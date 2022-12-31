Просто я работаю волшебником: истории о москвичах и обыкновенном чуде

Дежурная по станции Московского метрополитена «Марксистская» Нина Аюкова / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москва — огромный мегаполис. И, конечно, в нем каждый день происходят какие-то события, порой незначительные, а иногда — похожие на чудо. И благодарить за них надо людей, искренне преданных своему делу.

Человек родился

5 июля. Рабочий день, час пик. В московском метро — тысячи пассажиров, все они спешат по своим делам. Но привычный ритм нарушается, когда на станции «Марксистская» у женщины начинаются роды.

На помощь одной из первых примчалась дежурная по станции Нина Аюкова. О том, что в переходе с «Марксистской» на Кольцевую линию женщине стало плохо, она узнала от коллеги, который следит за безопасностью пассажиров на эскалаторе.

— Когда я подошла, женщина уже лежала на лавочке. Первое, что я спросила, — вызвали ли скорую, — рассказала Нина Аюкова.

По ее словам, все происходило так быстро, что она не успела даже испугаться. Действовала четко по инструкции, понимая, что от нее и коллег зависит жизнь сразу двух людей.

Скорая была уже на подъезде, врачей пошел встречать полицейский. Тут-то все и произошло.

— Родилась девочка. Она сразу закричала, — вспоминает дежурная.

Благодаря сотрудникам метро у этой истории оказался счастливый конец.

Без страха высоты

12 сентября жители Городецкой улицы запомнят навсегда. На их глазах мужчина, державший маленького ребенка вниз головой, грозился выбросить его с балкона 13-го этажа.

Соседи, конечно, вызвали полицию. На помощь приехал экипаж, членами которого были Николай Коновалов и Юрий Ходацкий. Мужчины приняли решение разделиться: Юрий остался на улице, чтобы в случае неудачи попытаться поймать ребенка. Николай отправился в подъезд.

— Я пытался войти в квартиру через дверь, но мне никто не открыл. А вот соседи открыли сразу, — вспоминает полицейский.

К счастью, у соседей тоже оказался балкон. Николай перелез через него на балкон, где малышу грозила смертельная опасность. Про 13-й этаж он в тот момент не думал. Обезвредив дебошира, Николай отобрал у него ребенка, открыл дверь и передал малыша коллеге. Так два полицейских спасли жизнь маленького человека.

Сложнейшая операция

В детской Филатовской больнице в октябре провели операцию по восстановлению отсеченной кисти 16-летнему подростку. Несчастный случай произошел в одном из регионов страны, когда мальчик колол дрова электрическим дровоколом. Первым же бортом МЧС он был доставлен в Москву.

— Дополнительной трудностью в этой ситуации стало то, что рука была отсечена на уровне пястных костей. В этом месте структуры, значимые д ля функции всех пальцев, расположены слишком близко друг к другу и требуется более тонкая хирургическая работа, чтобы обеспечить условия для их дальнейшего функционирования, — рассказал завотделением реконструктивной микрохирургии Александр Александров.

Операция длилась шесть часов, проводилась в несколько этапов. Теперь подросток проходит реабилитацию.