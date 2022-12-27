Отмечайте дома и не ссорьтесь: что можно и чего нельзя делать до и во время празднования Нового года
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
В канун 2023 года категорически запрещено ссориться — Кролик очень дружелюбен. Иначе все склоки перейдут на следующий год. «Вечерняя Москва» выяснила, что можно и чего нельзя делать в праздник.
Никаких слез
Ни в коем случае не грустите, не вспоминайте старые обиды, советует психолог Ольга Теплицкая.
— Напротив, стремитесь мечтать — фантазируйте о своих будущих достижениях, поднимайте себе настроение, — говорит «Вечерке» эксперт. — И тогда Кролик обязательно поможет реализовать задуманное.
И главное — не стоит плакать, даже от счастья! Кролик не любит такое проявление чувств.
Наведите порядок
За несколько дней до праздника лучше позаботиться об уборке дома — выкинуть ненужные вещи, протереть пыль. Кролик любит уют и благоволит чистоплотным людям. Однако 31 декабря лучше не убираться, потому что это может спугнуть покровителя.
Купите сувенир в виде Кролика
Постарайтесь расставить дома символику следующего года — фигурки в виде кролика.
— Это проверенный метод для привлечения благ, — отмечает астролог Ирина Темгина.
Оставайтесь дома
Астролог рекомендует отказаться от празднования Нового года в малознакомой шумной компании: Кролик любит теплоту и семейность.
Осторожно, посуда!
Также стоит быть аккуратнее с посудой — разбитая тарелка может привести к ссорам с домашними.
Уберите хищников.
Ирина Темгина рекомендует на время убрать из дома предметы, которые символизируют врагов кролика — волки, вороны, совы, лисы. Чтобы не спугнуть удачу.