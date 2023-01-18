Формула счастья

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Счастье — крайне субъективный показатель. Тем не менее это понятие изучают ученые всего мира. Можно ли быть счастливым, потому что съел что-нибудь правильное или потому что наладил работу какой-нибудь железы в организме? Корреспондент «Вечерней Москвы» попытался выяснить у представителей разных научных дисциплин, что, по их мнению, значит быть счастливым человеком и можно ли стать счастливым, соблюдая какие-то правила.

Экзистенциальная материя

Владислав Кузнецов, психотерапевт:

— Есть такое высказывание: счастье — это состояние души. Полностью оно звучит немного иначе: «Счастье — это не жизнь без тревог и забот, счастье — это состояние души». Автор этого выражения Феликс Эдмундович Дзержинский. Я лучше Феликса Эдмундовича сказать не смогу.

Если же говорить серьезно, то это очень спекулятивная тема. Вопрос, что такое счастье, — экзистенциальный. Из разряда: что такое любовь и в чем смысл жизни? Пытаясь дать этим понятиям краткое определение или обозначить условия для их возникновения, мы настолько сужаем само понятие, что оно становится бессмысленным. Есть, например, расхожая мысль, что любовь — это химия. Но сводить любовь только к химическим изменениям, происходящим в нашем мозге, нельзя.

«Счастье» слишком сложная категория для того, чтобы ею оперировать. Психотерапевт не лезет в вопросы веры и религии, и точно так же ему негоже залезать в вопросы счастья. Потому что это категория философская, а не медицинская. Изучением счастья и других экзистенциальных материй обычно занимаются психологи на пенсии. А практики этими терминами практически не пользуются. Психотерапевт не ставит перед собой такой цели — понять, счастлив человек или нет.

Сейчас много разговоров вокруг понятия «качество жизни», «удовлетворенность жизнью». Можно сказать, что это высушенные научные эквиваленты широкого философского термина «счастье». Но понятно, что это одна очень узкая грань того, что мы называем счастьем на бытовом и литературном языке.

Если пациент рассказывает, что он несчастлив, я стремлюсь эту формулировку поменять. Обычно спрашиваю, что он делает для того, чтобы стать счастливым. Часто, если человек задается такими вопросами, это говорит о том, что он подразумевает счастье как некую данность, которая должна возникнуть сама по себе. Счастье должно на него снизойти. Понятно, что это так не работает. Также я пытаюсь выяснить, что человек имеет в виду, когда говорит о том, что он несчастлив. Это может означать разные, а порой и противоположные вещи. Один говорит, что он несчастлив, потому что ему не дают заниматься любимым делом, проявлять себя в профессии. Кто-то признается, что его заставляют слишком много работать и не дают спокойно сидеть дома. Это крайне субъективная категория. И в первую очередь надо выяснить, что человек имеет в виду.

Кстати, то, что люди называют счастьем в момент общения с психотерапевтом, счастьем не является. Есть огромная разница между ощущением несчастья и объективной реальностью. После продолжительного разговора может выясниться, что пациент несчастлив, скажем, потому, что у него маленькая квартира или нет работы. Но допустим, что у него появятся большая квартира и работа. Станет ли этот человек счастливее? Нет. Потому что, как я и сказал раньше, счастье — это состояние души.

Анализ должен быть точным

Ваган Саркисян, фелицитолог, нейрофизиолог, психиатр, психотерапевт:

— О счастье я готов говорить часами. Давно интересуюсь этим вопросом. Мой отец, врач-психиатр, занимался этой проблемой, а я систематизировал его знания и выделил их в отдельную науку о счастье — фелицитологию. Счастье — это комплекс биохимических и физиологических показателей, которые определяют хорошее самочувствие человека. Эти показатели у людей разные. У кого-то может быть счастье при гемоглобине 110 граммов на литр, а у кого-то при гемоглобине 120. И это именно связка, набор. Неправильно говорить, что счастье человека зависит от эндорфина, серотонина, дофамина. Нет, это все комплекс. Нормальные показатели серотонина не могут быть при низком гемоглобине, при плохом артериальном давлении.

Состояние счастья достигается через физиологическое влияние на организм — правильное питание, специальные упражнения. Но влияют на него также и жизненные обстоятельства — речь об уровне образования, окружении, о работе. И еще важный аспект — психологические установки, адекватные ситуации, в которых человек находится.

Если к нам обращается человек, желающий стать счастливее, мы для начала исследуем все физиологические показатели: делаем анализы крови, ЭЭГ, УЗИ. Далее принимаются во внимание жизненные обстоятельства — кем работает, живет ли один. И психологические особенности — верит ли в Бога или нет, болеет ли за «Спартак» или ЦСКА. Как ни странно, даже такие вещи могут оказаться важными.

Анализ должен быть очень точным. Ошибка в таком анализе может привести к неправильным рекомендациям. Это как и любой медицинский диагноз — если где-то ошибешься, лечение будет неправильным.

