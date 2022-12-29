В чем встречать Новый год дома: пять универсальных нарядов

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Чем меньше времени остается до Нового года, тем отчаяннее девушки и женщины штурмуют торговые центры в поисках подходящего наряда. Большинство планирует отмечать главный зимний праздник за городом, на домашних вечеринках или в домах отдыха. В любом из указанных вариантов блестящие макси в пол или открытые коктейльные платья будут просто неуместными. Как выбрать стильный и комфортный лук, в котором можно принимать гостей и устраивать фотоссесии, «Вечерней Москве» рассказала дизайнер Валерия Утушкина.

Велюровая футболка и блестящая юбка

Домашние новогодние вечеринки требуют особенного подхода и удобной одежды, но кто сказал, что нужно отказываться от роскоши и сияния? Выглядеть интересно и максимально привлекательно можно и без глубокого декольте или платья в пол. Отличным вариантом новогоднего лука станет дуэт из велюровой футболки и блестящей юбки миди. В таком наряде вы будете выглядеть не только привлекательно, но и ощутите комфорт. За счет своей фактуры велюр успешно преображает любую вещь, делая ее вид богаче и солиднее, а сияющая юбка миди привнесет в созданный образ роскошь и блеск.

Кружевная блуза и юбка плиссе

Не менее роскошным и комфортным луком является тандем из нарядной кружевной блузки и юбки плиссе. Для создания поистине эффектного образа остановитесь на кожаной модели юбки насыщенного шоколадного или темно-бордового цвета. Такой низ отлично сочетается с кружевной белой блузкой, которая является мастхэвом 2022–2023 годов. Обратите внимание на модели с акцентными рукавами, которые привнесут в ваш образ изюминку. В таком наряде можно не только принимать гостей, но и устроить впечатляющую фотоссесию.

Трикотажное платье миди из люрекса

Как известно, в Новый год блеска много не бывает. Хитом зимней моды 2022–2023 годов стало трикотажное платье миди из люрекса с эффектом запаха. В таком наряде можно смело встречать гостей и отправляться на загородные вечеринки. Трикотажное платье из люрекса вынесет все тяготы переезда, не испортит вид помятостью и будет украшать вас наилучшим образом. Чтобы стать королевой бала на домашней вечеринке, обратите внимание на такие сложные цвета, как «пыльная роза» или насыщенный горчичный.

Комбинезон

Еще одним хитом в новогоднюю ночь может стать комбинезон. Вам совсем необязательно выбирать неудобные модели с оголенной спиной или глубоким декольте. Баланса между комфортом и привлекательностью помогут достичь яркие однотонные модели с какой-нибудь интересной фишкой: например, кружевной отделкой или сеточкой в районе декольте, броским и массивным поясом, пышными рукавами. Если хотите достичь максимальной эффектности, обратите внимание на комбинезоны, выполненные в алом, темно-фиолетовом или шоколадном тонах. Такие цвета не нуждаются в дополнительных украшениях, поскольку мгновенно делают образ роскошным.

Кожаные брюки и свитер

Модные кожаные брюки и правильно подобранный свитер помогут вам составить идеальный и слегка дерзкий новогодний лук. В таком образе не стыдно и вечеринку посетить, и на фотосессии побывать, и «выгуливать» наряд на праздничных мероприятиях. Чтобы ваш лук был эффектным, обратите особенное внимание на выбор верха. Свитер должен отличаться интересным кроем, например демонстрировать оголенные плечи или необычные рукава. Учтите, что сами по себе кожаные брюки не требуют слишком сложного верха и наиболее эффектно смотрятся в дуэте с белым цветом.