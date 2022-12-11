Как и в каких случаях можно оформить инвалидность

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Для оформления инвалидности необходимо собрать соответствующие документы и пройти медико-санитарную экспертизу. В результате человеку станут доступны различные пенсии и выплаты. Об этом «Вечерней Москве» рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Первым этапом при оформлении инвалидности должно стать заключение врачей, подчеркнула собеседница «ВМ».

— Сначала нужно обратиться в поликлинику для прохождения диагностики состояния здоровья. Поликлиника может быть как государственной, так и частной — это новое правило, с этого года допускаются частные клиники. Для оформления инвалидности нужны медицинские документы, поэтому первый этап — именно освидетельствование в поликлинике, — рассказала эксперт.

По словам специалиста, после получения направления появляется возможность пройти медико-санитарную экспертизу (МСЭ). Ее можно пройти по месту жительства, в стационаре (например, если человек лежит после ампутации конечностей), а с этого года — и заочно. В некоторых ситуациях очная экспертиза обязательна: например, когда пациент проживает в интернате, если нужно скорректировать программу реабилитации или в документах обнаружена противоречивая информация, перечислила Финогенова.

При отказе в прохождении экспертизы необходимо обжаловать такое решение, уверена эксперт.

— Чтобы оформить инвалидность, обязательно нужна справка о результатах медико-санитарной экспертизы. Отказ в направлении на медико-санитарную экспертизу можно обжаловать через местный Минздрав, — рассказала специалист.

По результатам МСЭ человеку выдают справку об установлении инвалидности с указанием группы, отметила эксперт. Нередко помимо группы указывается индивидуальная программа реабилитации. Может быть указан перечень средств, которые необходимы человеку: например, коляска или костыли, уточнила эксперт.

Справка необходима для того, чтобы человек мог претендовать на все выплаты, связанные с инвалидностью, отметила Финогенова.

— Эта справка потом предоставляется в Пенсионный фонд, если вы хотите получать пенсию по инвалидности. Если человек получил инвалидность, но у него еще не наступает пенсионный возраст, он должен предоставить справку для получения пособий по инвалидности, — объяснила специалист.

Первая группа инвалидности устанавливается на два года, вторая и третья — на год, отметила собеседница «ВМ». В справке МСЭ указывается момент, когда нужно проходить переосвидетельствование. При повторном освидетельствовании группу могут либо повысить, либо понизить, и это повлияет на пенсии и льготы, пояснила Финогенова.

Как отметила эксперт, за пенсии по инвалидности отвечает Пенсионный фонд.

— Для оформления пенсии по инвалидности нужно обратиться в Пенсионный фонд со справкой. Сейчас рассматривается вариант, что в 2023–2024 году пенсию будут оформлять автоматически, пока все оформляется вручную. Кроме того, человек может обратиться за техническими средствами, которые ему необходимы, потому что ему на это даются сертификаты, — рассказала специалист.

Чем выше группа инвалидности, тем больше размер пенсии, подчеркнула собеседница «ВМ». Для инвалида первой группы фиксированная часть пенсии (которая не зависит от стажа) составляет 14 441 рубль. Если группа вторая, то фиксированная часть будет, как у пенсионеров по старости, — в два раза ниже, объяснила эксперт.

В некоторых случаях человек может претендовать на повышенную фиксированную часть пенсии, уточнила Финогенова.

— Если есть несовершеннолетние дети или иждивенцы, то фиксированная часть будет повышенной (например, если у инвалида первой группы один иждивенец на содержании, то она составит 16 846 рублей). Но размер фиксированной части меняется в зависимости от региона. Еще есть категория «ребенок-инвалид», у них пенсия — 16 819 рублей, — рассказала специалист.

Кроме того, существуют ежемесячные денежные выплаты, которые не зависят от того, получает человек пенсию или нет, уточнила эксперт. На размер выплат влияет группа инвалидности: так, в 2022 году выплаты составляют 4430 рублей для инвалидов первой группы, второй группы и ребенка-инвалида — 3164 рубля и третьей группы — 2533 рубля. В зависимости от региона размеры также могут отличаться, заключила собеседница «ВМ».