Сказка на дом: сколько стоят Дед Мороз и Снегурочка для детей на новогодние праздники

Дед Мороз поздравил россиян / Фото: Khlebnikova Irina

Для того чтобы дети смогли полноценно прочувствовать новогоднюю атмосферу, родители приглашают домой Деда Мороза и Снегурочку. О том, что входит в стандартную программу и во сколько обойдется «позвать сказку домой», — в материале «Вечерней Москвы».

Что входит в праздничную программу

Стандартная праздничная программа длится 30 минут или 1 час. За это время Дед Мороз со Снегурочкой должны успеть познакомиться с детьми и провести несколько активных игр. Сказочные гости обычно:

загадывают загадки;

водят хоровод;

играют в интеллектуальные и активные игры;

слушают детские выступление (заготовленные стихи);

дарят подарки;

делают фото на память.

Важно отметить, что подарок для малышей заранее должны купить сами родители. Его стоимость не входит в оплату услуг сказочных гостей.

Какой будет стоимость

Дед Мороз и Снегурочка от новогоднего агентства «Сказка тут» приедет в гости на полчаса с 23 по 31 декабря — от 5400 до 9700. Поздравление в новогоднюю ночь будет стоить от 9500 до 12 000. А с 1 по 10 января — от 4600 до 6200.

Такое же поздравление от праздничного агентства «Персонаж» с 23 по 31 декабря будет стоить от 9500 до 15 000. Тридцатиминутное представление в новогоднюю ночь — от 19 до 22 тысяч. А начиная с 1 января до последнего праздничного дня стоимость составит от 8 до 15 тысяч рублей.

Компания «Служба Деда Мороза» готова предоставить поздравление от Деда Мороза и Снегурочки с 23 по 31 декабря стоимостью от 3600 до 7400 рублей.

Часовая программа обойдется родителям юных москвичей немного дороже. Ее цена также зависит от даты и времени. В среднем с 23 по 31 декабря стоимость составит от 9300 до 17 000. Поздравление детей от Деда Мороза и Снегурочки в новогоднюю ночь обойдется от 14200 до 27 000. А визит в новогодние праздники составит 8100–17 000 рублей.

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