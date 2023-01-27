«Мы уже судимся»: почему жители Протвина и Пущина выступают против создания «Большого Серпухова»

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В Подмосковье произошло объединение округов Серпухов, Пущино и Протвино. Последние два имеют статус наукоградов. Их жители продолжают высказываться против такого слияния, но подмосковные власти все равно приняли закон. Наукоградцы думают, что все дело в 140 миллиардах рублей, которые депутаты хотят «распилить». Что известно о проекте «Большой Серпухов» и что о нем говорят пущинцы и протвинцы — в материале «Вечерней Москвы».

Что случилось

Депутаты Мособлдумы 26 января приняли закон, предусматривающий объединение городских округов Пущино, Протвино и Серпухов. Новый муниципалитет будет называться городской округ Серпухов. Неофициально его также называют «Большой Серпухов».

Пущино и Протвино являются наукоградами. На их территории расположены большие научно-производственные комплексы. В Пущине — биологический научный центр, а в Протвине — Институт физики высоких технологий. Оба города находятся примерно в 25 километрах от Серпухова.

Статус наукограда дает обоим городам ряд привилегий. Например, позволяет им сохранить свое самоуправление и делить бюджетные средства самостоятельно.

Научное сообщество в Пущине и Протвине с самого начала обсуждения закона об объединении выступало против. Проект «Большого Серпухова» ученые приравнивают к «разгрому наукоградов».

Что говорят власти

Подмосковные власти утверждают, что слияние наукоградов с Серпуховом прежде всего нацелено на их развитие. При этом особый статус Пущина и Протвина обещают сохранить.

— Главная тревога, которую озвучивали жители, — что Пущино и Протвино потеряют статус наукоградов. Но этого не случится, действующее на сегодняшний день законодательство позволит сохранить им этот статус, — написал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сразу после принятия закона.

Кроме того, глава областной думы подчеркнул, что все научные проекты на территории обоих городов продолжат получать поддержку.

По сути, обещания властей сводятся к общим формулировкам. Конкретные плюсы, которые объединение принесет жителям наукоградов, они не озвучили. Так, глава Серпухова Сергей Никитенко отметил, что слияние позволит привлечь дополнительное финансирование в Пущине и Протвине. Однако жители этих городов придерживаются иного мнения.

Что думают об этом жители наукоградов

Принятие закона об образовании «Большого Серпухова» жители наукоградов восприняли негативно. Например, вот довольно красноречивые комментарии протвинцев, опубликованные уже после принятия закона в паблике «Мое Протвино» в соцсети «ВКонтакте»: «Мы рыдаем. Посмотрели заседание Мособлдумы»; «Нет слов...»; «Они глухие, народ не слышат и слушать не хотят»; «Любое решение можно и нужно оспаривать при наличии опытного адвоката».

В том же паблике опубликован план действий на случай принятия закона.

— Сегодня и завтра нужно срочно писать депутатам от «Единой России» Мособлдумы. Также пишем в Следственный комитет по фактам беззакония на публичных слушаниях и на заседании Совета депутатов г. о. Протвино. Не откладывайте — каждая минута на счету! — говорится в публикации от имени сообщества.

В свою очередь в паблике «Подслушано Серпухов» провели анонимный опрос «Согласны ли вы с тем, чтобы Пущино и Протвино вошли в состав Серпухова?». В нем приняли участие почти три тысячи человек. Результаты опроса на момент публикации материала ниже.

Фото: скриншот vk.com/sluh_serp

Почему жители наукоградов против объединения

Основная причина — отсутствие какой-либо официальной информации. Жители наукоградов попросту не понимают, зачем им объединяться с Серпуховом и что их городам это даст. Отсюда и все опасения, главные из которых — лишение особого статуса и сокращение финансирования.

Вот что «ВМ» рассказал представитель инициативной группы Протвина (пожелал сохранить анонимность — прим. «ВМ»), выступающей против слияния с Серпуховом под лозунгом «Кто защитит науку?»:

— Два месяца мы буквально кричим: «Дайте нам экономическое обоснование, дайте нам проекты». В ответ нам говорят: «Вы не лишитесь статуса наукограда». Мы говорим: «Хорошо, но предоставьте нам документы с экспертной научной оценкой». Но ничего за все это время нам не предоставили. Только обещания.

Из-за отсутствия внятного проекта жители Протвина и Пущина считают, что «объединение — это просто уничтожение двух наукоградов».

— Во-первых, мы лишимся статусов наукоградов. А во-вторых, в рамках этого объединения разрушится вся социальная структура обоих городов, то есть все условия, которые были созданы для высокой концентрации ученых в одном месте, — настаивает собеседник «ВМ».

В этой истории настораживает и еще один факт: весь процесс слияния занял чуть более месяца, а его инициаторами выступили депутаты Серпуховского округа, а не жители наукоградов или ученое сообщество.

Этот факт лишь подкрепляет опасения наукоградцев: в нем они видят потенциальный «распил» бюджетных средств. В местных пабликах даже называется конкретная сумма — 140 миллиардов рублей.

Как выяснилось, речь идет о проекте «СИЛА», в рамках которого правительство выделило Протвину столь внушительную сумму.

— Государство еще в конце 2021 года выделило вот эти 140 миллиардов на развитие Протвина. А вот сейчас после объединения с Серпуховом эти деньги с большой долей вероятности пойдут на развитие Серпухова. Вот, видимо, и основная причина слияния, — рассказала «ВМ» председатель комиссии по науке и инновационной политике городского округа Пущино Ирина Селезнева.

Что будет дальше

Несмотря на то, что закон об объединении с Серпуховом уже принят, жители наукоградов будут оспаривать его в суде.

— Мы уже судимся, — уверенно говорит представитель инициативной группы Протвина. — Мы продолжаем бороться. Мы вышли на высокие уровни власти, в том числе достучались до депутатов Госдумы.

Подтверждает его слова и Селезнева:

— Даже если решение вступит в силу, то через суд его можно отменить. Я уже обратилась в приемную президента, потому что это вопрос государственной важности. Попытаемся и через президента достучаться. В любом случае мы не падаем духом.