Изысканные угощения для ушастого символа года

Шеф-кондитер Лиза Батт приготовила морковный кекс с корицей и розмарином, который точно понравится Черному Водяному Кролику — символу наступающего года / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Всем известно, что кролики любят морковку, капусту и яблоки. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала у шеф-повара, какими блюдами можно удивить гостей и заодно порадовать символ года.

Каждая хозяйка в новогоднюю пору хочет удивить гостей мастерством в приготовлении праздничных яств. Особенно если рецепты будут по нраву символу года — ведь тогда по традиции и гостей, и хозяйку ждет удача в новом году. Шеф-кондитер Лиза Батт рассказала о том, как разнообразить новогодний стол, придав новые оттенки вкуса привычным блюдам.

— Можно приготовить традиционное рождественское угощение — кекс со свежей тертой морковью. Его рецепт очень прост. Нам понадобится 300 граммов тертой моркови, 250 — муки, четыре яйца и столовая ложка разрыхлителя, — рассказывает Лиза Батт. — Пшеничную муку я смешиваю на одну треть с рисовой и миндальной, тогда кекс получается диетическим и можно не бояться поправиться.

Шеф-кондитер добавляет, что для того, чтобы сделать вкус интереснее, можно добавить в тесто корицу, мускатный орех и кокосовый сахар.

— Выпекать десерт нужно 50 минут в духовке, разогретой до 180 градусов. При подаче его можно украсить сахарной пудрой и шариком ванильного мороженого, — говорит Батт.

Она добавляет, что любимое лакомство кролика — морковку — тоже можно органично вписать в праздничный стол.

Например, овощечисткой сделать тонкие полоски из моркови и свернуть из них мини-рулеты с салатом оливье. А чтобы ничего не распалось, закрепить шпажкой.

Повар поделилась и необычным вариантом гарнира — морковью, томленной в сливках. Для этого овощ нужно произвольно порезать, обжарить на сливочном масле с добавлением чеснока, мускатного ореха, розмарина и тимьяна и потомить под крышкой. А в конце залить сливками с жирностью 15– 20 процентов.

Нельзя забывать и про то, что в праздники могут заглянуть внезапные гости.

— Кролику точно понравится наше знаменитое блюдо — голубцы, — дала совет Лиза. — Я рекомендую сделать заранее несколько порций и заморозить их.

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