимой труппе Аллы Сигаловой» и в Театре Луны. Помимо театра и съемок в кино, принимала участие в телевизионных шоу.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

— Анна, это правда, что вы занимались конным спортом?

— Да, когда мама снималась в фильме «Три мушкетера». Хотя любовь к лошадям у меня появилась раньше. В детстве у бабушки были лошади — Ласка и Касатик. Обладая художественным талантом, она мастерски их рисовала и меня научила этому. Сейчас я не занимаюсь конным спортом, так как на это нет времени. Надеюсь, что в будущем у меня снова появится такая возможность.

— В спектакле «Таис сияющая» вы сыграли главную роль — любимую женщину Александра Македонского. Ради нее вы перестали есть и довели себя до измождения. Сейчас готовы на подобные жертвы?

— Подумала бы, если бы мне предложили достойную роль. А тогда мне пришлось серьезно похудеть, так как моя героиня должна была быть очень пластичной и грациозной.

— Как вы оцениваете практику приглашения непрофессиональных артистов на роли в театр?

— В нашей жизни встречаются люди, которые без профессионального образования могут дать фору специалистам. Бывают же самородки? Ален Делон, например, не имел актерского образования, но построил великую карьеру. Если кто-то приглашает в театр знаменитостей ради пиара, то это их дело. Но на такой спектакль я бы, наверное, не пошла.

— Кто более суров к артисту — камера или зрительный зал?

— Американский актер Аль Пачино говорил, чем отличается игра в театре от игры в кино. В первом случае это хождение по высоко-высоко натянутому канату. Во-втором — движение по канату, который лежит на полу. Театр — это «здесь и сейчас», в нем нет права на ошибку. А в кино есть возможность все исправить. Насколько вы довольны качеством фильмов и сериалов, которые сейчас выходят? Я очень редко смотрю фильмы или сериалы. У меня даже нет телевизора, если честно. Поэтому не думаю, что могу выступить экспертом в этом вопросе.

Но могу сказать, что недавно была на премьере социальной драмы «Плакать нельзя» с Иваном Янковским в главной роли. Меня очень тронул этот фильм. Больше всего была очарована игрой юных актеров — она там на высочайшем уровне.

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