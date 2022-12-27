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Отмечайте дома и не ссорьтесь: что можно и чего нельзя делать до и во время празднования Нового года

Рената Лебедева

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Общество
Отмечайте дома и не ссорьтесь: что можно и чего нельзя делать до и во время празднования Нового года
Фото: Pexels

В канун 2023 года категорически запрещено ссориться — Кролик очень дружелюбен. Иначе все склоки перейдут на следующий год. «Вечерняя Москва» выяснила, что можно и чего нельзя делать в праздник.

Никаких слез

Ни в коем случае не грустите, не вспоминайте старые обиды, советует психолог Ольга Теплицкая.

— Напротив, стремитесь мечтать — фантазируйте о своих будущих достижениях, поднимайте себе настроение, — говорит «Вечерке» эксперт. — И тогда Кролик обязательно поможет реализовать задуманное.

И главное — не стоит плакать, даже от счастья! Кролик не любит такое проявление чувств.

Наведите порядок

За несколько дней до праздника лучше позаботиться об уборке дома — выкинуть ненужные вещи, протереть пыль. Кролик любит уют и благоволит чистоплотным людям. Однако 31 декабря лучше не убираться, потому что это может спугнуть покровителя.

Купите сувенир в виде Кролика

Постарайтесь расставить дома символику следующего года — фигурки в виде кролика.

— Это проверенный метод для привлечения благ, — отмечает астролог Ирина Темгина.

Оставайтесь дома

Астролог рекомендует отказаться от празднования Нового года в малознакомой шумной компании: Кролик любит теплоту и семейность.

Осторожно, посуда!

Также стоит быть аккуратнее с посудой — разбитая тарелка может привести к ссорам с домашними.

Уберите хищников.

Ирина Темгина рекомендует на время убрать из дома предметы, которые символизируют врагов кролика — волки, вороны, совы, лисы. Чтобы не спугнуть удачу.

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