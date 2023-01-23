Линия огня: какие реформы происходят в армии

Мобилизованные проходят подготовку на полигоне в ДНР / Фото: РИА Новости

Кадровые перемены в рядах высшего командования в зоне специальной военной операции, новые требования к оборонному заказу, активная модернизация армии… все это звенья одной цепи.

Западные и российские медиа всколыхнула неожиданная замена командующего Объединенной группировкой войск в зоне СВО: Сергея Суровикина сменил на этом посту начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. А «генерал Армагеддон» (как прозвали Суровикина СМИ) стал одним из трех его заместителей. Что же происходит?

Ожесточенные бои на территории условной Украины, где сегодня против России активно используется военный потенциал стран НАТО, потребовали провести кардинальную корректировку деятельности наших Вооруженных сил и военно-промышленного комплекса.

Как отметил президент России Владимир Путин, боевые действия обозначили направления, над которыми нужно поработать особо.

— Имею в виду связь, автоматизированные системы управления войсками и оружием, тактику контрбатарейной борьбы, целеуказание и так далее. Сегодня наша задача — реализовать весь необходимый комплекс мер для качественного обновления и совершенствования Вооруженных сил, — сказал глава государства.

Владимир Путин поставил перед военными шесть главных задач, которые необходимо решить в 2023 году.

Первая: Минобороны и Генштаб должны тщательно проанализировать новый боевой опыт, максимально быстро систематизировать его и включить в программы и планы обучения личного состава, подготовки войск в целом и поставки в войска необходимой техники.

Вторая: Военно-промышленная комиссия становится оперативным штабом по взаимодействию оборонной промышленности, науки и Вооруженных сил для решения самых насущных и перспективных задач. Правительство, Минобороны, другие ведомства должны работать в самом тесном контакте в рамках специально созданной структуры — Координационного совета.

Третья: дальнейшее совершенствование боеготовности ядерной триады России как главной гарантии сохранения суверенитета и территориальной целостности страны, стратегического паритета и баланса сил в мире.

Четвертая: повысить боевые возможности Воздушно-космических сил, в том числе истребителей и бомбардировщиков при их работе в зоне действия современных систем ПВО.

Продолжить совершенствование беспилотных летательных аппаратов. В целом необходимо проработать вопросы расширения арсеналов современных ударных средств.

Пятая: усовершенствовать систему управления и связи. Для этого активнее использовать технологии искусственного интеллекта.

Шестая: модернизировать систему военных комиссариатов. Это касается цифровизации баз данных, взаимодействия с местными и региональным и властями. Требует обновления и система организации гражданской и территориальной обороны. Владимир Путин подчеркнул, что никаких ограничений по финансированию этих новых направлений нет.

— Страна, правительство дают все, что армия просит, все. Надеюсь, что ответ будет должным образом сформулирован и соответствующие результаты будут достигаться, — сказал российский лидер.

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту страны о мерах по укреплению безопасности страны. Он сообщил, что численность ВС РФ будет доведена до 1,5 миллиона человек, в том числе контрактников — 695 тысяч. И поскольку НАТО продолжает наращивать военный потенциал вблизи российских границ и расширяется за счет Финляндии и Швеции, то создаются два межвидовых стратегических территориальных объединения — Московский и Ленинградский военные округа, а также новый армейский корпус в Карелии.

Для совершенствования состава и структуры ВС РФ будут сформированы три новые мотострелковые дивизии (в том числе для дислокации в Херсонской и Запорожской областях). В ВДВ дополнительно появятся две десантно-штурмовые дивизии, а в береговых войсках ВМФ на базе существующих бригад морской пехоты будут развернуты пять дивизий. В Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте семь мотострелковых бригад будут переформированы в дивизии. В каждой общевойсковой и танковой армии появятся смешанная авиационная дивизия и бригада армейской авиации численностью 80–100 боевых вертолетов. Кроме того, будут дополнительно сформированы три управления авиационных дивизий, восемь бомбардировочных авиационных полков, один истребительный авиаполк, шесть бригад армейской авиации.

Для создания артиллерийского резерва на стратегических направлениях решено сформировать пять артиллерийских дивизий военных округов, а также артиллерийские бригады большой мощности.

Министр обороны предложил при комплектовании армии и флота поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 лет до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет, а также обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу. Решение должен принять Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами России.

В числе приоритетных задач на 2023 год министр обороны России назвал постановку на боевое дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения 22 пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс», «Авангард» и «Сармат». В состав авиационных стратегических ядерных сил запланировано принять три стратегических ракетоносца Ту-160, а в состав военного флота — атомный подводный крейсер проекта «Борей-А» «Император Александр III», а также четыре подводные лодки и 12 надводных кораблей.

