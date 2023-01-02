«Папа года»: самый злостный неплательщик алиментов в Москве задолжал более 9 миллионов рублей

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В России в настоящий момент проводится обширная работа по формированию в обществе положительного реноме у «семейного» образа жизни. Однако иногда «в раю возникают проблемы». Тогда ячейки общества разваливаются, и зачастую по решению суда отцы должны платить матерям алименты на содержание ребенка. Но не все отцы добросовестно это делают. О том, на какие меры приходится идти судебным приставам, чтобы вынудить нерадивых отцов выплатить алименты, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по городу.

Хочешь на пляж — открывай кубышку

К 1 декабря 2022 года в ведомстве находилось 35,6 тысячи дел о взыскании алиментов. Самой частой применяемой мерой за прошедший год оказался именно запрет на выезд за границу. За 11 месяцев текущего года было вынесено более 34 тысяч постановлений о запрете должникам по алиментам покидать территорию страны. Эта мера показала себя весьма эффективной.

Так, например, один из должников, 42-летний бизнесмен, задолжал своим двоим детям 9,1 миллиона рублей. В связи с этим ему запретили покидать пределы родины прямо накануне важной встречи на территории другого государства, от которой зависела вся его последующая карьера.

Для того чтобы перспективные планы не сорвались, мужчина незамедлительно перечислил матери своих детей необходимую сумму. Причем мужчина настолько хорошо усвоил урок, что с тех пор перечислял деньги на содержание отпрысков регулярно и в срок.

Другой похожий случай произошел в Троицком административном округе. 35-летний москвич перестал выплачивать бывшей супруге алименты на содержание маленькой дочери. После того как женщина обратилась с этой проблемой в отдел судебных приставов, выяснилось, что бывший муж задолжал ей 4,5 миллиона рублей.

Вскоре сотрудник ведомства выяснил, что работа мужчины связана с частыми поездками за рубеж. В связи с этим ему также запретили покидать страну незадолго до важных соревнований. Для того чтобы иметь возможность работать, должник выплатил алименты в полном размере и с тех пор не забывал переводить средства для своей маленькой дочери.

Любишь кататься — люби и алименты платить

Вторым действенным способом убеждения должников по алиментам является арест имущества, в том числе и транспортных средств. За прошедший 2022 год такие меры были применены 1103 раза, а общая сумма по ним составила 193,7 миллиона рублей.

Так, например, поступили со злостным неплательщиком алиментов из района Зюзино. Судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия с автомобилем Lexus, которым владеет мужчина, и объяснили хозяину последствия ареста имущества. После этого должник смог найти требуемые 1,8 миллиона рублей для своих двух несовершенных детей.

Аналогичный случай произошел с 42-летним владельцем BMW, который решил продать свою машину. Судебные приставы запретили жителю Алтуфьевского района совершать регистрационные действия с транспортным средством. Вскоре мужчина все понял и выплатил своей бывшей супруге 1,8 миллиона рублей на содержание 10-летнего сына.

Статья расходов или уголовная статья

Представитель ведомства напомнил, что за неуплату алиментов существуют два вида наказаний, зависящих от степени провинности. Так, если должник задержал перевод денег больше, чем на два месяца, его могут привлечь к административной ответственности по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» КоАП РФ, по которой нарушителю грозит от 10 до 15 суток ареста.

Также, если неуплата произошла без уважительных причин, в отношении должника могут возбудить уголовное дело по статье с таким же названием. В таком случае нарушителю может грозить до года лишения свободы.

Так произошло с 38-летним москвичом, которого за долги по алиментам сперва привлекли к обязательным работам на 30 часов по административной статье. Однако это не повлияло на желание гражданина платить. Тогда в отношении горе-отца возбудили уголовное дело по факту неуплаты 1,3 миллиона рублей. Настолько серьезная угроза в корне поменяла представления мужчины о родительском долге, и сумму он выплатил в полном объеме.

Всего за 11 месяцев 2022 года по административному кодексу было привлечено 1808 должников по алиментам, а также возбуждено 562 уголовных дела.

В результате применения комплекса всех мер, перечисленных выше, к 1 декабря 2022 года судебные приставы взыскали более 1 миллиарда 988 миллионов рублей на содержание несовершеннолетних детей.