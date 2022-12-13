«МегаФон» запустил облачную альтернативу ПО для работы в офисе

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Российский телеком-оператор первым предложил своим клиентам отечественную альтернативу иностранному программному обеспечению на базе продуктов платформы «МойОфис». В «МегаФон Облаке» можно совместно работать с различными документами, в том числе текстами и таблицами, а также пользоваться электронной почтой.

Новая услуга доступна по подписке и подходит как крупному бизнесу, так и небольшим компаниям. Процесс подключения занимает не более одного дня. Размещение сервиса в облаке формирует рабочую среду, где можно создавать и совместно редактировать документы в режиме реального времени с любого устройства, на любой ОС и из любой точки мира. После ухода с рынка иностранных поставщиков многие компании остались без привычных базовых офисных программ и начали искать отечественные аналоги. При этом бизнес не готов тратить дополнительные серверные ресурсы и отдает предпочтение использованию гибридных или полностью облачных решений, спрос на которые быстро растет.

— В партнерстве с компанией «МойОфис» мы предоставляем клиентам доступ к привычным и удобным офисным инструментам в «МегаФон Облаке». Облачная модель сокращает расходы на организацию рабочего места и сохраняет эффективность бизнес‑процессов, что делает ее доступной для среднего и малого бизнеса, — рассказал директор по облачным платформам и инфраструктурным решениям российского сотового оператора Александр Осипов.

По словам коммерческого директора «МойОфис» Александра Иванникова, доступ к безопасному и современному офисному программному обеспечению по подписке снижает затраты заказчиков, а также позволяет быстро организовать удаленную совместную работу с документами и повысить эффективность работы до 30 процентов. Пользователи сами могут выбрать подходящий им пакет услуг на сайте. Так, «Почта» обеспечивает работу с электронными письмами и управление корпоративной почтовой системой, «Офисные приложения» — хранение файлов и совместную работу с документами онлайн, а «Профессиональный» — это комплекс приложений для общения и совместной работы с документами офлайн и онлайн. Платформа надежна и безопасна, что подтверждено аттестацией по наивысшему уровню защищенности персональных данных УЗ-1 и наивысшему требованию по информационной безопасности К1, предъявляемых к государственным информационным системам. Это позволяет использовать продукт как крупным коммерческим компаниям, так и госзаказчикам.