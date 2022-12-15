Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ключи от новых квартир

Екатерина Дмитриева

Сюжет: 

Москва строится
Общество
Ключи от новых квартир
Фото: Департамент строительства города Москвы

Три миллиона квадратных метров построили по столичной программе реновации жилищного фонда с момента ее старта. На сегодня уже введены в эксплуатацию 226 жилых домов в различных округах столицы, а с начала этого года — полсотни домов площадью 788 тысяч квадратных метров жилой площади. Как отмечают в столичном департаменте строительства, больше всего новостроек сдали в ЮЗАО и САО — по 7 объектов.

— В 11 районах столицы в этом году построены первые дома по программе реновации. Например, в ЦАО это районы Красносельский и Таганский, две новостройки расположены в ТИНАО — в поселениях Десеновское и Рязановское. Первые новостройки также получили районы Выхино-Жулебино, Новопеределкино, Коптево, Восточный, Отрадное, Лефортово и Ломоносовский, — говорит руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Активно продолжается снос ветхого жилья. С начала этого года в Москве снесли 52 дома. Больше всего таких зданий демонтировали на северо-востоке столицы — 9. Всего же с момента старта программы в столице стало на 132 ветхих дома меньше. Все здания сносят при помощи технологии «умного сноса». Основные ее принципы — это максимальная переработка и повторное использование строительных отходов. Вторичная переработка строительных материалов позволит не только сохранить природу, но и сэкономить немалые средства. Сегодня можно с уверенностью заявить, что «умный снос» стал лицом реновации и показателем бережного отношения к комфорту москвичей.

Под заселение с начала программы реновации передали 207 новостроек, а с начала года — 58 домов. Около 98 тысяч москвичей начали переезд по реновации со старта программы. Планируется, что до конца года этот показатель достигнет ста тысяч. С начала года 16,5 тысячи семей получили новые квартиры — 43,1 тысячи жителей.

Готовая улучшенная отделка в новых квартирах полностью соответствует стандартам программы реновации: обои под покраску, установлена необходимая сантехника, люстры, розетки, установлена электрическая кухонная плита. Первые этажи домов по традиции нежилые. Там размещены просторные вестибюли и лифтовые холлы, комнаты для хранения колясок и велосипедов, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Также на первых этажах смогут открыться магазины, кафе, аптеки, пункты выдачи салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей и другие предприятия, которые будут востребованы у горожан.

Ключи от новых квартир Фото: Департамент строительства города Москвы

Сейчас формируется огромный задел для дальнейшей работы — одновременно в проектировании и строительстве находится 7,2 миллиона квадратных метров общей площади. Кроме этого, жилье по программе будет возводиться в рамках комплексного развития территорий (КРТ). Силами Фонда реновации планируется реализовать 19 проектов КРТ, и сегодня мэром Москвы Сергеем Собянины уже утверждены проекты реализации 5 КРТ, которые позволят ускорить реализацию программы реновации: в Зюзино (Одесская ул., вл. 4–6), промзона в районе Хорошево-Мневники по адресу проспект Маршала Жукова, вл. 4, 6, промзона «Грайвороново» в районе Текстильщики, промзона «Кирпичные улицы» в Восточном округе Москвы и промзона «Северянин» в Северо-Восточном округе Москвы.

Например, участки КРТ в районе Зюзино позволят переселить более 2 тысяч человек по программе реновации из 13 ветхих домов. Начало работ по строительству жилых домов запланировано на 2025 год. Передача жилых домов под заселение предусмотрена в 2028 году.

Но программа реновации — это не только строительство жилья и возможность переехать в новое комфортное жилье, но и формирование современной качественной городской среды, где будет создано пространство для комфортного проживания, отдыха и работы.

— В Адресную инвестиционную программу уже заложено строительство 20 социальных объектов, которые будут возведены в кварталах реновации. В ближайшее время мы планируем приступить к их проектированию и строительству. Среди них, например, два детских сада с бассейном, школа на 1225 мест и поликлиника в районе Измайлово на Сиреневом бульваре, владение 4. Это территория бывшего Черкизовского рынка. Комплексная реорганизация этой территории подразумевает создание современных кварталов со всей необходимой инфраструктурой. Всего же в рамках программы реновации будет построено более 400 таких объектов — такую задачу перед нами поставил мэр Москвы Сергей Собянин, — ранее отмечал Рафик Загрутдинов.

Реконструкция Москва Рафик Загрутдинов Репортажи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте