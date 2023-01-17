Коллапса не будет, но ассортимент сократится: останутся ли россияне без любимых йогуртов

Фото: Pixabay

Производство йогуртов в России оказалось под угрозой. Загуститель, который является важным ингредиентом, сейчас в дефиците. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, можно ли его заменить и как это повлияет на стоимость.

Производство йогуртов в стране сократилось на 16 процентов. На это повлияло снижение спроса. А сейчас производители опасаются дефицита пищевых модифицированных крахмалов, которые служили загустителем для продукта. Его поставки из ЕС приостановили из-за санкций против РФ.

Останемся без йогурта?

По словам кандидата технических наук, доцента российского биотехнологического университета Дмитрия Быстрова, в натуральных йогуртах вообще не бывает загустителей.

— Но если говорить о йогуртах с разными вкусами, в их составе действительно используется загуститель. Потому что он может расслаиваться и изменять консистенцию, — пояснил Быстров.

Для крупных компаний, по его словам, есть смысл наладить поставки импортного сырья у альтернативных производителей.

— Для небольших производств будет вполне достаточно участия отечественного производителя. Для этого в России есть своя сырьевая база и рынок своих производителей. Они могут покрыть отсутствие импортных производителей, если его развивать, — сказал он.

Также Быстров обратил внимание, что эта проблема не может привести к дефициту продукта в России:

— Коллапса, который приведет к отсутствию йогуртов в России, не будет. Всегда найдутся новые рынки или способы модернизировать производства. В любом случае, без йогуртов мы не останемся.

Временное явление

В какой-то момент, как рассказал эксперт, не будет большого ассортимента, к которому привык потребитель, но это временно.

— Пока будут искать замену одному сырью, будут выпускать линейку другого продукта, чтобы сглаживать отсутствие. Возможно, в этот момент станет больше натурального йогурта без искусственных добавок и увеличится количество йогуртов с джемами из клубники и малины, — предположил Быстров.

Падения целого сегмента продукции, как добавил он, точно не предвидится. Определенных продуктов может не хватать, пока нужным ингредиентам ищут замену.

Замена компонентов и толчок к развитию

Некоторые производители предложили заменить крахмал на сухое молоко. По словам Быстрова, в нем нет ничего плохого и это реальная альтернатива прежним загустителям:

— Будет даже лучше отдать предпочтение ему, чем крахмалу и каррагинану.

Правда, он заметил, что применение сухого молока может привести к изменению пищевой ценности продукта. Но не в плохую сторону, а наоборот.

— У такого йогурта в разы вырастет белковая ценность, о чем сразу напишут на упаковке. Но и цена продукта повысится, — пояснил он.

По словам специалиста, в самом начале санкций мы испытывали проблемы с упаковкой товара. Многие говорили, что мы не сможем заменить тетрапак:

— Проблема действительно была, но мы нашли выход из этой ситуации — стали наносить рисунок с одной стороны коробки.

Быстров заметил, что история с йогуртами такая же:

— Либо сократят количество стаканчиков и будут выпускать йогурт только одного объема. Либо сократят количество вкусов, пока не найдется альтернатива загустителям.

Он напомнил, что «Коле» мы уже нашли замену. Появилось больше напитков, которым газировка не давала закрепиться на российском рынке.

— «Добрый» стал выпускать не только замену известным напиткам, которые попали под санкции, но и ввел новые линейки вкусов, например, манго-маракуйя, дыня, — сказал Быстров.

Эта проблема, по мнению эксперта, может привести к появлению новых продуктов и вкусов, которые полностью будут сделаны из российского сырья.