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А я грипп узнаю по симптомам: как отличить коронавирус от сезонных простуд

Василиса Чернявская 

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Общество
А я грипп узнаю по симптомам: как отличить коронавирус от сезонных простуд
Наталья Суздальцева борется с насморком каплями, однако многие врачи крайне не рекомендуют использовать их часто / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Врачи предупреждают: в холодные сезоны лучше избегать массового скопления людей, а при первых симптомах недомогания оставаться дома, чтобы не заражать окружающих. Если заболели, то стоит помнить отличия между гриппом и вирусными инфекциями. «Вечерняя Москва» узнала, как отличить коронавирус от сезонных простуд, а также что поможет защититься от них.

— Любая простуда — вирус. И лучше, чем наша иммунная система, с ним никто не справляется, — говорит терапевт-пульмонолог Олег Абакумов. — Поэтому все противовирусные откладываем в сторону, они не работают. Исключение — грипп, в том числе свиной.

Определить грипп нужно по этим признакам: заболели остро, внезапно, отмечаете резкий скачок температуры до 39–40 градусов, чувствуете выраженный озноб. А еще у вас боль в мышцах, ломота во всем теле, головная боль, чувство давления в глазах. Иногда — тошнота, рвота особенно у маленьких детей.

Гиперемия лица — когда оно краснеет и отекает — еще один признак гриппа.

— А вот заложенность носа, боли в горле, кашель в первые часы могут отсутствовать, — поясняет врач.

Подтвердит грипп простой экспресс-тест. Можно иметь их дома про запас, купив заранее в аптеке. Работает точно так же, как мазок на ковид. А вот при ОРВИ и коронавирусе температура не поднимается так высоко в первый день. И при гриппе, и при вирусных инфекциях врачи рекомендуют соблюдать питьевой режим. При плохом самочувствии и некомфортной температуре можно принять ибупрофен или парацетамол. Перерыв между приемом первого не должен быть короче шести часов. Интервал для парацетамола — от четырех часов и больше, если температура не сбивается.

— И помним: детям рассчитываем дозу по весу, а не по возрасту, — предупреждает Олег Абакумов, добавляя, что комбинированные жаропонижающие не рекомендуются ни взрослому, ни ребенку.

Не стоит также чередовать парацетамол с ибупрофеном, выбрать нужно только одно. Иначе нагрузите почки, а лучшего эффекта не получите.

Нос при насморке промываем солевыми растворами по мере необходимости. А вот полоскать горло каждые полчаса не стоит, если нет белого налета на миндалинах.

— Наоборот, пересушите слизистую и сделаете хуже, — предупреждает врач. — Плюс в ход могут идти сосательные конфеты, причем необязательно аптечные. Ведь главная их цель — увлажнить слизистую. Противокашлевые, муколитики, ингаляции применять только по назначению врача.

Увлекаться не стоит и антигистаминными. При сухом отекшем носе, сухом кашле и так недостаток гистамина, а после приема будет еще хуже. Врач добавляет, что верное средство защиты от гриппа и ковида — это прививка.

— Вакцина каждый год обновляется, — говорит Олег Абакумов. — Прививку особенно важно сделать людям из группы риска: детям, пожилым, беременным. Лучше не рискуйте здоровьем и встречей с осложнениями! Соблюдать нужно и гигиену: помнить о социальной дистанции, чаще мыть руки и так далее. Зубные щетки рекомендуется менять каждые три месяца, а чтобы бактерии не скапливались во рту, завершать гигиену ротовой полости зубной нитью.

На помощь придет также постоянный режим дня. Хорошие привычки: зарядка по утрам или физическая активность в течение дня, крепкий сон, уборка, проветривание квартиры и рабочих помещений, сбалансированное питание — помогут укрепить иммунитет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора:

Четыре российские вакцины полностью противостоят распространенному в стране вирусу гриппа. Сейчас преимущественно распространен вирус так называемого свиного гриппа A (H1N1). Это пандемический вариант гриппа 2009 года. Он тогда появился в первый раз, вызвав достаточно тяжелую пандемию.

ЦИФРА

4 года сможет защищать новая вакцина от разных штаммов гриппа. На ее испытания уйдет год.

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