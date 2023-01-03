Как пережить новогодние праздники и не подорвать физическое и эмоциональное состояние

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Многие с нетерпением ждут новогодних праздников, чтобы расслабиться и окунуться в волшебную атмосферу отдыха. Тем не менее провести эти дни нужно правильно, чтобы не впасть в депрессию после выхода на работу и не подорвать свое здоровье. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, как правильно провести новогодние праздники.

Психотерапевт Евгений Фомин отметил, что разделение новогодних праздничных дней на три равные части поможет грамотно провести это время. В первые дни можно полностью расслабиться и погрузиться в атмосферу Нового года.

— Я рекомендую разбить отдых на несколько частей. В этом году мы отдыхаем девять дней. На каждый этап новогодних праздников нужно выделить три дня. Например, первая часть — это праздник, когда человек может полностью отвлечься от всех дел, которыми был занят в рабочие будни. С 31 декабря по 3 января позвольте себе вкусные застолья и просмотр кино и сериалов допоздна, — рассказал он.

Эксперт уверен, что после полноценного отдыха необходимо начать проводить время более активно:

— Следующий этап — это выход. Нужно постепенно переходить к более продуктивному, но не рабочему виду деятельности. Например, ходить в гости, на прогулки, в рестораны, на выставки или на каток. Фанатам фитнеса рекомендую возобновить походы в спортивный зал и в бассейн.

А в последние три дня новогодних праздников нужно начать подготовку к выходу на работу. Она поможет морально и эмоционально минимизировать стресс. Нужно изменить структуру отдыха в эти дни. Также можно начать решение домашних дел и отложенных жизненных задач, посоветовал Фомин.

Врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала «Вечерней Москве», как следить за своим питанием в праздничные дни, чтобы не набрать лишние килограммы.

— Когда человек приходит в гости, то видит изобилие блюд на праздничном столе. Если вы не смогли избежать употребления блюд, которые выходят за рамки пищевого рациона, то важно на следующий день вернуться к привычному питанию. Также нельзя ругать себя и думать, что если один раз согрешил, то можно забросить здоровый образ жизни. Нужно вернуться на свой привычный пищевой путь и два-три дня не вставать на весы. За эти дни начать правильно питаться и заниматься физическим активностями. Кроме того, я рекомендую дать организму осознать, что это была всего лишь мимолетная поблажка, — сказала специалист.

Эксперт уверена, что перед походом в гости необходимо поесть. А во время новогоднего застолья позволить себе одно вредное блюдо в минимальном количестве:

— Я советую не приходить в гости на голодный желудок. Во время застолья нужно положить много свежих овощей на тарелку и белок. Например, запеченную рыбу или шашлык. А любое вредное блюдо или десерт можно съесть в размере одной столовой ложки. Почувствуйте себя гурманом, аккуратно и маленькими кусочками медленно ешьте это блюдо.

Также не нужно только сидеть и есть за праздничным столом. В новогодние праздники мы встречаемся с нашими близкими и любимыми людьми, важно говорить с ними. Когда человек разговаривает, он не ест. Также участвуйте в конкурсах и танцуйте, подчеркнула Лазуренко.

Диетолог отметила, что при употреблении алкоголя человек теряет контроль над собой и может съесть лишнее. Она рассказала, как избежать этой ошибки:

— Можно позволить себе бокал вина до 180 миллилитров. Однако важно помнить, что алкоголь растормаживает центр аппетита. Человек теряет понятия — могу и надо. На фоне приема алкоголя объем съеденного сильно увеличивается. Важно внимательно наблюдать за своей тарелкой при приеме алкоголя в новогодние праздники.