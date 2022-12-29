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Сто лет вместе с читателями

Вечерняя Москва

Сюжет: 

«Вечерке» — 100 лет
Общество
Сто лет вместе с читателями
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

С 1 января мы вступаем в очень важный для всей нашей редакции год — год столетия «Вечерней Москвы». Первый выпуск «Вечерки» сошел с конвейера типографии 6 декабря 1923 года. И с тех пор газета плотно — как будто всегда там и была — вошла в столичную жизнь. Стала ее неотъемлемой частью, такой же, как Арбатские переулки или аллеи Нескучного сада.

И все это время — каждый день каждого года — с нами были вы, наши читатели. Те, для кого день и ночь работали журналисты, снимали фотокорреспонденты, вычитывали тексты редакторы, выискивали коварные ошибки корректоры, творили художники и дизайнеры, корпели над шрифтами верстальщики, работники дирекции добывали бумагу, распространяли газету, сотрудники отдела рекламы зарабатывали деньги. Чтобы в итоге москвич, налив чашку ароматного кофе, мог погрузиться в мир новостей, увлекательных репортажей и интересных интервью.

Да, традиции журналистики в «Вечерней Москвы» до сих пор чтутся свято. А почетное место у нас в редакции занимает музей, где можно найти и удостоверение Владимира Маяковского, и старинный фотоаппарат «Лейка», и детскую «Азбуку Донбасса» — подарок из непокоренного Донецка, и многочисленные награды, полученные нашими сотрудниками. Но при этом мы стараемся идти в ногу со временем, освещать на страницах наших изданий самые злободневные темы — от специальной военной операции до готовящегося полета на Венеру, от внедрения нейросетей в управление городским хозяйством до перспектив изменения курсов валют.

Мы уверены, что газетные страницы — это самое место для дискуссий. Поэтому в наших традиционных рубриках «Гайд-парк» и «Мнения» предоставляем слово самым разным экспертам, часто с полярными точками зрения по самым разным вопросам, а также нашим читателям — то есть Вам. Поскольку редакции очень важна обратная связь. Юбилейный год, тем более такой, — важная веха в истории любой компании. Это время подводить итоги и, конечно, создавать задел на будущее.

Именно поэтому на наших страницах в следующем году вас ожидает как развитие старых, так и появление новых интересных рубрик. Продолжая в ежедневном режиме рассказывать о происходящем в столице, мы не будем забывать и о более глобальных темах, которые также волнуют читателей «Вечерней Москвы». Именно поэтому наши специальные корреспонденты будут и дальше выезжать в командировки, чтобы потом москвичи могли из первых рук узнать о героизме защитников нашей страны и жителей новых регионов. А также о той помощи, которую столица России оказывает ДНР и ЛНР.

Сто лет — немалый срок. Но мы приложим все усилия, чтобы так же, как их отцы и деды, новые поколения москвичей начинали свое утро со страниц «Вечерней Москвы». Оставайтесь с нами, друзья. Обещаем — будет интересно.

ИСТОРИЯ

«Вечерняя Москва» — издается с 6 декабря 1923 года (тогда — печатный орган Моссовета). Первым главредом газеты стал известный партийный деятель Борис Волин, а его замом — журналист и писатель Михаил Кольцов. В 2011 году проект был перезапущен и развивается при поддержке правительства Москвы как городская газета. С момента перезапуска и по сей день главным редактором «ВМ» является Александр Иванович Куприянов.

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