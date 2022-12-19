Спорт для каждого

Фото: Департамент строительства города Москвы

Москва традиционно ассоциируется с центром развития российского спорта высоких достижений. Во многом это стало возможным благодаря строительству современных объектов.

Среди сооружений, которые были реализованы в этом году, — уникальный, не имеющий аналогов в мире Международный центр самбо и Центр бокса в «Лужниках».

Блоки самбо и бокса, функционирующие независимо друг от друга, расположены симметрично и объединены общим фасадом. Вечером со стороны третьего транспортного кольца он преображается в яркое разноцветное панно, разбавляя городской пейзаж.

Кстати, эксклюзивные формы фасадных конструкций, перекликаются с Дворцом водных видов спорта, что подчеркивает единую архитектурную стилистику уникального спортивного кластера «Лужники».

Еще одна интересная особенность Международного центра самбо и Центра бокса — зеркальный акустический потолок и витражное остекление. Наклонные панели из нержавеющей стали с эффектом отражения позволят наблюдать за тренировками зрителям, находящимся за пределами здания.

В Центре самбо оборудовали залы для соревнований с трибунами для 1600 зрителей и VIP-ложей на 40 человек, тренировочный на три борцовских ковра, тренажерный, универсальный спортивный зал для игровых видов спорта (баскетбола, волейбола, бадминтона).

В Центре бокса для спортсменов обустроили тренировочный зал на три боксерских ринга; универсальный спортивный для игровых видов спорта (баскетбола, волейбола, бадминтона) и зал для соревнований на два ринга с трибунами для двух тысяч зрителей. Предусмотрели и отдельные места для маломобильных людей.

Для восстановления спортсменов оборудовали медико-восстановительный центр (физиотерапевтический, процедурный, массажный и диагностический кабинеты, зал лечебной физкультуры), спортивно-оздоровительный бассейн с шестью дорожками; блок с сауной и хаммамом.

— Здесь создали только лучшее, исключив все неудобства для спортсменов. В результате аналогов такому дворцу спорта в мире не будет, — ранее отмечал Мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: Департамент строительства города Москвы

Неподалеку от «Лужников», на Воробьевых горах, готов еще один спортивный кластер с кресельной канатной дорогой и горнолыжными склонами. Дорога протяженностью 290 метров оборудована 14 креслами по шесть посадочных мест и сможет провозить тысячу человек в час, а горнолыжные трамплины для тренировок предполагают занятия 180 человек в сутки. Как отметили в столичном департаменте строительства, за счет средств городского бюджета здесь возведены три горнолыжные трассы с системой искусственного оснежения длиной 254, 200 и 333 метра, два трамплина для прыжков на лыжах К-40 и К-20 с совмещенным столом приземления и судейской башней. Спортсмены смогут использовать для тренировок трамплин для прыжков на лыжах круглогодично.

Еще один интересный объект, реконструкцию которого завершили в этом году, — это футбольный стадион «Москвич» в районе Текстильщики.

В ходе работ его площадь увеличилась почти в пять раз — до 9,7 тысячи квадратных метров, были построены трибуны на 4190 зрителей. В подтрибунном пространстве оборудовали стрелковую галерею. Стрелковый тир предназначен для стрельбы из малокалиберного и пневматического оружия. Кроме того, на стадионе появилась и необходимая инфраструктура для занятий легкой атлетикой.

Здесь также обустроили пресс-центр, зал для пресс-конференций, комментаторские. На втором уровне трибун появилось фойе для зрителей.

Трибуны стадиона «Москвич» состоят из пяти секторов в виде олимпийских колец, окрашенных в соответствующие цвета: синий, черный, красный, желтый и зеленый. Внутренняя (нижняя) часть навеса трибун облицована зеркальными кассетами. Это оригинальное архитектурное решение призвано обеспечить узнаваемый облик объекта.

Фото: Департамент строительства города Москвы

— Реконструкция стадиона «Москвич» — один из самых масштабных проектов обновления городских спортивных объектов Москвы. По завершении работ здесь можно будет не только тренироваться, но и проводить массовые спортивные соревнования, а также мероприятия городского масштаба по футболу и легкой атлетике, — рассказывает руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

В Москве наблюдается уверенный прогресс в вопросе поддержания здорового образа жизни.

Эта динамика обеспечена в том числе и строительством новых спортивных сооружений. Именно поэтому по городской программе «Спорт Москвы» в столице строят не только стадионы и центры подготовки профессиональных спортсменов, но и большое количество спортивных сооружений для всех горожан в шаговой доступности.

Так, в этом году возвели манеж в Алтуфьевском районе на улице Инженерной. Здесь можно будет проводить физкультурно-оздоровительные и тренировочные занятия по легкой атлетике и соревнования городского уровня. Манеж оснащен системой фотофиниша для замера результатов спортсменов.

Футбольное поле с инфраструктурой построили в районе Ясенево на улице Ясногорской, а в Чертанове и Измайлове появились свои спортивные комплексы.

Рядом с живописными Ангарскими прудами в Дмитровском районе обустроен bmx-велодром, украшенный динамичными авторскими граффити. Он рассчитан не только на проведение занятий и тренировок — объект сможет принимать районные соревнования. В одну смену продолжительностью 2 часа здесь смогут заниматься 16 спортсменов. А за счет компактного зала индивидуальных занятий в АБК можно будет тренироваться круглый год.

Как отметили в столичном департаменте строительства, до конца года планируется завершить основные строительные работы в спортивном комплексе с бассейном для спортивной школы № 112 «Спутник» Москомспорта в районе Старое Крюково, мкр 9, возле площади Колумба, который предназначен для круглогодичных спортивных тренировок и проведения районных соревнований.