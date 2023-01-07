Руководитель Русского духовного театра «Глас»: Основа всех новогодних традиций — делиться радостью

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

«Вечерняя Москва» поговорила с основателем и художественным руководителем Русского духовного театра «Глас» Никитой Астаховым о православных традициях и рождественских спектаклях.

— Никита Сергеевич, какое Рождество вам особенно запомнилось и почему?

— К празднику Рождества и Нового года я с молодости отношусь очень трепетно. Для меня это надежда на что-то новое. И надо помнить, что именно с этого дня начался отсчет летоисчисления для всего мира.

30 лет назад отец Георгий (Мартынов) начал движение за восстановление храма Христа Спасителя. В этот же период создавался наш духовный театр «Глас». Помню, как мы ездили на гастроли и собирали подписи за восстановление собора.

Тогда в Рождество у храма Христа Спасителя собралась огромная толпа людей, и мы провели первый крестный ход с иконами и хорами, когда еще на этом месте был бассейн «Москва». На следующее Рождество мы заложили камень, автором которого стал художник Владимир Мокроусов. Представляете, в тот день мы ставили свечи в лунки в снегу, и это было невероятно красиво — снежное поле, заставленное свечами.

— Какие рождественские и новогодние традиции есть в вашей семье?

— Основа всех новогодних традиций — делиться радостью со всеми. Обычно ты привыкаешь переживать все один, в своей скорлупе, и в этом есть что-то эгоистическое. В Новый год всегда происходит прорыв к людям, когда мы звоним друг другу с поздравлениями и делимся радостью.

— Спектакль «Это сам Христос-малютка» идет на сцене театра уже 31 год. В чем секрет его успеха у зрителей?

— В 1990-х годах был большой запрос от зрителей. Родители просили поставить детский православный спектакль. В основу заложен принцип домашнего спектакля, традиции русских семей. Я хотел поговорить о Боге и духовности в жизни ребенка бытовым, семейным языком. В этом и заключается сила этой постановки.

— Какими, на ваш взгляд, должны быть рождественские спектакли?

— Они ставятся для того, чтобы задуматься о том дне, с которого ведется летоисчисление во всем мире. В нашем театре религиозный смысл постановок находится во главе угла. Мы стремимся к тому, чтобы он выражался не только в молитвах, но и совершенно необычным образом — через театрализованное действо и игру актеров. И часто случается так, что после спектакля зрители, объединенные общим духом, встают и читают молитву «Отче наш».