Осталось только выбрать: в чем плюсы и минусы подарочных сертификатов

Мастер Ася Саидова обслуживает клиентку в одном из столичных салонов красоты / Фото: Пелагия Замятина / Shutterstock / FOTODOM

По подсчетам аналитиков, за последнюю неделю продажи сертификатов на различные мероприятия и услуги выросли на 30 процентов. «Вечерняя Москва» узнала, в чем плюсы и минусы такого подарка и где его можно приобрести.

По словам психолога Анны Матвеевой, сертификат — это палочка-выручалочка для тех, кто не успел купить презент к Новому году.

— Этот вариант подойдет и в тех случаях, когда вы не слишком хорошо знакомы с человеком. Допустим, сертификат в салон красоты — для женщин. А мужчинам можно подарить ваучер на покупку в одном из мужских магазинов одежды, — пояснила она.

Сертификаты на различные услуги (спа, косметические процедуры, тренировки) приобретаются на специальных сайтах или у самой организации. Чаще всего сейчас выбирают электронные сертификаты, которые приходят на почту. Но всегда можно попросить распечатать его и положить в красивый конверт. Стоят сертификаты на услуги по–разному — в среднем от 1500 рублей.

— Подарить яркие впечатления можно, оформив сертификат на творческие мастер-классы — например, на урок рисования, лепки из глины. Они, как правило, стоят от 2000 рублей в зависимости от направления. Еще один хороший вариант — сертификат на поход в театр, который обладает определенным номиналом и позволяет получателю подарка самостоятельно выбрать билет на спектакль, — добавила психолог.

Неуместно, по мнению специалиста, дарить сертификаты на алкоголь, на поход в ресторан. Также не стоит покупать ваучер на какие-то экстремальные мероприятия.

— Это очень специфические вещи, которые могут не понравиться. У нас много людей возвращают такие сертификаты, — рассказывает представитель одного из интернет-сервисов по продаже сертификатов Алина Тумаян.

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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Тихомиров, юрист:

— По закону вы можете вернуть деньги за купленный сертификат — статья 23.1 закона «О защите прав потребителей». Для этого нужно обратиться в организацию, где вы приобрели его, и написать заявление на возврат. Деньги должны вернуть в течение десяти календарных дней.