Намечено нарастить поставки высокоточных гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал» и «Циркон» и продолжить работу над другими перспективными образцами оружия, не имеющего в мире аналогов.

4 января 2023 года Владимир Путин отдал приказ отправить на боевую службу новый фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный ракетными системами морского базирования «Циркон». Гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» развивает скорость до девяти скоростей звука, а дальность ее стрельбы составляет 1000 километров. Способную поражать цели как на воде, так и на земле ракету не способны перехватить средства ПВО-ПРО ни одной страны мира. Фрегат «Адмирал Горшков» в ходе выполнения поставленных экипажу задач пройдет по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю.

Важнейшей особенностью выполнения государственного оборонного заказа 2022 года стало обеспечение вооружением и техникой группировок войск, решающих задачи специальной военной операции. Для наращивания их боевых возможностей был осуществлен перенос поставок наиболее востребованных образцов оружия, техники, боеприпасов с 2024 и 2025 годов на 2023 год.

В целях оптимизации поставок вооружения сформирован подекадный план-график. Контроль за его исполнением осуществляется совместной оперативной группой Министерства обороны, Военно-промышленной комиссии, Минпромторга и организациями оборонно-промышленного комплекса.

Особое внимание в 2023 году будет уделяться поставкам в действующие войска беспилотных летательных аппаратов. Опыт спецоперации показал, что использование беспилотников в боевых действиях стало повсеместным и они должны быть в боевых отделениях, взводах, ротах, батальонах. Владимир Путин сказал, что «технически это можно реализовать в самое ближайшее время, практически уже сейчас».

Главной задачей Вооруженных сил в 2023 году министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу назвал продолжение проведения специальной военной операции до полного выполнения поставленных задач. По его оценке, спецоперация продемонстрировала высокий профессионализм командующих, командиров, штабов всех уровней управления, а также готовность военнослужащих к выполнению самых сложных боевых задач. Наши образцы вооружения и военной техники подтвердили исключительную надежность и эффективность.

После проведения частичной мобилизации увеличен боевой состав группировок наших войск в зоне проведения спецоперации. Во всех тыловых военных округах военнослужащие мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений сейчас отрабатывают новые тактические приемы. Конструкторы и инженеры «оборонки» продолжают вносить необходимые коррективы в работу новой боевой техники и вооружений.

ЦИФРЫ

91,3 процента составляет сегодня уровень современности стратегических ядерных сил РФ. 27 тысяч гектаров земли разминированы нашими саперами на освобожденных территориях. 100 тысяч российских военнослужащих наградили за отличие в боях на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

НАШ ОТВЕТ НА НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

В этом году Вооруженные силы России будут существенно реформированы. В частности, они численно увеличатся, получат более современное вооружение, снаряжение и системы связи. О причинах реформы рассуждает эксперт.

Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона»:

— Сейчас многие обсуждают назначение руководителя Генштаба Валерия Герасимова руководителем группировки войск России, проводящих спецоперацию. Я уверен, что это не знак недоверия генералу Сергею Суровикину, а попытка сконцентрировать все ресурсы Генштаба. Эффектом назначения Герасимова должно быть наступление группировки РФ и достижение ряда военных побед на тех или иных участках. Также решение задач полного освобождения территорий четырех новых субъектов РФ от присутствия на территории России украинских оккупационных войск.

Начавшаяся реформа Вооруженных сил России связана с появлением новых угроз и вызовов, с которыми столкнулась наша страна в 2022 году. Стране потребовался пересмотр самой концепции Вооруженных сил. В последние годы мы строили компактную профессиональную армию, рассчитанную на действия в условиях локальных военных конфликтов — как, например, в Грузии в 2008 году или в Сирии с 2015 года.

Но специальная военная операция показала, что боевые действия в ХХI веке могут быть и весьма масштабными, напоминающими Вторую мировую войну. Для таких военных действий нужно много солдат, поэтому численность Вооруженных сил в этом году увеличивается почти на полмиллиона человек. Фактически в полтора раза. Такое решение я предлагал еще летом 2022 года и рад, что мои аналитические выкладки совпали с решением военно-политического руководства страны. Сейчас многие задают вопрос: а за счет кого будет пополняться армия? Это будут профессионалы-контрактники или призывники? Во-первых, я убежден, профессиональной должна быть любая армия: уметь воевать должны как призывники, так и профессионалы. Во-вторых, их соотношение в нашей армии будет зависеть от нескольких факторов. Первый — экономический: какую часть контрактников «потянет» бюджет. Второй фактор — конкретные задачи, которые в данный момент перед армией стоят.