Лучшие новогодние фильмы для семейного просмотра

кадр из фильма «Гринч — похититель Рождества»

Череда новогодних праздников — время, когда все немного становятся детьми: хочется снова верить в чудо, радоваться мелочам и делать добрые дела. Разбудить то самое настроение помогут трогательные фильмы про магию праздничных дней, силу любви и семейные ценности.

1. «Морозко» (СССР, 1964 год)

Невозможно представить детство советского ребенка без этого кинофильма, на нем выросло не одно поколение. Советская музыкальная картина по мотивам русской народной сказки «Морозко» была переведена на множество языков. Ее показывали в Великобритании, ГДР, Америке, Мексике и Финляндии. Это прекрасная история о победе добра и любви. Картина не надоедает при сотом просмотре, помогает отрешиться от повседневных забот. В центре сюжета — истории сводных сестер, Настеньки и Марфуши, каждая из которых получает по заслугам.

Фото: Морозко, 1964 год

2. «Снежная королева» (СССР, 1966 год)

Советский художественный фильм-сказка с элементами мультипликации основан на одноименной сказке датского писателя Ганса Христиана Андерсена. Кино о любви, которая преодолеет все препятствия. Герои — Кай и Герда — лучшие друзья. Однажды злая волшебница Снежная Королева похищает мальчика и превращает его сердце в льдинку. Отважная Герда отправляется в опасное путешествие ради спасения дорогого человека.

Фото: Снежная королева, 1966 год

3. «Золотой компас» (США, Великобритания, 2007 год)

«Золотой компас» — экранизация фантастической сказки английского писателя Филипа Пулмана «Северное сияние». Опасная организация похищает детей, чтобы делать из них специальную пыль для уничтожения мира. Об этом случайно узнает девочка Лира. В лапы злодеев по стечению обстоятельств попадает ее друг. Отважная малышка вынуждена пройти множество испытаний, чтобы спасти заложников и помешать злу.

4. «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф» (Великобритания, США, 2005 год)

«Хроники Нарнии» — киноистория, в которой раскрываются главные истины христианства. Фильм снят на основе фантастических повестей писателя Клайва Стэйплза Льюиса. Четверо детей проводят досуг в деревенском доме профессора — друга семьи. Играя в прятки, подростки случайно находят таинственный шкаф, который оказывается порталом в волшебную страну Нарнию. Неизведанный мир населен фантастическими людьми, животными и существами. Детям предстоит победить злую колдунью и восстановить господство добра.

Фото: Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф, 2005 год

5. «Щелкунчик и Крысиный король» (Великобритания, Венгрия, 2011 год)

Экранизация одноименной сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана. В центре сюжета — юная жительница Вены — Мария. В канун Рождества ее дядюшка дарит ей деревянную куклу — Щелкунчика. Воображение ребенка оживляет фигурку, и перед девочкой раскрывается сказочный мир. Идиллию хочет испортить коварный Крысиный король со своей армией. Сразиться с ним предстоит Щелкунчику и маленькой Марии.

6. «Гринч — похититель Рождества» (США, Германия, 2000 год)

Зеленый житель сказочного мира по имени Гринч имеет скверный характер, за это его никто не жалует. Обиженный на весь мир человек чурается посторонних и ведет отшельнический образ жизни. Больше всего Гринч ненавидит Рождество — пору всеобщего единения и счастья. Однажды он решает покончить с ненавистным праздником и украсть его. Роль злодея мастерски исполнил Джим Керри. Гримировать актера для каждого съемочного дня приходилось по три часа.

Фото: Гринч — похититель Рождества, 2000 год

7. «Семьянин» (США, 2000 год)

Преуспевающий, но одинокий бизнесмен в Рождество встречает загадочного незнакомца, после этого его жизнь кардинально меняется. На следующее утро мужчина просыпается в совершенно другой реальности: он — муж, отец, еле сводит концы с концами. Вскоре герою придется решить, какой вариант жизни ему больше по душе.

8. «Рождественская история» (Финляндия, 2007 год)

Трогательная красивая картина повествует о мальчике-сироте, о котором стараются заботиться все жители деревни. Ежегодно он живет в новой семье. Невзгоды вынуждают к тому, чтобы отдать ребенка на воспитание старому плотнику-отшельнику. Событие привнесет кардинальные перемены в быт сиротки.

9. «Подарок на Рождество» (США, 1996 год)

Очень занятой отец полностью посвятил жизнь работе, совсем позабыв о семье. Он на грани развода с женой, а сын в постоянной обиде на невнимательного папу. В Рождество герой решает все исправить и порадовать сына популярной игрушкой — подарить Турбомэна. Однако когда он опомнился, найти заветного трансформера оказалось практически невозможно. Горе-папаше приходится совершить невероятные подвиги, чтобы исполнить желание малыша и спасти семью от развала.

10. «Чародеи» (СССР, 1982 год)

Советская двухсерийная киносказка по сценарию братьев Стругацких, рассказывает про любовь, над которой не властна магия. Сотрудники университета необыкновенных услуг трудятся над созданием волшебной палочки. Презентация первой модели запланирована на ночь 31 декабря.

Фото: Чародеи, 1982 год

Однако враги директора предприятия преследуют собственные цели. В центре сюжета — заколдованная сотрудница института, освободить которую от чар должен ее жених.