Комплексная оценка производится — и дальше на основании этого мы можем давать рекомендации. Кому-то посоветуем изменить рацион питания или режим дня, кому-то предложим заняться спортом. Некоторых просим изменить стиль общения с людьми. Можем даже дать советы по поводу того, какую одежду носить.

А дальше отслеживаем динамику. Выполняет ли человек рекомендации, получается ли это у него, насколько наши рекомендации действенные. Важно добавить, что мы сейчас говорим об истинном счастье. К сожалению, часто люди попадают под ложное, иллюзорное счастье. Например, под воздействием наркотиков. Истинное счастье все-таки можно определить объективными социальными показателями. Если человеку нечего есть и голодает он не ради какой-то великой цели, то это уже счастье с большими кавычками.

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Показатель благополучия

Эдуард Понарин, социолог, профессор, заведующий лабораторией сравнительных социальных исследований:

— Для меня счастье — это показатель благополучия в обществе. Когда в стране все несчастны, там наверняка что-то нехорошее происходит. Если смотреть на динамику этого показателя в России, то отчетливо видно, что наихудший период у нас был в середине 90-х годов. Колебания уровня счастья всегда более или менее соответствует демографическим показателям. По демографической статистике видно то же самое — продолжительность жизни в 90-х была на минимуме, самоубийства на максимуме, рождаемость низкая. Потом ситуация стала улучшаться, особенно после 2000 года. Но здесь тоже есть любопытные нюансы: сначала количество счастливых людей росло вместе с экономическими улучшениями, а после 2008 года оно росло, несмотря на экономическую стагнацию.

Где-то до конца 2017 года. В нескольких своих работах я смог показать, что материальные факторы благополучия в эти годы становились менее значимыми, а национальная гордость, которая начала расти после войны с Грузией и после Крыма, оказала компенсирующее воздействие, особенно для людей с невысоким уровнем дохода. Если посмотреть на мировую статистику, то в скандинавских странах уровень счастья стабильно высокий. А в Америке он снижается с начала нулевых.

С 2010 года мы наблюдаем небольшое падение продолжительности жизни в США. Подразделение ООН по поиску решений стабильного развития ежегодно готовит так называемый всемирный доклад о счастье. Если вы посмотрите на итоги этого доклада, то увидите, что на первом месте по уровню счастья уже несколько лет подряд находится Финляндия, а на последнем Афганистан. Россия где-то в середине этого списка. Всего в него входит больше 150 стран.

Финляндия на первом месте по двум причинам: благодаря высокому уровню материального благосостояния и, что еще важнее, низкому уровню социального неравенства. Это тоже важно, потому что люди — существа иерархически социальные. Они сравнивают свое положение с положением других людей. Если они видят, что находятся внизу социальной иерархии, то чувствуют себя не очень хорошо. И это влияет на ряд других показателей. В том числе на законопослушание.

Социальное неравенство может давать неожиданные эффекты. Иногда в крупных городах, где доходы выше, люди могут чувствовать себя менее счастливыми, чем в небольшом городке или поселке. В мегаполисах высокий уровень социального неравенства. Хотя в последние 10 лет ситуация и улучшается. В исследовании, которое я проводил несколько лет назад, было видно, что в мегаполисе люди менее счастливы, чем в маленьком городке. Пенсионер понимает, что за пределами мегаполиса его сверстники живут хуже, но он не сравнивает себя с пенсионерами, живущими в других городах. Он сравнивает себя с теми, кого видит. Он смотрит на дорогие автомобили и на дорогие вещи, которые он не может себе позволить. И это добавляет ему несчастья.

Вопрос несчастья из-за социального неравенства актуален в Китае. За 40 лет Китай резко вырос и улучшил материальное положение своих граждан, но при этом в нулевых была ситуация, когда экономический рост сопровождался падением счастья. Это было связано с тем, что при Мао Цзэдуне китайцы жили очень бедно, но одинаково. А в результате реформ все стали жить лучше, но, как это обычно и бывает, средний доход стал значительно выше медианного. Большинство людей зарабатывает ниже среднего, а средний показатель на себя оттягивает небольшое число очень богатых граждан. Это привело к недовольству. Быть может, то, что происходит в нынешнем Китае, — это отражение того народного ощущения, что надо что-то менять.

Бег трусцой снимает стресс

Евгений Осин, кандидат психологических наук:

— Счастье — это субъективный феномен. Исследования показывают, что люди понимают его по-разному. Есть также огромные отличия в том, что считают счастьем в разных культурах. Поэтому, когда мы исследуем счастье, мы используем в основном социологический подход. Заменяем это сложное понятие простой моделью, которая называется «субъективное благополучие». Она была предложена психологом Эдом Динером в конце 1970-х — начале 1980-х годов. Идея очень простая: субъективное благополучие — это комбинация удовлетворенности жизнью и позитивного баланса эмоций, преобладания позитивных эмоций над негативными.

