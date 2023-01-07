Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Руководитель Русского духовного театра «Глас»: Основа всех новогодних традиций — делиться радостью

Александра Ерошенко
Общество
Руководитель Русского духовного театра «Глас»: Основа всех новогодних традиций — делиться радостью
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

«Вечерняя Москва» поговорила с основателем и художественным руководителем Русского духовного театра «Глас» Никитой Астаховым о православных традициях и рождественских спектаклях.

— Никита Сергеевич, какое Рождество вам особенно запомнилось и почему?

— К празднику Рождества и Нового года я с молодости отношусь очень трепетно. Для меня это надежда на что-то новое. И надо помнить, что именно с этого дня начался отсчет летоисчисления для всего мира.

30 лет назад отец Георгий (Мартынов) начал движение за восстановление храма Христа Спасителя. В этот же период создавался наш духовный театр «Глас». Помню, как мы ездили на гастроли и собирали подписи за восстановление собора.

Тогда в Рождество у храма Христа Спасителя собралась огромная толпа людей, и мы провели первый крестный ход с иконами и хорами, когда еще на этом месте был бассейн «Москва». На следующее Рождество мы заложили камень, автором которого стал художник Владимир Мокроусов. Представляете, в тот день мы ставили свечи в лунки в снегу, и это было невероятно красиво — снежное поле, заставленное свечами.

— Какие рождественские и новогодние традиции есть в вашей семье?

— Основа всех новогодних традиций — делиться радостью со всеми. Обычно ты привыкаешь переживать все один, в своей скорлупе, и в этом есть что-то эгоистическое. В Новый год всегда происходит прорыв к людям, когда мы звоним друг другу с поздравлениями и делимся радостью.

— Спектакль «Это сам Христос-малютка» идет на сцене театра уже 31 год. В чем секрет его успеха у зрителей?

— В 1990-х годах был большой запрос от зрителей. Родители просили поставить детский православный спектакль. В основу заложен принцип домашнего спектакля, традиции русских семей. Я хотел поговорить о Боге и духовности в жизни ребенка бытовым, семейным языком. В этом и заключается сила этой постановки.

— Какими, на ваш взгляд, должны быть рождественские спектакли?

— Они ставятся для того, чтобы задуматься о том дне, с которого ведется летоисчисление во всем мире. В нашем театре религиозный смысл постановок находится во главе угла. Мы стремимся к тому, чтобы он выражался не только в молитвах, но и совершенно необычным образом — через театрализованное действо и игру актеров. И часто случается так, что после спектакля зрители, объединенные общим духом, встают и читают молитву «Отче наш».

Культура Интервью Новый год Традиции
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте