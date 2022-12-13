Овчинский: Московские кондитерские фабрики произвели около шести миллионов новогодних наборов

Владислав Овчинский / Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Около шести миллионов сладких подарочных наборов к Новому году изготовили крупнейшие столичные предприятия холдинга «Объединенные кондитеры». Это на 20 процентов больше, чем в прошлом году. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Глава ведомства уточнил, что в городе работает более 100 столичных кондитерских предприятий, которые обеспечивают сладостями Москву и другие регионы страны. Компании производят конфеты, шоколад, печенье, вафли, торты и хлебобулочные изделия. Ежегодно московские кондитеры изготавливают десятки миллионов сладких новогодних наборов к празднику.

— В частности, в текущем году только столичные фабрики «Объединенных кондитеров» выпустили около шести миллионов наборов, что на 20 процентов больше по сравнению с показателями 2021 года, — добавил Овчинский.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

В этом году фабрики холдинга разработали 65 вариантов сладких наборов весом от 200 граммов до 1,5 килограмма. Для детей подготовили подарки, с которыми можно играть. Например, упаковку от набора «Волшебный замок» впоследствии можно использовать в качестве домика для кукол, а коробку подарка «Красная стрела» — как вагон поезда. Также в ассортименте можно найти наборы с интерактивными раскрасками или адвент-календарями. Кроме того, в этом году расширили ассортимент и других сладких праздничных наборов. Упаковка подарков может стать шкатулкой для хранения мелочей, интерьерным или новогодним украшением.

Как рассказал управляющий директор холдинга «Объединенные кондитеры» Алексей Орлов, все подарки объединяет красочный дизайн, для создания которого привлекали талантливых художников со всей России. Особенно выделяется серия «Любимые с детства». Дизайн упаковки выполнен в ретро-стиле и напоминает поздравительные открытки 50-х годов ХХ века. Подарки наполнены проверенными временем кондитерскими изделиями. Это «Мишка косолапый», «Красная Шапочка», бабаевская «Белочка» и другие. В новогодней коллекции также представлены подарки с символами года по китайскому календарю — кроликами и зайцами. Наборы уже появились в магазинах по всей стране.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Владислав Овчинский добавил, что московские предприятия холдинга «Объединенные кондитеры» — «Красный Октябрь», «Рот Фронт» и «Бабаевский» — имеют статус промышленного комплекса, который дает им значительные налоговые льготы. Региональная часть налога на прибыль для них снижена с 17 до 13,5 процента, земельный налог — на 80 процентов, налог на имущество — на 50 процентов.