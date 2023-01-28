Ялта, лето, шведский стол: российские отели переходят на единый формат «Все включено»

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23 января Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии утвердило новый стандарт оказания гостиничных услуг в форматах «Все включено» и «Ультра все включено». «Вечерняя Москва» узнала подробности.

В отелях этих стандартов туристам предлагают завтраки, обеды и ужины со шведским столом. Также у гостей есть возможность перекусить и выпить напиток в баре у бассейна или на пляже. Как правило, с туристов не берется отдельная плата за зонтики и лежаки, занятия в спортзале, анимацию.

До издания приказа отели самостоятельно определяли перечень и качество предоставляемых услуг, что могло вводить потребителей в заблуждение. Теперь правила будут регулироваться стандартом, устанавливающим требования к внешнему виду номера, инфраструктуре отеля или гостиницы, питанию и наличию развлекательных мероприятий.

Эксперт по туризму Диана Фердман отмечает, что концепция такого сервиса появилась в нашей стране относительно недавно.

— И теперь под нее создали единый формат, — говорит эксперт. — Например, в отелях, работающих по системе «Ультра все включено», должен быть минимум один бар, работающий круглосуточно, кинотеатр, сцена для анимации, бассейн, а также теннисный корт.

Что касается цен, то введение стандартов на них не отразится.

— Стоимость отдыха и так поднимается ежегодно, на нее не влияют новые условия. Надо сказать, что на российских курортах система «Все включено» не пользуется высокой популярностью, — сказала Фердман.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии:

— В формате «Все включено» уже работают несколько десятков отелей в южных регионах России. В Краснодарском крае, например, таких отелей более 50. Есть они и в Крыму. Сейчас их становится все больше. Поэтому стандартизация оказания услуг здесь, конечно, очень важна.

ЦИФРА

90 процентов отелей в Анталии и Хургаде работают по стандарту «Все включено».