Эндокринолог Деревянко рассказала о болезни, при которой кости становятся хрупкими

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Существует заболевание, при котором кости становятся хрупкими и могут сломаться даже при незначительной травме. Например, при падении с высоты своего роста или при резких движениях, ударах. Называется оно остеопороз. Подробнее об этой болезни «Вечерней Москве» рассказала главный эндокринолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина» Ольга Деревянко.

Специалист отметила, что остеопороз развивается бессимптомно:

— Остеопороз не имеет симптомов и часто диагностируется только после уже случившегося перелома. Кость теряет свою прочность, но человек этого не ощущает. Пока не происходит перелом.

Деревянко предупредила, что остеопороз может развиваться около 10 лет, не проявляя себя вообще.

Как выявляют остеопороз

Однако, по словам врача, большую часть переломов можно предотвратить. Для этого необходимо профилактическое обследование, чтобы вовремя выявить снижение плотности костей и начать лечение.

Исследование, которое позволяет выявить остеопороз на ранней стадии, когда переломов еще нет — рентгенденситометрия:

— Метод позволяет оценить с помощью лучевой диагностики минеральную плотность костной ткани. Точность показаний составляет до 99 процентов, что позволяет поставить верный диагноз и назначить необходимое лечение. Денситометрия проводится для профилактики остеопороза, выявления заболеваний и патологий костной ткани. Современное оборудование, которое применяется для таких исследований, отличается низкой дозой облучения, оно полностью безопасное.

Кому стоит пройти обследование

Профилактика остеопороза — одна из задач, которую выполняет процедура оценки плотности костной ткани, уточнила врач. Денситометрию обязательно стоит пройти:

пациентам, у которых часто случаются переломы (не реже раза в пять лет);

людям, у которых наблюдается повышение гормонального уровня на фоне заболеваний щитовидной железы;

профессиональным спортсменам, а также тем, кто интенсивно занимается спортом на любительском уровне;

женщинам после 40–45 лет — в этом возрасте начинается процесс костной дистрофии;

больным с сахарным диабетом первого типа;

пациентам, которые принимают лекарственные средства, влияющие на минерализацию костной ткани;

лицам, страдающим хроническими заболеваниями печени, почек, а также ревматоидным артритом;

мужчинам и женщинам с заболеваниями паращитовидных желез;

пациентам после операций, трансплантации органов.

— Если суммировать вышесказанное, то диагностику стоит пройти пациентам в возрасте старше 45 лет или в случае, если есть факторы, повышающие риск развития остеопороза. Одними из таких факторов являются заболевания или прием медикаментов, влияющие на состояние костной ткани. На дополнительное обследование пациента может направить также врач при наличии признаков, указывающих на снижение плотности костей. К таким признакам относят регулярные переломы костей, трещины, медленное зарастание переломов. Частыми считаются переломы, если они случаются не реже одного раза в пять лет, — пояснила медик.

Деревянко также подчеркнула, что плотность костной массы может снижаться не только с возрастом. Одним из факторов риска является беременность:

— Женщине, которая родила 2–3 детей, стоит раньше начать проверяться на остеопороз. Мужчинам рекомендуется начинать волноваться об этом после 60 лет. Особым случаем является наследственная патология — существует целый ряд заболеваний, которые способствуют уменьшению плотности костей.

Меры профилактики и лечения

По словам врача, по итогам проведенного обследования пациенту может быть назначено лечение, которое включает:

прием витамина D, который необходим для усвоения кальция. При дефиците этого витамина бесполезно принимать добавки с кальцием;

прием кальция;

заместительную гормональную терапию (для пожилых пациентов и людей, которые страдают гормональными нарушениями);

бифосфонаты.

— Также пациенту предложат оптимальную диету для поддержания здоровья костей, умеренную физическую активность. Для профилактики в некоторых случаях достаточно принимать кальций и витамин D3, вести активный образ жизни. Однако лучше получить индивидуальные рекомендации врача, — заключила Деревянко.