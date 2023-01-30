Найти людей и собрать сотни тонн продуктов для нуждающихся: совершить доброе дело можно во время обычного похода в магазин

Фото: ТС «Пятерочка»

Российский бизнес все чаще становится инициатором социальных проектов. Благодаря им люди с серьезными нарушениями зрения обретают возможность самостоятельно посетить магазин, сельские библиотеки получают книги, дети с тяжелыми заболеваниями проходят лечение, а потерявшиеся люди благополучно возвращаются домой.

Развитие волонтерства стало мировым трендом. Набирает обороты интерес к добровольческой деятельности и в России. Инициаторами социальных программ нередко становятся и представители бизнеса. Так, торговая сеть «Пятерочка» в 2022 году в рамках программы «Забота о сообществе» помогла более 160 тысячам нуждающимся получить продукты и собрать средства на лечение 32 тяжелобольных детей.

При этом особый фокус в этом году компания сделала на благотворительные и социальные проекты. Так, число магазинов — участников проекта «Корзина доброты» выросло на 70 процентов — по всей России их уже 5600. А количество собранных продуктов увеличилось более чем на 42 процента — до 371 тонны! Помимо этого, в 2022-м была запущена программа фудшеринга — бесплатной передачи продуктов.

В рамках инициативы «Конфетка доброты» компания перечисляет часть дохода от продаж одноименных леденцов на операции подопечным фонда «Линия жизни». По итогам 2022 года сумма пожертвований выросла на 70 процентов и составила почти 17 миллионов рублей, что позволило получить дорогостоящую медицинскую помощь 32 тяжелобольным детям.

А совместно с российским оператором по сбору и распределению книг RE:BOOKS в магазинах сети в Москве и Санкт-Петербурге было собрано 14 400 книг, из которых более 2,2 тысячи переданы в сельские библиотеки.

Помимо этого, компания построила три спортплощадки в регионах и провела тысячи мероприятий в «Центрах местного сообщества», в том числе мастер-классы, лекции, творческие конкурсы и благотворительные акции.

В 2022 году также открылся второй экоцентр в Санкт-Петербурге, помогающий жителям сделать образ жизни более ответственным и экологичным. В прошлом году было проведено 70 образовательных мероприятий и передано более 26 тонн вторсырья на переработку.

При этом компания не только объединяет добровольцев, но и активно участвует в социальных программах сама. Так, в течение 2022 года она активно развивала проект «Островки безопасности»: так называется специальная зона во всех точках торговой сети, где потерявшийся человек может обратиться к сотруднику магазина за помощью.

— За прошедший год благодаря «Островку безопасности» и поисково-спасательному отряду «ЛизаАлерт» смогли вернуться домой 1160 человек, в том числе 59 детей. При этом 22 потерявшимся требовалась срочная медицинская помощь, — рассказали в компании. — В прошлом году мы также разработали программу занятий, на которых детям рассказывают про «Островки безопасности» в магазинах «Пятерочка» и других важных правилах поведения.

Помимо этого, был реализован проект «Говорящий город», который помогает людям с ограничениями по зрению самостоятельно ходить за покупками благодаря информационным сообщениям и сигналам звукового маяка. Для этого в 2022 году по стране оснастили специальным оборудованием 26 магазинов. Реализация инклюзивной программы будет продолжена и в этом году.