Исследования показывают, что на наше переживание благополучия влияют три группы факторов. В первую очередь генетические. Нам кажется, что счастье на 100 процентов связано с нашими действиями и решениями. Но примерно на 50 процентов индивидуальные различия в уровне благополучия определяются генетикой. Например, такие проблемы, как депрессия, наследуются. На другие факторы мы можем влиять. Примерно 10 процентов зависят от обстоятельств нашей жизни. Это довольно мало. Нам кажется, что для счастья нужны деньги, машина или хорошая квартира. Но на самом деле исследования показывают, что различия, связанные с объективными условиями жизни, не так уж велики. И примерно на 40 процентов различия в уровне благополучия связаны с тем, как мы живем, что мы делаем, что думаем о себе.

Исследования, где сравнивают счастливых людей с несчастными, показывают, что между ними есть устойчивые различия. Счастливые люди больше времени проводят с близкими и друзьями. Интересно, что счастливые люди скорее склонны в своих отношениях отдавать и помогать другим, чем принимать помощь. Также у счастливых людей есть важные цели, которые могут быть связаны с работой, с их собственными жизненными планами.

А еще, хоть это и может показаться странным, счастливые — это физически активные люди. Они необязательно должны надрываться в тренажерном зале. Достаточно раза три в неделю заниматься умеренной активностью: ходить, плавать или бегать трусцой. Это имеет научно доказанный позитивный эффект на переживание благополучия. У каждого человека свои собственные жизненные обстоятельства. Никто, кроме нас самих, не может знать, что для нас важнее. Никто не даст универсальной инструкции, как стать счастливыми. Самое главное — попытаться понять, что в жизни вам кажется важным и ценным, стоящим того, чтобы посвящать этому свои силы и время.

Можно посоветовать просто искать это ощущение. Кстати, как я и говорил, в восприятии счастья есть культурные различия. Было несколько исследований лет 10–15 назад, где русскую культуру сравнивали с культурами других стран. Оказалось, что мы, русские, переживаем больше негативных эмоций и более охотно о них сообщаем. Но эти эмоции не оказывают на нас такого разрушительного воздействия, как, скажем, на американцев. У них, если человек испытывает негативные эмоции, он начинает связывать это с различными психологическими проблемами.

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Компоненты радости

Наталья Шиндряева, врач-невролог, доктор медицинских наук, профессор Сеченовского университета:

— За ощущение счастья, подъема в нашем организме отвечают определенные гормоны и нейромедиаторы — говоря простыми словами, химические вещества, передающие сигналы по нервным клеткам. Именно их сложный баланс, когда его удается достичь, дарит нам чувство счастья. Этот баланс не всегда зависит от внешних обстоятельств и плохо поддается контролю: вспомните моменты, когда на улице шел дождь, до зарплаты оставалось 100 рублей, а у вас внутри расцветали розы.

Наше счастье на биохимическом уровне состоит из нескольких компонентов.

Во-первых, из дофамина. Этот гормон вырабатывается в ответ на предвкушение чего-то приятного или получение вознаграждения. Далее — окситоцин. Это «гормон любви», вырабатывающийся при теплом человеческом контакте — от объятий матери и ребенка до дружеской встречи. Эндорфины — группа нейромедиаторов, вырабатывающихся при сексе и физической активности. Они действуют как природное обезболивающее. Чувство покоя и умиротворения дает гамма-аминомасляная кислота. Это органическое вещество, которое вырабатывается в центральной нервной системе.

И, конечно, один из важнейших нейромедиаторов в нашем организме, который среди прочего отвечает за регуляцию настроения, — это серотонин. Есть несколько способов стимулировать выработку этих веществ. Для начала необходимо чаще бывать на свежем воздухе при естественном солнечном свете. Он способствует синтезу «гормонов счастья». Зимой, когда солнца практически не видно, это сложно. Однако можно, например, делать зарядку утром у окна.

Подумайте о сеансах иглорефлексотерапии у грамотного медицинского специалиста. Доказано, что иглоукалывание позитивно влияет на выработку окситоцина. Наладьте гигиену сна: старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время. Откажитесь от кофе во второй половине дня и не используйте гаджеты за час до сна. Включите в рацион продукты, богатые пробиотиками. Проводите больше времени с любимыми и заводите новые знакомства. Также надо стараться регулярно пробовать что-то новое: например, научиться кататься на роликах или отправиться в путешествие. Контролируйте стресс — освойте йогу, медитации, дыхательные практики.

ЦИФРА

81 процент россиян, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, считают себя счастливыми.

ЦИТАТА

Михаил Булгаков (1891–1940) писатель:

— Давно уже отмечено умными людьми, что счастье — как здоровье: когда оно налицо, его не замечаешь. Но когда пройдут годы, — как вспоминаешь о счастье, о, как вспоминаешь!