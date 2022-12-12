Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Религия воспитает юных патриотов

Дмитрий Толкачев
Общество
Религия воспитает юных патриотов
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Работы народного художника Луганской Народной Республики Юрия Тихого украшают соборы Франции и собрания многих коллекционеров мира. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал у мастера, как творчество может помочь воспитать юное поколение.

— Юрий Владимирович, принимаете ли участие во встречах с нашими бойцами? Устраиваете для них выставки?

— Да. Я работаю в Луганском центре народного творчества. И периодически к нам приезжают делегации из Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. И мы устраиваем для них, по возможности, выставки. Часто заезжают к нам и бойцы. Сейчас Луганск — это большая военная часть. У нас очень много солдат. И, конечно, мы общаемся с ними плотно и ежедневно.

— В вашей творческой копилке есть работы, выполненные в технике барельефной и горельефной резьбы по дереву. Почему вас заинтересовал именно этот материал?

— Дерево я выбрал интуитивно. Может быть, потому что, работая с ним, можно прочувствовать материал тактильно. А еще от дерева исходит особый запах. Может, глубоко внутри меня есть какие-то гены. Ведь славянская культура плотно переплетена с деревом.

— А библейские сюжеты? Как вы к ним пришли?

— На это был заказ от французов. Попросили сделать 14 остановок крестного пути, когда Иисус шел на Голгофу. По их традиции, в каждой церкви должен быть такой сюжет. Мне заказали горельефы. Все же я довольно давно занимаюсь резьбой. Но иконы — это прежде всего ответственность перед людьми, которые будут на них смотреть.

— Написание икон требует своих правил. Есть ли там место для творческого самовыражения?

— Есть каноны. По ним и пишутся иконы. Но они должны быть «обезличены», не выделять лица, за исключением узнаваемых — Николая Чудотворца, Спасителя и еще некоторых святых. А стилистически иконописец, который работает над образом, может творить как хочет. Я нашел свой стиль. Не копирую никого, но мои работы узнаваемы.

— А как вы считаете, иконопись может служить для патриотического воспитания? Особенно в текущих реалиях?

— Конечно! Ведь религия идет испокон веков и неотрывно связана с историей нашего государства. И для воинов она имеет большое значение. Например, если вы посмотрите, то на иконах часто можно встретить батальные эпизоды. А патриотическое воспитание надо закладывать с детства. В первую очередь — уважение и любовь к родителям, Отечеству и вере. К сожалению, мы часто приходим к вере, когда случается что-то нехорошее в жизни — трагедия, беда. И тогда мы идем в церковь. А жить нужно с Богом в душе. Тогда, может, и войн бы не было.

ДОСЬЕ

Юрий Владимирович Тихий родился 2 октября 1962 года в Луганске. Ходил в изостудию при Доме пионеров. Заслуженный мастер народного творчества, член клуба мастеров искусства «Левша». Работал над оформлением соборов Святой Анны и Святого Мартина во Франции. Одна из его работ была подарена епископу Доминику Лебрену в Сент-Этьен. Работы Тихого есть в мировых частных коллекциях.

ЛНР Иконы Выставки Художники
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Клавдия Кочегурова
Клавдия Кочегурова

Парковые зоны преобразились

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, до золота все же не дотянули

Вадим Бреев
Вадим Бреев

Пример мужества для потомков

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Все мнения
О проекте