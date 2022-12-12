Религия воспитает юных патриотов

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Работы народного художника Луганской Народной Республики Юрия Тихого украшают соборы Франции и собрания многих коллекционеров мира. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал у мастера, как творчество может помочь воспитать юное поколение.

— Юрий Владимирович, принимаете ли участие во встречах с нашими бойцами? Устраиваете для них выставки?

— Да. Я работаю в Луганском центре народного творчества. И периодически к нам приезжают делегации из Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. И мы устраиваем для них, по возможности, выставки. Часто заезжают к нам и бойцы. Сейчас Луганск — это большая военная часть. У нас очень много солдат. И, конечно, мы общаемся с ними плотно и ежедневно.

— В вашей творческой копилке есть работы, выполненные в технике барельефной и горельефной резьбы по дереву. Почему вас заинтересовал именно этот материал?

— Дерево я выбрал интуитивно. Может быть, потому что, работая с ним, можно прочувствовать материал тактильно. А еще от дерева исходит особый запах. Может, глубоко внутри меня есть какие-то гены. Ведь славянская культура плотно переплетена с деревом.

— А библейские сюжеты? Как вы к ним пришли?

— На это был заказ от французов. Попросили сделать 14 остановок крестного пути, когда Иисус шел на Голгофу. По их традиции, в каждой церкви должен быть такой сюжет. Мне заказали горельефы. Все же я довольно давно занимаюсь резьбой. Но иконы — это прежде всего ответственность перед людьми, которые будут на них смотреть.

— Написание икон требует своих правил. Есть ли там место для творческого самовыражения?

— Есть каноны. По ним и пишутся иконы. Но они должны быть «обезличены», не выделять лица, за исключением узнаваемых — Николая Чудотворца, Спасителя и еще некоторых святых. А стилистически иконописец, который работает над образом, может творить как хочет. Я нашел свой стиль. Не копирую никого, но мои работы узнаваемы.

— А как вы считаете, иконопись может служить для патриотического воспитания? Особенно в текущих реалиях?

— Конечно! Ведь религия идет испокон веков и неотрывно связана с историей нашего государства. И для воинов она имеет большое значение. Например, если вы посмотрите, то на иконах часто можно встретить батальные эпизоды. А патриотическое воспитание надо закладывать с детства. В первую очередь — уважение и любовь к родителям, Отечеству и вере. К сожалению, мы часто приходим к вере, когда случается что-то нехорошее в жизни — трагедия, беда. И тогда мы идем в церковь. А жить нужно с Богом в душе. Тогда, может, и войн бы не было.

ДОСЬЕ

Юрий Владимирович Тихий родился 2 октября 1962 года в Луганске. Ходил в изостудию при Доме пионеров. Заслуженный мастер народного творчества, член клуба мастеров искусства «Левша». Работал над оформлением соборов Святой Анны и Святого Мартина во Франции. Одна из его работ была подарена епископу Доминику Лебрену в Сент-Этьен. Работы Тихого есть в мировых частных коллекциях.