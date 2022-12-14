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Столичные специалисты помогли восстановить ключевой путепровод Луганска

Алексей Хорошилов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Столичные специалисты помогли восстановить ключевой путепровод Луганска
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Московские коммунальщики восстановили ключевой путепровод в центре Луганска. В среду, 14 декабря, об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Движение по путепроводу на улице Тараса Рыбаса в Луганске было приостановлено в июне 2021 года после взрыва проходящего рядом газопровода.

— Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы провели работы по восстановлению важнейшей транспортной артерии Луганска. У наших сотрудников большой опыт ремонта самых сложных инженерных сооружений, поэтому все мероприятия были выполнены максимально быстро и качественно, — отметил Петр Бирюков.

Так, столичным специалистам коммунальной сферы удалось восстановить бетонные поверхности. Они также провели работы по усилению опор и устройству мостового полотна в двух пролетах с укладкой гидроизоляции.

— На финальном этапе обновили деформационные швы и асфальтобетонное покрытие, установили парапетное и перильное ограждения, — добавил заместитель мэра Москвы.

Москва продолжительное время оказывает помощь в восстановлении инфраструктуры Донбасса. Несколько сотен москвичей трудятся в аварийных бригадах, восстанавливающих энергетические объекты. Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы помогали Донецкой и Луганской народным республикам подготовиться к отопительному сезону: провели ревизию электросетей, сделали профилактику котельных и систем водоснабжения. Также наши специалисты оказывают помощь при устранении аварий в системах жизнеобеспечения городов Донбасса.

Петр Бирюков ЛНР Газопроводы Донбасс
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