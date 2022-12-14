Современная медицина рядом с домом

Фото: Департамент строительства города Москвы

Сегодня в Москве идет масштабное обновление медицинской инфраструктуры. Одновременно в строительстве только за счет средств городского бюджета находится порядка полумиллиона квадратных метров объектов здравоохранения.

Например, сейчас одновременно строят 14 новых зданий поликлиник по новому московскому стандарту. Новый стандарт предусматривает понятную навигацию, удобное зонирование помещений: кабинеты врачей размещаются таким образом, чтобы снизить возникновение очередей. Наиболее востребованные располагаются на нижних этажах, а менее посещаемые и административные — на верхних. Кабинеты узких специалистов для удобства оборудуют на одном этаже с кабинетами функциональной диагностики. На первых этажах обустраивают кафе, где можно перекусить после сдачи анализов, а в детских поликлиниках — игровые зоны, где можно будет скоротать время в ожидании приема. Новые здания оснащают самым современным оборудованием, чтобы москвичи смогли пройти обследования и получить необходимое лечение максимально близко к дому. Комфортные условия предусмотрены не только для посетителей, но и для медицинского персонала: рабочие помещения комплектуются эргономичной мебелью, обустраиваются комнаты отдыха, где сотрудники смогут перекусить и обсудить рабочие вопросы.

В этом году завершено строительство четырех поликлиник на 320 посещений в смену каждая. Например, уже принимает первых пациентов детская поликлиника на Головинском шоссе, дом 6а, строение 1е, в районе Войковский. Сюда переехал филиал № 2 детской городской поликлиники № 133, ранее располагавшийся на первом этаже жилого дома на улице Зои и Александра Космодемьянских.

Площадь нового здания в пять раз больше площади старой поликлиники.

В медицинском учреждении установили самое современное оборудование, а на прилегающей территории обустроили детскую площадку, оборудовали помещение для хранения колясок.

С начала года также введены в эксплуатацию поликлиники на западе столицы в районе Кунцево на улице Академика Павлова, на улице Полярной в Южном Медведкове на северо-востоке Москвы и на улице Вятской в Савеловском районе на севере города.

— До конца 2022 года планируется завершить строительство еще трех детско-взрослых поликлиник на 750 посещений в смену на улице Уржумской в районе Свиблово и на пересечении улиц Волынской и Авиаторов в районе Солнцево, — говорит руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Фото: Департамент строительства города Москвы

Продолжается и развитие больницы в поселке Коммунарка. Это самое крупное медицинское учреждение, построенное в постсоветский период с нуля и не имеющее аналогов в России. В этом году уже введен в эксплуатацию родильный дом на 130 коек, продолжаются работы по строительству детского корпуса на 180 коек, который также закончат в этом году.

— Для детей и их родителей в стационаре создадут комфортные условия пребывания: одно-двухместные палаты с большими светлыми окнами, высокими потолками. Отделение патологии новорожденных будет оснащено самыми современными инкубаторами (кювезами), позволяющими выхаживать новорожденных при самых сложных патологиях и экстремально низком весе. Появится и широкий спектр современных методов лечения детей с онкологическими заболеваниями, — отмечает Рафик Загрутдинов.

В планах на следующий год — достроить центр лучевой терапии, открытие которого станет важным шагом в развитии онкологической службы столицы.

До конца года достроят новый лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова, который уже в следующем году примет своих первых пациентов. Лечебное учреждение будет рассчитано на 570 коек. С действующими корпусами новое здание соединят крытые переходы. Учреждение по своим функциональным параметрам станет уникальным, не имеющим аналогов в России: в одном месте онкологические пациенты смогут получить все виды медицинской помощи — от диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации. Это позволит вывести оказание онкологической помощи в Москве на качественно новый уровень. Кроме того, при помощи уникального технологического оснащения комплекса появится возможность проводить лучевую терапию, чего ранее здесь не делали.

— В свое время мы отказались от реконструкции старых корпусов и приняли решение построить новый современный корпус площадью 75 тысяч квадратных метров. Это одна из самых крупных строек в области здравоохранения во всей стране. И после ее окончания это будет один из лучших онкологических центров и Москвы, и страны, — отметил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строящегося центра.

Фото: Департамент строительства города Москвы

До конца декабря будет готов скоропомощной стационарный комплекс для НИИ имени Склифосовского. Экстренную помощь здесь будут оказывать по единым современным стандартам, которые утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Здесь обустроят разнопрофильные операционные, палаты анестезиологии и реаниматологии, диагностические службы, включая блок лучевой диагностики, лабораторию, процедурную и диагностические палаты, установят современное оборудование. Это позволит проводить полный спектр диагностики различных заболеваний и, соответственно, своевременно оказывать помощь. В течение первых суток пациенты смогут получить полный объем помощи — от диагностики до реанимации. Затем в зависимости от состояния их либо выпишут домой, либо переведут в другие отделения больницы для продолжения лечения. Для пребывания родственников пациентов создадут комфортные условия: просторные зоны ожидания, а также комнаты для бесед с врачами.