Рафик Загрутдинов: Дом с ярусными фасадами ввели в эксплуатацию в Черемушках по программе реновации

Фото: Департамент строительства города Москвы

В районе Черемушки на Севастопольском проспекте, дом 28, корпус 9, ввели в эксплуатацию новостройку для переселения по программе реновации.

— Жилой дом состоит из пяти монолитных секций. Фасады здания отделаны светлой керамогранитной плиткой в бежево-коричневых тонах. Динамики внешнему облику придает использование приема горизонтального деления фасада на ярусы разной глубины, — сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Новостройка рассчитана на 252 квартиры: однокомнатных — 64, в двухкомнатных — 136, трехкомнатных — 52. Семь квартир предусмотрены для маломобильных жильцов. В них увеличили ширину коридоров и дверных проемов, установили специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах полностью соответствует стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

В вестибюле жилой части размещены: помещение для хранения колясок и велосипедов, кладовая для хранения уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. Для удобства перемещения между этажами установили грузопассажирские лифты, их оснастили визуальными и тактильными средствами информации.

Под территорией внутреннего дворового пространства располагается подземная автостоянка.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже сделали в один уровень с поверхностью земли — мамы с колясками и маломобильные люди смогут попасть в подъезд без посторонней помощи. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года.

Придомовую территорию благоустроили и озеленили: высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники; установили детскую площадку с безопасным резиновым покрытием и спортивную площадку, а также площадку для отдыха взрослых.