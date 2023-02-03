«Порицается и карается»: как происходит переход в другую веру в православии и мусульманстве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Бывшая супруга рэпера Тимати Анастасия Решетова приняла ислам. Как рассказала модель, ей всегда нравилась эта вера, но она долгое время не могла себе в этом признаться. Решетова объяснила, что всю жизнь росла в православной культуре, но сердце подсказало ей иной путь к познанию бога. «Вечерняя Москва» решила разобраться, как происходит переход из христианской веры в мусульманскую, и как относятся представители духовенства к вероотступничеству.

В мусульманстве

По словам имам-хатыба и представителя исторической мечети города Москвы Руфата Ахметжанова, чтобы представителю другой конфессии стать мусульманином, нужно соблюсти определенные условия:

— Человек должен произнести слова свидетельства (шахаду), которое звучит следующим образом: «Я свидетельствую, что нет никого, достойного поклонения, кроме Аллаха. И я свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и Посланник».

Никаких ритуальных процессов при этом приводить не нужно, отметил Ахметжанов. По словам имама, достаточно, чтобы эти слова были произнесены в присутствии двух свидетелей:

— Прежде чем произнести эти слова, нужно, чтобы человек иной веры изучил все основные догмы ислама, узнал о вероубеждениях мусульман и запретах. Религия — это не проходной двор, необходимо очень осознанно подходить к этому решению.

Чтобы заявить о своем желании стать мусульманином, достаточно наведаться в мечеть, где в присутствии имама и его помощников нужно произнести шахаду:

— После произнесения свидетельства человек становится мусульманином. С этого момента он наделяется всеми теми же правами, которыми обладают остальные мусульмане: посещать мечеть, поститься, молиться и соблюдать все каноны ислама.

Что касается тех мусульман, которые решили отступить от своей веры с целью перейти в другую, такое намерение расценивается как преступление:

— Вероотступничество всегда считалось уголовным преступлением в исламе. И за него положена смертная казнь в некоторых странах шариата. Конечно, ситуации могут быть разные. Например, при вооруженных конфликтах часто людей вынуждают отказаться от своей веры. И, если условные боевики принудили иноверца принять ислам, а он, воротившись домой, вернулся в свою конфессию — это одна ситуация. В случае, когда представитель ислама добровольно переходит в чужую веру, это порицается и карается.

В православии

Переход в христианство производится путем крещения человека, рассказал «ВМ» священник Николай Савченко. По его словам, раньше иноверцы могли войти в ряды христиан через обряд чиноприема, когда человек заявлял о своем желании уйти из предыдущей веры:

— Сейчас чиноприемы уже не используются, поскольку в них содержится некое уничижение иных конфессий, от которых пришедший отказывается. Дабы избежать конфликтов, процесс был отменен. Поэтому достаточно того, чтобы иноверец прошел таинство крещения.

Что касается ухода из христианской веры, православная церковь не одобряет такой шаг и всегда старается убедить прихожанина не покидать родную конфессию.

— При этом церковь не налагает никаких физических наказаний. Следует только духовное наказание в виде порицания и увещевания, — уточнил Савченко.

Священник заключил, что именно в этом христианство во многом отличается от ислама.