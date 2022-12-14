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Любовь и позитивные эмоции: подробный гороскоп для Скорпионов на 2023 год

Дарья Муромская
Общество
Любовь и позитивные эмоции: подробный гороскоп для Скорпионов на 2023 год
Фото: shutterstock

Глубокие, противоречивые и эмоциональные Скорпионы делят людей на два лагеря: одни от них без ума, другие стараются обходить их стороной. Возможно, в связи с этим и вся жизнь Скорпионов нередко напоминает американские горки, полные взлетов и падений. Чего будет больше в наступающем году? Подробный прогноз на 2023 год для представителей этого знака зодиака «Вечерней Москве» составила таролог и парапсихолог Галина Янко.

Любовь Скорпионов в 2023 году

Вас ждет год, наполненный любовью. Те, кто еще одинок, найдут свою вторую половинку. Те, кто хочет вступить в брак, смогут сделать это в течение первых четырех месяцев года. Многие пары, которые были в разлуке, помирятся, и любовь будет только расти. Все недоразумения, существующие между романтическими партнерами, также будут разрешены. Но следующий за апрелем период может быть немного тревожным. Возможно, у вас появятся заблуждения и иллюзии.

Ваши желания могут вас терзать. Возможно, вам придется взять кредит для заключения брака. В июне и июле может возникнуть напряженность в вашей личной жизни. Однако в ноябре вы будете счастливы. Вам также может представиться возможность взять своего партнера в заграничную поездку.

В начале 2023 года Венера будет проходить транзитом по третьему дому Скорпионов до 22 января, в связи с чем романтическое общение будет приносить только позитивные эмоции. В это время ваш спутник жизни будет полностью на вашей стороне. Люди, состоящие в браке, будут получать физическую и финансовую поддержку от своего партнера, что приведет к укреплению отношений и совместного быта.

Финансы Скорпионов в 2023 году

Для представителей знака зодиака Скорпион 2023 год — лучшее время для заработка. Это время будет очень благоприятным для тех, кто несет государственную службу или является государственным подрядчиком. Вы можете получить новые крупные контракты и повышение в должности, уровень которой будет очень высок.

В этом году вы сохраните свое господство в офисе и на рабочем месте. Ваше уважение и слава будут расти. С 14 января по 13 февраля 2023 года Солнце войдет в знак вашего врага, Козерога, в ваш третий дом, и прогресс несколько замедлится. В этот период вы можете столкнуться с трудностями при выполнении задач, но эти проблемы будут длиться недолго. Несмотря на препятствия, ваша уверенность в себе не угаснет. С 14 февраля по 15 марта Солнце пройдет транзитом по вашему четвертому дому, где будет находиться в соединении со своим врагом, Сатурном. Эта комбинация заставит вас работать еще усерднее. Но не начинайте новых проектов, иначе вы рискуете столкнуться с убытками. С 15 марта по 14 апреля Солнце будет проходить транзитом по вашему пятому дому, который будет в соединении с Юпитером. Эта комбинация будет благоприятной во всех отношениях.

Те, кто занимается своим бизнесом, получат возможность расширить его, а увеличение дохода не заставит себя ждать. Это касается всех Скорпионов. С 15 апреля по 15 мая 2023 года ваши конкуренты будут пытаться причинить вам вред, а вышестоящие чиновники могут оказать на вас давление. С 15 мая по 15 июня Солнце будет проходить транзитом через ваш седьмой дом. Вы будете финансово сильны, так что это самое время реализовать все стратегии по увеличению дохода. Однако в это же время вы можете быть обеспокоены своей личной жизнью, что может повлиять на ваш бизнес и работу. Поэтому вы вовремя должны сбалансировать свою личную и профессиональную жизнь.

Здоровье Скорпионов в 2023 году

Те из вас, кто планирует сесть на диету, должны быть осторожны, так как это может негативно сказаться на вашем здоровье. Вместо этого старайтесь придерживаться четкого графика сна и сбалансированного, умеренного питания. Профилактика в этом году творит чудеса.

Некоторые из вас могут обнаружить в себе тягу к духовности и потребность в таких практиках, как йога и медитация, что позитивно скажется на вашем ментальном здоровье. Не поддавайтесь чувству гнева и обиды. В самом начале года придерживайтесь позитивного настроя и употребляйте здоровую пищу. Избегайте переедания в праздники, так как это может вызвать проблемы с пищеварением. Если у вас есть проблемы, связанные с кожей, рекомендуется не пренебрегать ими и пройти курс лечения.

На протяжении второй половины года уровень стресса снизится. Вы почувствуете себя физически и психически здоровыми.

Общие рекомендации для Скорпионов на 2023 год

Будьте готовы ухватить нужные возможности и использовать каждую из них. В этом году нельзя тратить деньги без необходимости, иначе вы потеряете все свои сбережения. Умейте выражать свои эмоции и чувства перед близкими тактично и искренне, чтобы они могли правильно вас понять.

Проводите качественно время со своим партнером, чтобы вы могли решить проблемы в вашей личной жизни. Иначе это может негативно сказаться как на вашей личной жизни, так и на профессиональной деятельности. Хорошо бы обсудить свои проблемы по-взрослому.

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