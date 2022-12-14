Иконописец времен русского средневековья ищет свой путь

Кадр из «Андрея Рублева» (1966). Слева направо на переднем плане: Иван Лапиков в роли Кирилла удерживает скомороха (Ролан Быков) от обвинений Рублева (Анатолий Солоницын)

Кинолента «Страсти по Андрею» режиссера Андрея Тарковского по сценарию, написанному им совместно с Андреем Кончаловским, продолжает тревожить новое поколение зрителей.

На этот раз речь идет об отреставрированной киноконцерном «Мосфильм» режиссерской версии, хронометраж которой длиннее общеизвестной на полчаса. Дело в том, что когда в 1966 году завершили работу над лентой «Страсти по Андрею» и показали ее первым зрителям, на картину обрушился шквал критики в антиисторизме, антипатриотизме, натурализме... Ленту пришлось сокращать, в итоге появилась двухсерийная, 175-минутная версия, которая под названием «Андрей Рублев» вышла в ограниченный прокат, затем легла на полку и вернулась к зрителям в 1971-м, и только в 1988 году показали ее режиссерскую версию. Эта кинолента Андрея Тарковского не сходит с мировых кино- и телеэкранов, не оставляет ретроспектив, продолжает увлекать зрителя. «Андрея Рублева» регулярно вносят во всевозможные списки лучших кинолент мира. Вот почему стоит пересмотреть это произведение, а возможно, и увидеть впервые его расширенную версию.

Фильм «Андрей Рублев» состоит из восьми новелл, которые затрагивают разные этапы жизни иконописца. Сюжет строится не на внешних событиях, а на внутренней реакции на них героя.

Вот монах Андрей (Анатолий Солоницын) наблюдает за скоморохом (Ролан Быков), пока пережидает дождь со спутниками Даниилом (Николай Гринько) и Кириллом (Иван Лапиков). Вот он ведет философские беседы с Феофаном Греком (Николай Сергеев). Вот защищает «дурочку» (Ирма Рауш). Успокаивает талантливого мальчишку Бориску (Николай Бурляев)...

Из новеллы в новеллу, выстроенные в хронологической последовательности, мы узнаем, как наблюдал Андрей Рублев за людьми, учился видеть в них проявление Бога, подмечая искру таланта, в той или иной степени присущую каждому, ужасался человеческой открытости ко греху, разгадывал, что такое прощение, искупление.

Когда смотришь фильм, искать, что не так, не хочется вовсе. Потому что так — все. И белые стены храма, которые еще только предстоит расписать монахам. И одна из самых жутких сцен кино — пытки монаха Патрикея (Юрий Никулин). И лютый набег на город Владимир золотоордынцев, которым помогает «малый князь» Юрий, взаимно ненавидящий «великого князя» Василия (обоих братьев сыграл Юрий Назаров). И воды реки, которые омывают краску с кистей, тела празднующих язычников, лица и руки странников. И рисунок на колоколе, вокруг звона которого настолько плотно сконцентрировано ожидание — зазвонит или не зазвонит, — что, даже зная ответ, волнуешься. И яркость цвета на иконах, писанных Рублевым. Это лента про талант, человечность и вечность. После просмотра легче брать ответственность на себя.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ексей Сеньковский, главный инженер-технолог «Мосфильма»:

— Полувековой период даже правильного хранения не мог не сказаться на состоянии пленки — это сильное «световое дыхание», сколы, пленочное «зерно». Но главная проблема исходников — царапины на динамичных сценах и панорамах, на крупных планах. Сложнее всего реставраторам «бороться» с царапинами через кадр. Мне кажется, это была самая тяжелая картина, которую мы когда-либо реставрировали, — прежде всего по состоянию исходных материалов. Но мы справились со сложностями.