Знаете ли вы: необычное изобретение

Фото: АГН Москва

Пока этноолимпиада «Москва — столица многонациональной России» на каникулах, можно готовиться к новому сезону. Пополнить знания традиций разных народов нашим читателям вновь поможет этнолог, доктор исторических наук, член Совета директоров центра «Этносфера» Анна Шевцова.

— Жители Чукотки широко используют приспособление, называемое «выльвыегыт», или «вороньи лапки». Оно напоминает две удлиненные ракетки для тенниса. Для чего оно служит?

— Оно предназначено для хождения по снегу. Делают его из толстых изогнутых сучьев кустарника. Сучья связывают с обоих концов и вставляют между ними узкие дощечки-распорки. Получается изогнутая рама, которую переплетают крепкими ремнями и превращают в сетку. В отличие от лыж выльвыегыт не скользит, но отлично держит на снегу и на тонком льду. Иногда при переплаве на льдинах оленеводы даже используют его как весла, привязав к палкам. А на традиционных праздниках можно увидеть бег на «вороньих лапках». Его участники демонстрируют выносливость, ловкость, скорость и быстроту реакции при обходе сугробов и торосов.

— Чему посвящен самый известный татарский исторический эпос «Идегей»?

— «Идегей» основан на реальных событиях, происходивших в конце XIV — начале XV века, в период распада Золотой Орды. Главный герой — темник Золотой Орды, состоявший на службе у Тамерлана. Это единственный в татарском фольклоре стихотворный дастан (эпос). Национальные версии дастана известны и у ногайцев, башкир, крымских татар, казахов, каракалпаков, киргизов и алтайцев.