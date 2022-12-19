На оленях утром ранним: как сделать новогоднее путешествие незабываемым

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Еще есть все шансы прикупить выгодный новогодний тур по нашей стране. Эксперт по туризму Николай Мельник посоветовал, где можно отдохнуть.

— Я советую посетить Тюмень — там есть горячие источники, где круглый год температура 39 градусов и, конечно же, горнолыжный курорт. Большую популярность за счет низкой цены набирает Калининградская область. А семьи с детьми стараются всегда посетить вотчину Деда Мороза. Самая известная находится в Великом Устюге, но существует, например, резиденция татарского Деда Мороза (Кыш Бабай) в селе Яна Кырлай, в 80 километрах от Казани. Чтобы поехать за Полярный круг полюбоваться северным сиянием, нужно учитывать, что это не пакетный тур — значит, нужно будет отдельно забронировать отель. Авиабилеты из Москвы в Мурманск обойдутся в районе 5–6 тысяч в одну сторону плюс проживание. Но в праздничные даты цена будет выше в 2–3 раза. Провести новогоднюю ночь в Мурманске обойдется от 40 тысяч на двоих человек.

В Карелии есть замечательный город Сортавала, рядом с ним — вотчина местного Деда Мороза. Еще в этом городе много тематических парков, среди них — парк Викингов, где можно покататься на собачьей упряжке. Там проводят мастер-классы по изготовлению разных напитков, дегустации.

Также я могу посоветовать полететь в Уфу, это недорогое направление. Встретить там Новый год можно и по цене от 15 тысяч с человека. Каждый выбирает по себе. Большинство туристов — это семьи с детьми. Если вы тоже относитесь к ним, стоит выбирать отдых, который будет направлен на развитие детей, чтобы была развлекательная программа, чтобы было достаточно комфортно. А для тех, кто готов к экстриму, — пожалуйста, лед Байкала — Иркутск. Существуют туры для тех, кто хочет просто полюбоваться местными красотами, а еще — 15-дневные туры в специальных машинах, которые обустроены всем необходимым для проживания.

Относительно зарубежья очень простой и экономный вариант — Абхазия. Туда пускают по российскому паспорту. Также можно посетить Казахстан, но цены на авиабилеты сейчас значительно выросли, поэтому стоимость тура будет как стоимость тура в Египет, где «все включено». По поводу Беларуси, как правило, в это время уже все санаторные курорты, где будет отмечаться Новый год, — заняты. Но можно выбрать другой тип отдыха. Еще интересные варианты: Армения, Грузия, Республика Дагестан.

Долина привидений

Для большинства Крым — это лето, солнце. Но и зимой здесь замечательно, только туристов меньше, а значит, можно побыть наедине с природой, изучить достопримечательности, не сталкиваясь с толпами других туристов. Например, подняться на плато Ай-Петри, где, кстати, можно покататься на горных лыжах — как и на Ангарском перевале. Или посетить Воронцовский дворец в Алупке, подземный музейный комплекс в Балаклаве — в народе его зовут Музей подводных лодок. А Демерджи, Долина привидений, зимой становится еще таинственнее и привлекательнее!

Цена: от 17 900 рублей (6 дней, на автобусе)

На край Земли

За Полярным кругом, на краю Северного Ледовитого океана, расположен рыбацкий поселок Териберка (Мурманская область). Здесь можно увидеть уникальное природное явление — северное сияние! А еще погулять по пляжам, где валуны напоминают яйца дракона, полюбоваться остовами старых рыболовецких лодок. Поесть морских ежей и крабов, погладить местных собак — хаски. И покататься на катере, выглядывая в сияющих волнах океана спины китов.

Цена: от 35 000 рублей (4 дня)

Если хочется тишины

Зимняя Карелия — настоящая новогодняя сказка. Ветви деревьев покрыты толстым слоем снега. Из развлечений доступны верховая езда на лошадях, катание на санях, запряженных оленями или ездовыми собаками. Лыжи и снегоходы тоже помогут дополнить впечатления от отдыха. И конечно, жаркая баня, после которой можно нырнуть в белый карельский снег! Отправиться можно в городок Сортавалу — колыбель местных традиций, в Рускеалу (ее соединяет с Сортавалой ретропоезд), где есть горный каньон. Если хочется тишины, можно выбрать парк «Паанаярви», где есть живописные скалы, ущелья, реки и водопады.

Цена: от 19 000 рублей (4 дня)

Подледная рыбалка

Самое большое пресноводное озеро Евразии — Байкал — прекрасно зимой. В начале января оно всего еще не замерзает полностью, а вот в середине... Толстый слой льда покрывает его, по нему катаются на джипах, снегоходах, собачьих упряжках. Кроме того, на озере в Сибири можно заняться подледной рыбалкой, подледным дайвингом. Поучаствовать в конкурсе ледовой скульптуры или в чемпионате по керлингу, посмотреть на нерп. И покорить древнейшие горы планеты, в частности Хамар-Дабан.

Цена: от 27 000 рублей (4–5 дней)

Белорусский дед Мороз

В Белоруссии, в Беловежской пуще, можно в посетить резиденцию Деда Мороза. А еще совершить тур по красивейшим замкам этой страны, среди которых Мирский, Несвижский. В городе Ружаны можно увидеть руины резиденции знатного рода Сапег. Также побывать в «белорусской Праге», — городе Гродно. Кстати, самый красивый костел в Белоруссии, Троицкий, находится в деревне Гервяты.

Цена: рождественская кругосветка — от 36 000 (5 дней), замки — от 13 900 рублей (3 дня)

Таинственный лес

В городе Кировск, окруженном горами Хибины, есть где с ветерком прокатиться на горных лыжах. Курорты «Большой Вудъявр» и «Кукисвумчорр» любимы туристами. Но спорт — не единственное, чем можно здесь заняться! В Кировске есть арт-парк «Снежная деревня», который каждую зиму «заселяют» снежными и ледовыми скульптурами, а еще «Таинственный лес», где много загадочных статуй, светящихся объектов, лестниц. Атмосфера волшебная!

Цена: от 36 000 (5 дней)

Сотни белых лебедей

В Алтайском крае, вблизи села Урожайное, есть уникальное озеро — Светлое. Здесь находится государственный заказник «Лебединый», здесь зимуют лебеди-кликуны. Любоваться сотнями белоснежных птиц можно со смотровой площадки. В народе верят, что лебеди приносят удачу. Еще в этих краях можно половить осетра в реке Катунь, погулять по горным сопкам Змеиная и Талицкая. Отдых в алтайском заповеднике позволит ненадолго забыть о шуме большого города и повседневных заботах.

Цена: от 45 000 рублей (5 дней)

Чертов Палец

В Пермский край можно отправиться, чтобы полюбоваться ледопадами на реке Усьва, вблизи одноименного поселка. На месте ручейков зимой образуются огромные сосульки — высотой до 20 метров. Есть на берегу реки и известный скальный массив — Усьвинские Столбы, а среди них — Чертов Палец. А еще неподалеку есть каменный город — скопление валунов, напоминающих здания.

Цена: от 27 000 рублей (4 дня)

Шаманский обряд на удачу

Большая половина озера Байкал находится на территории Бурятии. Здесь можно посетить буддистские храмы — например, Иволгинский дацан «Хамбын Хурэ» в селе Верхняя Иволга. Или пройти обряд, приносящий удачу, в первом в нашей стране шаманском храме — Тэнгэриин Ордон («Дворец Неба») в Улан-Удэ.

Цена: от 45 000 рублей (4 дня)