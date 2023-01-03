Круглосуточная работа: в прокуратуре рассказали об особенностях дежурства в праздники

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Существуют службы, которые не могут оставить свой пост даже в период новогодних каникул. Работники магазинов, водители общественного транспорта, врачи, полицейские, журналисты. В этот список, несомненно, входят и сотрудники прокуратуры, которые должны быть начеку. О том, как работает ведомство в новогодние праздники, «Вечерней Москве» рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Это ежедневная работа

В первую очередь Нефедова отметила, что такого понятия, как «новогоднее дежурство», в прокуратуре не существует. Работа прокурором — это ежедневная круглосуточная работа.

— Как в прокуратуре города Москвы, так и в окружных, межрайонных и специализированных прокуратурах, прокуроры осуществляют дежурство ежедневно и круглосуточно, — сообщила Нефедова.

Дежурному прокурору необходимо обеспечивать непрерывный сбор и обмен информацией о происшествиях, таких как особо тяжкие, да и прочие значимые преступления. Из-за этого, вне зависимости от места нахождения, сотрудник ведомства постоянно находится на связи и в любой момент дня и ночи готов выехать на место преступления.

Такое вовлечение в рабочий процесс вызвано необходимостью.

— Именно прокурор является связующим звеном между участниками уголовного процесса. От того, насколько грамотно прокурор скоординирует действия правоохранительных органов и оперативных служб на месте происшествия, зависит не только слаженность работы ведомств, но и в значительной степени успех раскрытия преступления, — подчеркнула собеседница «ВМ».

Например, именно прокуроры дают согласие дознавателям на обращение в суд для избрания подозреваемым мер пресечения, а также рассматривают такие обращения в суде.

Новый год

— Как и во все времена, в ушедшем году, приоритетом для столичных прокуроров была защита прав граждан, — подчеркнула Нефедова.

Например, в прошлом году после вмешательства столичных прокуроров более 13 тысяч обманутых начальством работников получили положенное вознаграждение за труд, общая сумма которого превысила 1,5 миллиарда рублей. Помимо этого, сотрудники ведомства помогли восстановить права многодетных семей, несовершеннолетних, инвалидов, пенсионеров, дольщиков, участников уголовного судопроизводства и предпринимателей.

Благодаря бдительности прокуроров ответственные лица устраняли нарушения правил содержания и ремонта жилых домов, восстанавливали семьи на жилищном учете. Также отменялись несправедливые и необоснованные штрафы, а преступники получали справедливые наказания.

В 2023 году ведомство не намерено сбавлять оборотов. По словам Нефедовой, надзор по этим и многим другим направлением не будет ослаблен.