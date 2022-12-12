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Приметы и советы

Российские спецслужбы обезвредили информационную бомбу радикалов

Александр Зосимов
Общество
Российские спецслужбы обезвредили информационную бомбу радикалов
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Украинские националисты расстреляли жителей Берислава за сотрудничество с Москвой. А теперь радикалы готовят провокацию против России. Об этом представители силовых структур сообщили 12 декабря в СМИ со ссылкой на источники в украинском ведомстве.

На подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области сотрудники Службы безопасности Украины расстреляли 20 человек.

— На территории Бериславского машиностроительного завода сотрудниками СБУ были расстреляны 20 человек из числа сотрудничавших с Россией летом-осенью этого года мирных граждан и бывших работников правоохранительных органов Берислава из числа местного населения, — сказали правоохранители.

И добавили, что сейчас украинские националисты делают постановочную съемку извлечения тел, чтобы заявить, что они стали жертвами российских репрессий.

— Нарушая границы правового поля, сотрудники Службы безопасности Украины пытаются запугать российских военнослужащих. Националисты решаются даже на зверские убийства, чтобы реализовать свои кровавые цели, — рассказывает военный эксперт Алексей Леонков.

Специалист отметил, что западное сообщество давно раскусило провокации радикальных формирований Вооруженных сил Украины, однако продолжит на это закрывать глаза.

— Не стоит надеяться, что страны Европейского союза и уж тем более власти США вдруг одумаются и признают провокации украинских националистов, используя средства массовой информации, — отмечает он. — Все западные СМИ, от газет до интернет-ресурсов, контролируются пятью американскими концернами, которые пропагандируют антироссийскую повестку. Поэтому ожидать объективной информации от них не стоит.

По словам Алексея Леонкова, российские спецслужбы противодействуют провокациям СБУ, заранее раскрывая их антироссийские планы.

— Наши специалисты стараются добыть, а потом опубликовать в российских СМИ сведения о действиях националистов, чтобы вскоре они не имели оглушительного эффекта. Тем самым специалисты обезвреживают информационную бомбу, — говорит Леонков. — Остановить провокации удастся лишь тогда, когда Украина будет полностью освобождена от националистов.

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