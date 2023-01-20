«МегаФон» провел рефарминг и увеличил емкость сети на треть

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Российский телеком-оператор «МегаФон» на треть увеличил скорость мобильного интернета в 24 регионах страны, реализовав программу рефарминга — перевода частот, задействованных в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE.

Компания проанализировала потребление мобильного трафика во всех регионах страны и с помощью инструментов Big Data спрогнозировала дальнейший рост нагрузки. Основываясь на полученных расчетах, специалисты мобильного оператора определили территории, на которых абонентам потребуется дополнительная емкость. Эти данные легли в основу масштабной программы рефарминга. Она позволяет улучшать качество связи за счет более эффективного управления частотами.

— Нагрузка на сети операторов постоянно растет: видеоконтент, приложения, онлайн-игры становятся тяжелее. Рефарминг — эффективное техническое решение для наращивания емкости сети в условиях больших нагрузок. Он дает возможность использовать имеющийся потенциал нашей инфраструктуры и в сжатые сроки улучшить качество услуг для абонентов, — отметил технический директор телеком-оператора Алексей Титов.

В ходе реализации программы диапазон 1800 МГц стал использоваться исключительно для 4G, также в современный стандарт связи перевели часть спектра 900 МГц. Специалисты компании считают, что оставшейся емкости будет достаточно, чтобы, как и прежде, обеспечивать голосовую связь в 2G на высоком уровне.

Использование новых диапазонов помогло увеличить скорость мобильного интернета на 30 процентов, улучшить покрытие и проникновение сети внутри зданий как в небольших населенных пунктах, так и в крупных городах. Также значительно расширилась зона покрытия технологии VoLTE, которая обеспечивает пользователей кристально чистым звуком при голосовых соединениях в сети 4G.

Для дополнительного увеличения емкости сети под 4G было отдано на ряде территорий две три диапазона 2100 МГц. При этом оставшиеся частоты продолжат обеспечивать работу устройств, поддерживающих 3G, например банкоматов и IoT-датчиков.

Компания регулярно проводит анализ нагрузки на сеть и изучает переход пользователей на новые технологии в каждом регионе. Это позволяет оперативно реагировать на потребности абонентов. Программа рефарминга будет продолжена в 2023 году.