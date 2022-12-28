Подопечные столичной соцзащиты поздравили пожилых москвичей с Новым годом

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Воспитанники столичных центров для детей-сирот, семейных и реабилитационных центров приняли участие в традиционной акции — накануне Нового года подготовили для подопечных геронтологических центров Москвы памятные сувениры и открытки, а также концертные программы.

Подготовку к поздравлению пожилых москвичей в центрах содействия семейному воспитанию начали заранее. Например, младшие воспитанники ЦССВ «Центральный» в течение месяца мастерили сувениры и открытки, чтобы перед Новым годом отправить их в Московский дом ветеранов войн и Вооруженных Сил. Свои подарки ребята сопроводили душевными поздравлениями и пожеланиями крепкого здоровья, радости, тепла и уюта. Дети уверены: их посылки подарят людям радость и новогоднее настроение, ведь они вложили туда частичку своей души.

Многие воспитанники, принимавшие участие в акции, признаются, что для них это стало очень личным делом.

— У меня есть дедушка, которого я сильно люблю. И я вижу, как он радуется, когда я ему об этом говорю. Мне хочется, чтобы все бабушки и дедушки в нашем большом городе знали, что мы их ценим. В своей открытке я нарисовала новогоднюю елку с подарками и загадала, чтобы в каждом подарке были любовь, благодарность и наилучшие пожелания в Новом году, — признается воспитанница Центра имени Ю.В. Никулина Елизавета.

В Центре «Вертикаль» авторские открытки для пенсионеров делала каждая семейная группа. Ребята очень старались, придумывали оригинальный дизайн и сочиняли поздравления.

— Я сделала открытку сама, от души пожелала здоровья и хорошего настроения. Занимаюсь в студии «Рукодельница», поэтому могу многое сделать своими руками, — с гордостью рассказывает воспитанница центра Евгения.

Педагоги отмечают, что открытки у всех ребят получились яркими, красочными и душевными.

— Они сделаны с большим старанием и любовью! Ребята готовили подарки с мыслями о том, что помогут адресатам встретить 2023 год с хорошим настроением, — говорит заместитель директора Центра «Вертикаль» Марина Борисова.

Воспитанники Центра «Спутник» лично поздравили с наступающим праздником пожилых постояльцев Геронтологического центра «Левобережный».

— В центр направилась наша «поющая команда». Мы очень ответственно подошли к подбору репертуара, — поделилась педагог-организатор Валентина Лузина. — Всем известно, что музыка объединяет, поэтому нам было приятно, когда ветераны вместе с нами пели известные песни: и «Маленькой елочке», и «Опять метель».

Накануне поездки в «Спутнике» провели акцию «Добрый чай»: собрали для ветеранов сладости и угощение.

— Чаепитие в семейном кругу — одна из самых добрых традиций, — улыбается специалист по социальной работе Сергей Бердов. — В моей семье тоже есть такой обычай, поэтому я с радостью передал бабушкам и дедушкам сладости, которые обычно подают в качестве десерта у нас дома.

Присоединились к поздравлениям ветеранов студенты Колледжа по подготовке социальных работников имени Е.И. Холостовой, которые ежегодно проходят практику в стенах «Спутника». Они помогали воспитанникам в изготовлении сувениров и выпечке пряников-козуль. В поездки ребят сопровождали члены Молодежного совета столичного Департамента труда и социальной защиты населения.

— Было очень душевно. Многие дедушки и бабушки не скрывали эмоций. Да и у нас от теплоты, которая возникла в этот день, наворачивались слезы, — делится впечатлениями о поездке воспитанница «Спутника» Даниэлла.

В Центре «Каховские ромашки» в качестве подарка пожилым горожанам тоже пекли расписные пряники.

— Благодаря таким встречам с ветеранами дети могут перенимать мудрость, знания от людей, проживших долгую и насыщенную жизнь. А люди пожилого возраста чувствуют себя полезными, важными, интересными, — говорит воспитатель центра Надежда Коновалова.

