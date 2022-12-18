Как в сказке: дизайнер рассказала о трендах новогоднего декора для дома

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До Нового года осталось всего несколько дней. В 20-х числах в Москве откроются елочные базары, а на праздничный декор уже начались скидки. «Вечерняя Москва» узнала у дизайнера столичной студии декора Галины Петровой об актуальных тенденциях.

— Мы бы выделили главный тренд — моноцвет, то есть все должно быть в одном цвете — и украшения на елке, и по всему дому. Например, шарики одного цвета. Так как у нас в этом году тренд на уютное, домашнее празднование Нового года, то создайте максимально комфортную обстановку. В этом помогут подушки, теплые пледы, мягкие игрушки, свечи. Плюс минимализм, отсутствие пафоса и излишеств.

Также возьмите на вооружение стиль русской деревни, который как раз про особую атмосферу и ощущения, связанные с особой крепкой связью с родными. Что касается декора елки, прежде всего он подбирается под интерьер дома. В то же время все больше людей отдают предпочтение оформлению, которое подчеркивает цвета в интерьере или задает какую-то определенную стилистику. Если выбираете живое новогоднее дерево, то обратите внимание не только на привычные ели, но и на пихту — она прекрасно пахнет и чудесно смотрится. Выращиваются они в специальных заказниках в том же Подмосковье, где все контролируется. Искусственную ель мы советуем покупать высокого качества, чтобы она прослужила минимум 10 лет.

Нежнее нежного

Еще одним стилем украшения новогоднего дерева становится подбор нежно-розовых, пастельных оттенков в украшениях. Эта ель становится похожей на нежную зефирку, на которую можно вешать балерин, ангелов, сердечки, шелковые цветы, нежно-розовые шары.

Внимание, сервировка

Праздничный стол чаще всего сервируется по шаблону — посуда, яркая скатерть, симпатичные бумажные салфетки. Разнообразить сервировку можно, используя текстиль (льняные или кружевные салфетки), натуральные элементы для украшения — шишки, палочки корицы, ленты.

Прозрачные шары

Появление на рынке шаров — «воздушных пузырей» и прозрачных игрушек придаст новогоднему дереву ощущение легкости. Такие игрушки будут хорошо смотреться в лаконичных интерьерах.

Родной винтаж

Устойчивой классикой остается елка в стиле ретро, украшенная аутентичными советскими игрушками, самолетами, солдатиками, на верхушке кремлевская звезда, а внизу дед-мороз и снегурочка из папье-маше.

Дождик навсегда

Сейчас появляется интерес к елкам «из прошлого». В новогодний декор елок возвращается серебристый дождик из нашего детства. Так же как и разноцветные шуршащие гирлянды.

Снежинка из бумаги

Появилось очень много бумажных новогодних игрушек. Можно приобрести как готовые, так и дополнить декор елки, вырезав фигурки из бумаги самостоятельно.

Волшебный фонарь

Добавить света в праздничную атмосферу могут не только яркие гирлянды. Если хочется интимной обстановки, обратите внимание на светильники в виде фонарей. Их выбор сегодня огромен, а цена невысокая (от 350 рублей на маркетплейсах).

Такая, какая есть

В последнее время становится популярным тренд — вообще никак не украшать елку, можно повесить на нее световую гирлянду. От естественного вида ели не отвлекают внимание яркие елочные игрушки.

Деревенский стиль

В кантри-стиле используются всевозможные элементы деревенского быта и леса — санки, лыжи в виде елочных игрушек. Шишки, деревянные игрушки. Фигурки животных, оленей, зайцев, птиц, выполненные вручную. Елочные украшения могут быть выполнены с использованием мха, веточек корицы, кипариса, можжевельника или туи. Этот стиль призван добавить уюта и максимально приблизить нас к природе.

Немного Скандинавии

Если хочется добавить стильных, при этом не вычурных элементов в праздничный интерьер, обратите внимание на скандинавский стиль. Природные тона, все максимально натуральное: деревянные элементы, сухие веточки, лапник, свечи.

Одного цвета

Простым и в то же время интересным решением станет однотонный наряд для елки. Например, красные шары, банты, гирлянды. Цвет выбирайте под интерьер.

Акцент на аромат

Праздничную атмосферу создают не только детали интерьера, но и ароматы. Использовать можно и свечи с запахами корицы, ванили, мандаринов, а можно сделать ароматическую композицию в вазе, где будут лежать все эти ингредиенты, только натуральные. Запах будет стоять чудесный.