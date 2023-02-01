Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Рафик Загрутдинов: Дом с ярусными фасадами ввели в эксплуатацию в Черемушках по программе реновации

Екатерина Дмитриева

Сюжет: 

Москва строится
Общество
Рафик Загрутдинов: Дом с ярусными фасадами ввели в эксплуатацию в Черемушках по программе реновации
Фото: Департамент строительства города Москвы

В районе Черемушки на Севастопольском проспекте, дом 28, корпус 9, ввели в эксплуатацию новостройку для переселения по программе реновации.

— Жилой дом состоит из пяти монолитных секций. Фасады здания отделаны светлой керамогранитной плиткой в бежево-коричневых тонах. Динамики внешнему облику придает использование приема горизонтального деления фасада на ярусы разной глубины, — сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Новостройка рассчитана на 252 квартиры: однокомнатных — 64, в двухкомнатных — 136, трехкомнатных — 52. Семь квартир предусмотрены для маломобильных жильцов. В них увеличили ширину коридоров и дверных проемов, установили специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах полностью соответствует стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

В вестибюле жилой части размещены: помещение для хранения колясок и велосипедов, кладовая для хранения уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. Для удобства перемещения между этажами установили грузопассажирские лифты, их оснастили визуальными и тактильными средствами информации.

Под территорией внутреннего дворового пространства располагается подземная автостоянка.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже сделали в один уровень с поверхностью земли — мамы с колясками и маломобильные люди смогут попасть в подъезд без посторонней помощи. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года.

Придомовую территорию благоустроили и озеленили: высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники; установили детскую площадку с безопасным резиновым покрытием и спортивную площадку, а также площадку для отдыха взрослых.

Строительство Рафик Загрутдинов Реновация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Разберитесь, зачем вы учитесь: зачем нужно высшее образование

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

До британских морей: как Красная армия сменила Красную гвардию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сделать жизнь теплее просто

Елена Николаева
Елена Николаева

Русская классика — вечная ценность: в Театре Луны премьера — Тургенев, «Месяц в деревне»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чем порадовать близких

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Все мнения
О проекте