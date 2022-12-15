Ключи от новых квартир

Фото: Департамент строительства города Москвы

Три миллиона квадратных метров построили по столичной программе реновации жилищного фонда с момента ее старта. На сегодня уже введены в эксплуатацию 226 жилых домов в различных округах столицы, а с начала этого года — полсотни домов площадью 788 тысяч квадратных метров жилой площади. Как отмечают в столичном департаменте строительства, больше всего новостроек сдали в ЮЗАО и САО — по 7 объектов.

— В 11 районах столицы в этом году построены первые дома по программе реновации. Например, в ЦАО это районы Красносельский и Таганский, две новостройки расположены в ТИНАО — в поселениях Десеновское и Рязановское. Первые новостройки также получили районы Выхино-Жулебино, Новопеределкино, Коптево, Восточный, Отрадное, Лефортово и Ломоносовский, — говорит руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Активно продолжается снос ветхого жилья. С начала этого года в Москве снесли 52 дома. Больше всего таких зданий демонтировали на северо-востоке столицы — 9. Всего же с момента старта программы в столице стало на 132 ветхих дома меньше. Все здания сносят при помощи технологии «умного сноса». Основные ее принципы — это максимальная переработка и повторное использование строительных отходов. Вторичная переработка строительных материалов позволит не только сохранить природу, но и сэкономить немалые средства. Сегодня можно с уверенностью заявить, что «умный снос» стал лицом реновации и показателем бережного отношения к комфорту москвичей.

Под заселение с начала программы реновации передали 207 новостроек, а с начала года — 58 домов. Около 98 тысяч москвичей начали переезд по реновации со старта программы. Планируется, что до конца года этот показатель достигнет ста тысяч. С начала года 16,5 тысячи семей получили новые квартиры — 43,1 тысячи жителей.

Готовая улучшенная отделка в новых квартирах полностью соответствует стандартам программы реновации: обои под покраску, установлена необходимая сантехника, люстры, розетки, установлена электрическая кухонная плита. Первые этажи домов по традиции нежилые. Там размещены просторные вестибюли и лифтовые холлы, комнаты для хранения колясок и велосипедов, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Также на первых этажах смогут открыться магазины, кафе, аптеки, пункты выдачи салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей и другие предприятия, которые будут востребованы у горожан.

Фото: Департамент строительства города Москвы

Сейчас формируется огромный задел для дальнейшей работы — одновременно в проектировании и строительстве находится 7,2 миллиона квадратных метров общей площади. Кроме этого, жилье по программе будет возводиться в рамках комплексного развития территорий (КРТ). Силами Фонда реновации планируется реализовать 19 проектов КРТ, и сегодня мэром Москвы Сергеем Собянины уже утверждены проекты реализации 5 КРТ, которые позволят ускорить реализацию программы реновации: в Зюзино (Одесская ул., вл. 4–6), промзона в районе Хорошево-Мневники по адресу проспект Маршала Жукова, вл. 4, 6, промзона «Грайвороново» в районе Текстильщики, промзона «Кирпичные улицы» в Восточном округе Москвы и промзона «Северянин» в Северо-Восточном округе Москвы.

Например, участки КРТ в районе Зюзино позволят переселить более 2 тысяч человек по программе реновации из 13 ветхих домов. Начало работ по строительству жилых домов запланировано на 2025 год. Передача жилых домов под заселение предусмотрена в 2028 году.

Но программа реновации — это не только строительство жилья и возможность переехать в новое комфортное жилье, но и формирование современной качественной городской среды, где будет создано пространство для комфортного проживания, отдыха и работы.

— В Адресную инвестиционную программу уже заложено строительство 20 социальных объектов, которые будут возведены в кварталах реновации. В ближайшее время мы планируем приступить к их проектированию и строительству. Среди них, например, два детских сада с бассейном, школа на 1225 мест и поликлиника в районе Измайлово на Сиреневом бульваре, владение 4. Это территория бывшего Черкизовского рынка. Комплексная реорганизация этой территории подразумевает создание современных кварталов со всей необходимой инфраструктурой. Всего же в рамках программы реновации будет построено более 400 таких объектов — такую задачу перед нами поставил мэр Москвы Сергей Собянин, — ранее отмечал Рафик Загрутдинов.