Профсоюз спешит на помощь

Строители Московского метрополитена общаются во время перерыва, 1953 год / Фото: А. Столяренко / РИА Новости

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, как развивается столичный метрополитен. Накануне столетия редакция вспоминает, как «Вечеряя Москва» освещала строительство и работу московской подземки на заре своего существования.

За главной стройкой всегда пристально следила «Вечерняя Москва». В частности, тематические материалы газета опубликовала и в номере от 25 января 1934 года.

В шахтах метрополитена трудились рабочие с Донбасса и из Поволжья. Мрамор для отделки станций везли из Армении и с Урала.

Оборудование поставляли многие предприятия Союза. Однако далеко не все шло гладко. Ошибки и недостатки обсуждались публично на страницах газет. Часто критические материалы соседствовали с победными реляциями.

«Разработка тоннеля метро под Русаковской улицей закончена. Окончание вчерне тоннеля в шахте № 29 — знаменательный факт», — писала «Вечерняя Москва» на первой полосе.

Газета отмечала, что, даже работая в очень тяжелых геологических условиях, удалось избежать повреждений железной дороги и путепровода, под которыми проходил тоннель. Так что геройский коллектив шахты № 29 был заслуженно отмечен на страницах газеты. Однако вторая полоса в этом же номере была не настолько бравурной. Оказалось, что завод «Электросвет» может не успеть выпустить световые панели к 1 сентября 1934 года. Кроме того, сам план по освещению станций был еще не готов. Поэтому промышленность не могла приступить к выпуску стекла и светильников. Разные организации пеняли друг на друга. Решать проблемы предлагали с помощью сознательности и энтузиазма.

«Стекольная промышленность Союза молочного стекла до последнего момента не выпускала его. Но она вполне может освоить его производство. Это доказывается тем, что завод выпустил недавно 1200 квадратных метров молочного стекла для оформления зала заседаний съезда партии», — писала газета.

Чья эта была мысль — корреспондента самой «Вечерки» или кого-то из начальства, — осталось неизвестным.

Чтобы план по строительству не срывался, на помощь метростроевцам должны были прийти столичные профсоюзы. Масштабы были невероятные. Газета писала, что до 5 февраля на строительство метро будут направлены 15 тысяч членов профсоюзов столицы.

А к 1 ноября 1934 года объем помощи должен составить 2,5 миллиона «человекодней». То есть 2,5 миллиона рабочих дней должны будут отработать члены московских профсоюзов. Часто это были люди, совсем не знакомые с проходческими работами, так что они использовались на самых неквалифицированных работах — откатке грунта, уборке и прочем тяжелом труде.

КСТАТИ

Во время строительства первых очередей труд метростроевца представлялся настоящим подвигом. Чтобы строить метро, многие молодые люди меняли работу. Это были машинистки, парикмахеры, служащие и множество представителей разных профессий.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Для строителей требовалась не только техника, но и униформа. В связи с необходимостью обеспечить непромокаемой обувью тысячи рабочих в СССР был впервые налажен массовый выпуск резиновых сапог.

ЦИФРА

12 тысяч квадратных метров листового молочного стекла нужно было для станций первой очереди.