Дети и педагоги Центра «Берег надежды» поздравляли с Новым годом своих давних друзей — постояльцев Геронтологического центра «Западный». Эти учреждения плодотворно сотрудничали еще до начала пандемии, и все с нетерпением ждали новых встреч. Дети рассказывали старшему поколению о своих успехах и достижениях, а мудрые наставники давали им советы и рассказывали истории из своей жизни.

— Мы очень рады, что ведется такая работа по воспитанию молодежи. Спасибо за внимание и доброжелательное отношение к людям старшего поколения, — говорит Александр Петрович.

Ребята из столичных семейных центров тоже присоединились к акции по поздравлению пожилых москвичей. По мнению директора семейного центра «Согласие» Ирины Ветчинниковой, необходимо поддерживать взаимодействие поколений, воспитывать в детях и подростках культуру и традиции преемственности.

— Важно объяснить, что опыт старших, их знания и мудрость — ценная информация, которая поможет в жизни. Поэтому специалисты семейных центров Москвы при работе с детьми уделяют особое внимание взаимодействию с людьми старшего возраста, — отмечает она.

Для бабушек и дедушек из геронтологических центров дети и подростки рисовали праздничные открытки с пожеланиями, мастерили поделки на зимнюю тематику, пекли печенье и пряники, варили свечи и мыло. А еще подготовили концертную программу: читали стихи, пели, танцевали, жонглировали и показывали фокусы. А ребята из театральной студии подросткового клуба поставили настоящую сказку про Снежную королеву, причем сами работали над сценарием, декорациями и костюмами.

— С бабушками и дедушками очень интересно проводить время, слушать их истории, узнавать что-то новое. Уже несколько лет я участвую в новогодних поздравлениях людей старшего поколения и каждый раз получаю от этого большое удовольствие, — говорит 15-летняя Соня.

Немало открыток, писем и подарков своими руками сделали юные москвичи с инвалидностью и другими особенностями здоровья из реабилитационных и реабилитационно-образовательных центров Департамента труда и соцзащиты.

В Реабилитационной школе-интернате № 32 обучаются дети с заболеваниями крови, нарушениями эндокринной системы и онкологией в стадии ремиссии. В прошлом году ученики вместе делали в подарок пожилым москвичам фигурное мыло, а в этом году подготовили в качестве новогоднего сувенира деревянные кухонные доски, оформленные в технике декупаж.

Сначала дети сами под руководством педагога покрывали акрилом специальные дощечки. Потом — выбирали рисунок, вырезали его из декоративных салфеток и аккуратно приклеивали на клей. Педагоги и старшие ребята помогали младшим классам, если что-то не получалось.

— На некоторых досках с обратной стороны указана небольшая информация, которая может пригодиться для готовки — сколько воды нужно добавлять при варке тех или иных блюд. И, конечно, доски можно использовать для резки хлеба и других продуктов, — или просто для красоты. Мы очень надеемся, что москвичи старшего поколения будут рады их получить. В Новый год каждому хочется волшебства, поэтому так важно делать добрые дела как большие, так и маленькие, — рассказывает Любовь Камышева, педагог РШИ № 32.

Вместе со специалистами подопечные Центра комплексной реабилитации инвалидов «Бутово» подготовили новогодние поздравительные открытки. Дети самостоятельно выбирали формат и оформляли обложки, чтобы работы были не похожи друг на друга. Открытки получились оригинальными и блестящими, как новогодние игрушки. Ребятам удалось использовать разные техники и материалы для оформления: ткани, объемные фигуры из бумаги, настоящие маленькие колокольчики. А главное — все подарки дети создавали искренне, от всего сердца.

НА ЗАМЕТКУ

Узнать больше о жизни столичных центров содействия семейному воспитанию вы можете на портале «Моя новая семья». Полезную информацию для себя там найдут будущие и состоявшиеся приемные родители, выпускники ЦССВ и приемных семей, а также все, кто интересуется темой помощи детям, оставшимся без родительского попечения.

Для поддержки московских семей работают 22 городских организаций помощи родителям с детьми: 19 семейных центра, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Подробную информацию об услугах центра можно узнать на портале «Мой семейный центр».

Получить дополнительную информацию о поддержке жителей столицы с инвалидностью можно на специальной странице столичного Департамента труда и социальной защиты населения.